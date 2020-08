Aus Wattwil ins Berner Oberland: Vier Wände erzählen von der Vergangenheit

Vor dem Haus aus Wattwil im Freilichtmuseum Ballenberg liegt ein Garten. Darin finden sich Gemüse, wie sie eine Heimarbeiterfamilie um das Jahr 1750 angepflanzt hat. Die damaligen Bewohner des Egeten-Hauses haben sich beispielsweise mit Schnittmangold und Kartoffeln ernährt. Am Gartenzaun entlang wachsen Johannisbeerensträucher und in ihrem Schatten Gewürzkräuter wie Schnittlauch und Petersilie. Mit dem Saft der roten Beeren des Berberitzenstrauches bemalte man früher zur Zierde Feiertagsgebäcke. In dieser Zeit kam auch der Kaffee ins Toggenburg. Weil dieser aber teuer war, streckte man den als Alltagsgetränk beliebten Milchkaffee mit Zichorie. Die Zichorie ist auch als die Gemeinde oder Gewöhnliche Wegwarte bekannt. Sie ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler und wächst häufig an Wegrändern. Heutige Kulturformen von der Wegwarte oder Zichorie sind zum Beispiel Chicorée, Zuckerhut oder Radicchio.