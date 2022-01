Ausblick 2022 Die Umfahrung Wattwil, eine neue Sportstätte und das Ende von drei Gemeinden: Das bringt das neue Jahr dem Toggenburg In den ersten Tagen des Jahres 2022 ist bereits klar: Es wird wieder einiges los sein in den zwölf Toggenburger Gemeinden. Ein Überblick über wichtige politische Entscheidungen, grosse Sportereignisse und einige Feierlichkeiten. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 01.01.2022, 05.00 Uhr

Die Umfahrung Wattwil wird im September eröffnet. Zuvor aber findet darauf ein grosses Fest statt. Bild: PD (11. Oktober 2021)

Für einige Menschen mag der Jahreswechsel ein Einschnitt sein, für andere geht das Leben seinen gewohnten Gang. Die Weichen werden fortlaufend gestellt, ohne Rücksicht auf ein besonderes Datum.

Eine wichtige Weichenstellung im Toggenburg gab es kurz vor dem Jahreswechsel: Am 19. Dezember sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wattwil mit einer sehr klaren Mehrheit von über 96 Prozent Ja zum Erwerb der Spitalliegenschaft.

Die Umstrukturierung der Gesundheitsversorgung für die Toggenburger Bevölkerung kann im 2022 also vorangetrieben werden. Am 31. März wird der Spitalbetrieb in Wattwil eingestellt. Die Berit Klinik Gruppe übernimmt zusammen mit den niedergelassenen Ärzten den Betrieb der Notfallversorgung, ausserdem wird unter ihrer Leitung die Alkoholkurzzeittherapie weitergeführt. Im Jahr 2022 soll die weitere Nutzung der Spitalliegenschaft geklärt werden, zudem wird der bedarfsgerechte Ausbau an die Hand genommen.

Schulraum, Dorfplatz und Vereinigung

In einigen Gemeinden stehen in diesem Jahr Abstimmungen an, die langjährige Projekte einen Schritt weiter bringen sollen. Das Stimmvolk von Wildhaus-Alt St.Johann befindet über einen Kredit für die Neugestaltung des Dorfplatzes. In Bütschwil-Ganterschwil soll Geld für die Umgestaltung der Wiler- und Landstrasse gesprochen werden.

Kirchberg muss eine Lösung für den zu knappen Schulraum finden, ausserdem soll die Gemeindeordnung angepasst werden. Dabei wird die Frage geklärt, ob es weiterhin einen Schulrat gibt oder ob eine andere Organisation vorzuziehen wäre. Weiter muss im ersten Halbjahr die Nachfolge für den Schulratspräsidenten und Gemeinderat Orlando Simeon geregelt werden, er ist auf dem 31. Juli von seinen Ämtern zurückgetreten.

Die Gemeindepräsidenten (von links) Toni Hässig (Oberhelfenschwil), Christian Gertsch (Hemberg) und Vreni Wild (Neckertal) haben die Fusion vorbereitet. Wer die Gemeinde in Zukunft führt, entscheidet sich in diesem Jahr. Bild: Urs M. Hemm (13. Juni 2021)

Im Neckertal geht Ende 2022 die Geschichte der drei eigenständigen Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg mit den dazugehörenden Schulgemeinden zu Ende. Bereits am 19. Juni werden die neuen Behörden gewählt, welche die Geschicke der neuen Gemeinde ab dem 1. Januar 2023 führen werden.

Noch nicht soweit sind Bütschwil-Ganterschwil und Lütisburg. Eine Grundsatzabstimmung über einen Gemeindevereinigung in diesem Jahr soll Klarheit darüber geben, ob ein Zusammenschluss angestrebt werden soll.

Neue Bauprojekte stehen an, andere sind vor der Vollendung

Die rege Bautätigkeit wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Das Pflegeheim Wier in Ebnat-Kappel soll Format annehmen, in Neu St.Johann und Nesslau werden grössere Bauprojekte das Gesicht der Dörfer verändern. In Lütisburg, Wattwil und Mosnang werden Schulhäuser fertig gebaut oder saniert. In Mosnang soll ausserdem das Ärztehaus aufgebaut und gemäss Zeitplan eingeweiht werden.

Weiterhin beschäftigt das Thema Raumplanung die Behörden in allen Toggenburger Gemeinden. Die Richtplanung, die Zonenpläne und die Anpassung des jeweiligen Baureglements bringen einiges an Arbeit mit sich.

2022 wird ein Festjahr für Wattwil

In der Toggenburger Zentrumsgemeinde werden gleich mehrere grosse Bauprojekte abgeschlossen. Doch nicht nur dies ist ein Grund zum Feiern: Im Jahr 897 wurde Wattwil erstmals urkundlich erwähnt, weshalb die Gemeinde 2022 ihr 1125-Jahr-Jubiläum begeht.

Der erste grosse Anlass ist vom 6. bis 8. Mai. Dann findet in der Markthalle die Toggenburger Messe (TOM) statt. Vier Wochen später, am Pfingstwochenende, werden die Badi, die Minigolfanlage und das neue Bistro eröffnet.

Ein Meilenstein in der Gemeinde Wattwil: Die neue Gesamtsportanlage Rietwis. Bild: Sabine Camedda (23. Dezember 2021)

Im August wird erneuert gefeiert und zwar die Fertigstellung der Umfahrung zwischen der Brendi in Wattwil und der Stegrüti in Ebnat-Kappel. Die beiden Gemeinden planen ein gemeinsames Umfahrungsfest. Dem Verkehr wird die neue Strasse dann rund einen Monat später übergeben. In diese Zeit fällt die Einweihung der neuen Gesamtsportanlage Rietwis.

Organisatoren hoffen auf die Durchführung

Die Klangwelt Toggenburg hofft, dass die Coronapandemie eine weitere Ausgabe des Klangfestivals zulässt. Am ersten Juni-Wochenende sollen die Konzerte in Alt St.Johann stattfinden. Erstmals wird auch ein Naturton und Oberton Symposium abgehalten.

Zahlreiche Organisatoren von Feiern hoffen, dass sich die Coronasituation entspannt und sie ihre Anlässe durchführen können. Der Toggenburger Kreismusiktag sollte in Gähwil stattfinden. Lichtensteig hofft, dass in diesem Sommer wieder die Besucherinnen und Besucher des Jazzfestivals durch die Gassen des Städtlis flanieren können.

Toggenburger kämpfen um olympische Medaillen

Für drei Toggenburger Wintersportler steht der sportliche Höhepunkt des Jahres bereits im Februar auf dem Programm: Die Olympischen Spiele in Peking. Der Alt St.Johanner Simon Ammann (Skisprung) hat seine Teilnahme bereits gesichert. Im besten Fall vertreten auch der Ebnat-Kappler Jan Scherrer (Snowboard Halfpipe) und der Wattwiler Beda Klee (Langlauf) die Schweizer Farben in China.

Die Sportschützen Dicken Ebnat-Kappel sind einer der Gastgeber am Ostschweizer Sportschützenfest. Bild: Urs Huwyler (29. Juli 2021)

Doch auch das Toggenburg steht im Fokus von verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern. Die Schützen des Ostschweizer Sportschützenverbandes messen sich vom 8. April bis 1. Mai an verschiedenen Wettkämpfen in Ebnat-Kappel, Mosnang, Kirchberg und Lenggenwil. Die Orientierungsläufer haben die Alp Sellamatt zu ihrem Wettkampfort auserkoren. Rund 1800 Teilnehmende werden am 11. September am Langdistanzrennen erwartet, bei welchem der Schweizer Meistertitel vergeben wird. Tags zuvor wird der Toggenburger OL über die Mitteldistanz auf der Wolzenalp gelaufen.

Die Turnelite trifft sich am 10. und 11. September in Wattwil zu den kantonalen Meisterschaften im Einzelgeräteturnen. Auch die Schwinger haben einen vollen Terminkalender mit dem Toggenburger Verbandsschwingfest in Magdenau, dem St.Galler Kantonalen in Wil, dem Schwägalp Schwinget und dem Herbstschwingfest in Neu St.Johann.

Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, aber auch Organisatoren von Festen, hoffen, dass wieder mehr Grossanlässe durchgeführt werden können. So beispielsweise die traditionellen Grümpelturniere.

