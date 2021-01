Ausblick 2021 Wattwil bekommt ein neues Gesicht: Was im Toggenburg im neuen Jahr in der Politik und in der Gesellschaft auf der Agenda steht Im Jahr 2021 stehen im Toggenburg mehrere Spatenstiche grosser Bauprojekte an. Bei Abstimmungen werden die Weichen für die Zukunft gestellt und für Sportlerinnen und Sportler stehen Höhepunkte an. Ein Überblick. Sabine Camedda Aktualisiert 03.01.2021, 17.00 Uhr

Ab Februar beginnen die Arbeiten zur Umgestaltung der Bahnhof- und der Poststrasse in Wattwil. Visualisierung: PD

Was bringt das neue Jahr? Diese Frage stellt sich wohl mancher in diesen Tagen. Einiges kommt anders, als man es sich vorgestellt hat. Das mussten wir gerade im vergangenen Jahr erleben. Wer hätte sich Anfang Jahr ausgemalt, mit welchen Einschränkungen wir wegen des Coronavirus leben müssen?

Im Jahr 2021 werden das Virus und seine Auswirkungen wohl weiterhin ein Thema bleiben. Dennoch: Im Thur- und Neckertal rückt anderes in den Fokus. In einigen Gemeinden stehen wichtige Abstimmungen an, andere Gemeinden nehmen grosse Bauprojekte in Angriff.

Umgestaltung des Zentrums Wattwil im Hinblick auf die Umfahrung

Bereits in wenigen Wochen beginnen die Bauarbeiten im Zentrum von Wattwil. Die Bahnhofstrasse und später die Poststrasse werden umgestaltet, die beiden Einkaufsstrassen sollen attraktiver werden. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass der Verkehr zur Hauptsache nicht mehr durch diese beiden Strassen fliesst. Dies wird zwar erst mit der Eröffnung der Umfahrungsstrasse im Jahr 2022 real. Trotzdem beginnt die Umgestaltung des Zentrums bereits jetzt. Damit man bereit ist für «die Zeit danach» und damit die vorbeifahrenden Autofahrer noch Gelegenheit haben, das neue Gesicht von Wattwil zu sehen.

Auch in der Rietwis werden Baumaschinen auffahren. Die Gemeinde Wattwil beginnt in diesen Tagen mit dem Abbruch der Blechhalle. Der Spatenstich für die Gesamtsportanlage, bestehend aus einer Aussenanlage und einer Dreifach-Turnhalle, erfolgt Anfang März. In diesem Kontext erfolgt die Sanierung des Schwimmbads mit dem Neubau eines Bistros für die Badi und die Minigolf-Anlage sowie der Bau eines Fussgängerstegs zwischen dem Areal Rietwis und der Markthalle. Die Badi und der Fussgängersteg sollten im Frühjahr 2022, die Gesamtsportanlage im Herbst 2022 fertig gestellt sein.

Die Schulgemeinde Wattwil-Krinau hat die Sanierung der Schulanlage Risi verschoben, dieses Projekt nun im Jahr 2021 angegangen. Auch in Libingen und Mühlrüti wird mit der Erneuerung beziehungsweise Erweiterung des Schulraums angefangen.

In Lütisburg laufen die Bauarbeiten für die Erweiterung der Primarschule bereits. Sie seien auf Kurs, heisst es seitens der Gemeinde- und Schulverwaltung. Auf das neue Schuljahr hin sollten die Räume bezogen werden können.

Spatenstich des Pflegeheims Wier in Ebnat-Kappel

Noch vor Ablauf des Jahres 2020 erhielt die Gemeinde Ebnat-Kappel die Baubewilligung für den Neubau des Pflegeheims Wier. Es gab eine leichte Verzögerung, weil der Kanton im Baubewilligungsverfahren die Strassenplanung für die Erschliessung verlangte und daran geknüpft war eine Bachoffenlegung. Diese Hausaufgaben, die für später geplant waren, sind nun gemacht und schon bald wird mit dem Aushub begonnen.

Die Gemeinde Kirchberg startet einen Projektwettbewerb für das Sonnegrund – Haus für Betagte Bild: Beat Lanzendorfer (Kirchberg, 30. Januar 2020)

Noch nicht so weit ist die Gemeinde Kirchberg. Sie plant in diesem Jahr einen Projektwettbewerb für einen Umbau oder Neubau des Sonnegrunds – Haus für Betagte.

Gespannt ist man in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. Dort sollte in nächster Zeit das Baugesuch für das Klanghaus am Schwendisee eingereicht werden. Wie im vergangenen Jahr bekannt geworden ist, gab es einen Wechsel bei den Architekten, was eine Verzögerung mit sich brachte. Die Eröffnung sollte 2024 sein.

Geht das Neckertal als Einheitsgemeinde in die Zukunft?

Im Neckertal – hier das Dorf St.Peterzell – steht im Juni die Fusionsabstimmung an. Bild: Martin Lendi (St.Peterzell, September 2020)

Eine zukunftsweisende Entscheidung an der Urne steht in den Gemeinden Neckertal, Oberhelfenschwil und Hemberg sowie in den dazugehörenden Schulgemeinden an. Die Bevölkerung kann im Juni an der Urne entscheiden, ob sie als eine Gemeinde in die Zukunft gehen möchte. Die Zeichen dafür stehen gut, in der Grundsatzabstimmung sprach sich eine grosse Mehrheit dafür aus. Inzwischen ist auch klar: Der Kanton St.Gallen würde diese Fusion mit rund zwölf Millionen Franken honorieren.

Um ein Millionenprojekt geht es in diesem Jahr auch in der Gemeinde Kirchberg. Der Gemeinderat legt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Bauprojekt für Schulraum und eine Turnhalle, verbunden mit einer Aula und einer Mehrzweckhalle im Sonnenhof in Kirchberg vor. Man darf gespannt sein, ob dieses Projekt die Mehrheit der Bevölkerung überzeugen kann, da bereits mehrere Bauvorhaben an der Urne gescheitert sind.

Im Kantonsrat geht es in der Februarsession um den Ersatz der Brücke über die Luteren von der Schwägalpstrasse in Ennetbühl. Der Übergang soll neben der bestehenden Brücke über den Fluss führen, dies erlaubt eine bessere Verkehrsführung während der Bauphase. Für das Projekt sind 6,6 Millionen Franken veranschlagt.

Neue Nutzung des Spitals wird aufgegleist

Die Umnutzung des Spitals Wattwil bleibt auch 2021 ein Thema. Bild: Ruben Schönenberger (Wattwil, 29. Juni 2020)

Gespannt wird wohl auch die Entwicklung im heutigen Spital Wattwil beobachtet. Die Vorarbeiten für den Aufbau eines Gesundheits-, Notfalls- und Kompetenzzentrums für spezialisierte Pflege (GNZ) laufen auf Hochtouren. Damit soll einerseits eine neue Nutzung für die Räumlichkeiten des Spitals und eine Weiterbeschäftigung des Personals gesichert sein. Andererseits soll so auch die ärztliche Notfallversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden.

Die Gemeinden werden sich auch im laufenden Jahr mit dem Thema Raumplanung beschäftigen. In den meisten Gemeinden ist die Ortsplanung so weit vorangeschritten und erste Versionen geprüft. Da es in vielen Gemeinden zu Auszonungen von nicht überbautem Bauland kommen wird, kann das Thema wohl noch nicht abgeschlossen werden.

Sportlicher Höhepunkt für drei Toggenburgerinnen

Im Sommer heisst es Daumen drücken für Selina Büchel, Ramona Forchini und Chiara Scherrer. Die drei Sportlerinnen haben intakte Chancen für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio, die ins Jahr 2021 verschoben worden sind. Die in Wil wohnhafte Mosnangerin Selina Büchel will in ihrer Paradedisziplin 800-Meter-Lauf um die Finalqualifikation laufen. Chiara Scherrer aus Bütschwil möchte über 3000-Meter-Steeple antreten. Die Wattwilerin Ramona Forchini möchte im Mountainbike die Schweiz vertreten.

Die Schwinger möchten wieder im Sägemehl zusammengreifen, beispielsweise auf der Schwägalp. Bild: PD

Die Toggenburger Schwinger hoffen, dass sie in diesem Sommer wieder im Sägemehlring stehen können. Nach dem Saisonstart im April beim Toggenburger Verbandsschwingertag hoffen sie auf einen ersten Saisonhöhepunkt beim St.Galler Kantonalschwingfest in Kaltbrunn, das vom 2020 ins 2021 verschoben worden ist. Weitere Feste in der Agenda sind das Schwingfest auf der Schwägalp und das Wolzenalp-Schwingen.

Auch zahlreiche andere Sportlerinnen und Sportler – allen voran die Fussballspieler der unteren Ligen – hoffen, dass sie in diesem Jahre wieder uneingeschränkt Spiele und Wettkämpfe bestreiten dürfen.

Hoffen auf langjährige kulturelle Veranstaltungen

Die Veranstalter von Kultur sind durch die massiven Einschränkungen gebeutelt. Traditionelle Veranstaltungen wie die Jazztage in Lichtensteig oder das Openair Wildhaus sowie zahlreiche Konzerte und Unterhaltungen mussten gestrichen werden. Für diese gibt es im Jahr 2021 neue Daten, an denen die Musik hoffentlich spielt.

Mit dem Klangfestival, zu welchem erstmals ein Klangsymposium gehört, in Alt St.Johann steht zwischen Auffahrt und Pfingsten ein weiterer Grossanlass auf dem Toggenburger Kulturprogramm. Auch dies ist eine Veranstaltung, die bereits 2020 geplant gewesen war.