Traditionsbetrieb bildet seit Jahrzehnten junge Berufsleute aus Berufe in der Gastronomie werden immer gefragt sein. Das glaubt Simone Müller-Walt von Hotel Hirschen in Wildhaus. Nicht zuletzt deshalb führen sie und ihr Mann Michael die Tradition ihrer Vorfahren weiter und bietet in ihrem Betrieb mehrere Lehrstellen an.

Das Hotel Hirschen in Wildhaus blickt nicht nur auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Unzählige Frauen und Männer haben da ihre Ausbildung absolviert. Bild: Ralph Ribi

Simone und Michael Müller-Walt sehen die Ausbildung in ihrem Betrieb als sehr wichtig an. «Seit ich denken kann, hatten wir immer Lernende in verschiedenen Berufen», sagt Simone Müller-Walt, die im Wildhauser Hotel, das in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiern kann, aufgewachsen ist. «Immer wieder kommen ehemalige Lernende als Gäste zu uns ins Haus. Das ist für mich jeweils ein schönes Erlebnis», sagt sie.

Simone und Michael Müller-Walt führen das Hotel Hirschen in Wildhaus in sechster Generation. Bild: Christiana Sutter

Sie und ihr Mann Michael führen den «Hirschen» seit 2013 und haben stets Lernende ausgebildet. Dass sich immer weniger junge Menschen für einen Beruf in der Gastronomie entscheiden, finden die beiden schade. «Das ist der schönste Beruf», ist Michael Müller überzeugt. Aber: «Wir vermitteln den jungen Berufsleuten auch, dass es nicht immer ein Zuckerschlecken ist und unsere Arbeit streng ist.»

Die Lernenden sind motiviert und funktionieren im Team sehr gut

Mit dem Projekt, dass die Lernenden im Januar das Hotel Hirschen führen, wollen Simone und Michael Müller das unternehmerische Denken und Handeln der angehenden Fachpersonen fördern. «Sie sollen selbst erfahren, was es heisst, wenn man Entscheidungen treffen muss», erklären sie. Sie seien sich bewusst, dass derzeit viel Verantwortung auf den Schultern der jungen Leute lastet. «Wir erleben sie aber als sehr motiviert und sie funktionieren im Team sehr gut», sagt Simone Müller-Walt.

Sie sieht für die Lernenden viele Chancen in diesem Projekt. Nicht nur die Erfahrungen, sondern auch, dass die jungen Leute das umsetzen können, was sie im Betrieb und in der Schule erarbeitet haben. Und auch, dass sie voneinander lernen können. «Weil wir mehrere Berufslehren anbieten, kennt nicht jeder alles, was der andere macht. Hier findet ein reger Austausch untereinander statt», freut sich Simone Müller-Walt. Sie hofft, dass die Motivation weiter anhält und die Lernenden gute Erfahrungen machen, auch für die Zukunft. Denn: «Eine gute Ausbildung im Gastgewerbe wird immer gefragt sein.»