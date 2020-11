«Aufstehen und weitergehen!» – die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands gibt sich kämpferisch Es gehöre zu ihren Werten, gerade auch in Krisenzeiten zusammenzustehen – so werde auch der Sinn des Verbands nicht in Frage gestellt. Für Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jolderverbands, ist die Bewahrung dieser Tradition auch eine Verpflichtung gegenüber den Vorfahren. Ruedi Roth 08.11.2020, 17.00 Uhr

Karin Niederberger, Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands. Bild: PD

Das Instandhalten des Jodlerverbandes während einer Pandemie steht wohl nicht im Anforderungskatalog für das Präsidentenamt?

Karin Niederberger: Nein, Gott sei Dank und zum Glück nicht! Das Instandhalten eines Verbandes hängt nicht nur vom Präsidium ab, sondern von allen Kadermitarbeitenden. Vor allem aber auch von den Mitgliedern, welche ihre Verpflichtungen wahrnehmen; sei es im Verein oder in den Vorständen der Unterverbände.

Fehlende Auftritte sind mit ein Grund zur Hinterfragung der Zweckmässigkeit eines Jodelvereins. Haben Sie nach dem ersten Lockdown diesbezüglich schon negative Meldungen erhalten?

Nein. Es gehört ja zu unseren Werten, dass wir auch in Krisenzeiten zusammenstehen. Es fehlt jetzt vielleicht manchen der Mut und die Zuversicht, was ich in der jetzigen Zeit sehr gut verstehen kann. Wenn wir uns aber auf die Leidenschaft besinnen, die uns über Generationen überliefert wurde, werden wir bald wieder zuversichtlich werden. Unseren Vorfahren gegenüber ist die Bewahrung dieser herrlichen Tradition auch eine Verpflichtung.

Was kann der Verband unternehmen, um den Schwund von Jodelvereinen in dieser aussergewöhnlichen Zeit zu verhindern?

Wir können und müssen motivierend und helfend für unsere Mitglieder erreichbar sein. Und wir können uns in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur für bestmögliche Rahmenbedingungen einsetzen; zum Beispiel für die finanzielle Absicherung unserer Dirigenten. Wir wollen uns in Bundesbern zusammen mit anderen Laienverbänden starkmachen für unsere Anliegen. Ja, wir müssen jetzt einfach dort anpacken, wo es uns braucht.

Das momentane Gesangsverbot ist einschneidend negativ für eine traditionelle Leidenschaft. Soll sich die Gesangs- und Jodlergesellschaft dagegen wehren?

Was heisst dagegen wehren? Als Demokratie haben wir die Entscheidungen der verantwortlichen Behörden von Bund, Kantonen und Kommunen zu akzeptieren. Das verlangen wir auch von unseren Mitgliedern. Was uns im Moment etwas schwerfällt, ist die Argumentation. Ich frage mich, warum professionell tätige Sänger proben dürfen und wir Laien nicht.

Ausgefallene Jahreskonzerte während des Lockdowns im Frühjahr wurden vom Bundesamt für Kultur finanziell umgehend entschädigt. Kann ein Verein auch für abgesagte Unterhaltungsabende in der momentanen Zeit einen Entschädigungsantrag stellen?

Hier kenne ich den Stand der Dinge noch zu wenig. Es werden aber in nächster Zeit schon diesbezügliche Informationen vermittelt werden.

Das Eidgenössische Jodlerfest in Basel soll im nächsten Jahr stattfinden. Wie beschreiben Sie die momentane Lage?

Die Lage ist äusserst schwierig. Das OK, unter der Leitung von Präsident Carlo Conti, hat inzwischen viel und zum Teil doppelte Vorarbeit geleistet. Es ist für das Fest bereit und hat die Finanzen im Griff. Aber natürlich wächst der Druck von Tag zu Tag. Mit einem definitiven Entscheid will man jetzt noch zuwarten. Wie eingangs erwähnt, ist die ganze Corona-Entwicklung so dynamisch, dass sich die Lage in ein paar Wochen wieder ändern kann. Wir wollen mit diesem Verhalten auch der allgemeinen Tendenz, alles abzusagen, entgegenwirken. Ich wünschte mir hier etwas mehr Gelassenheit von unseren Mitgliedern.

Wie beurteilen Sie die medialen Berichte vom Jodelmusical nach dessen Aufführungen in Schwyz?

Die Berichterstattung über das Musical im Zusammenhang mit Corona hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Eidgenössische Jodlerverband hat mit der Organisation dieses Musicals nichts zu tun. Dies können die Medienkonsumierenden natürlich nicht wissen. Imagemässig haben diese Berichterstattungen dem Jodelgesang sehr geschadet.

Woher nehmen Sie die Energie für die Führung des Jodelverbands in dieser aussergewöhnlich schwierigen Zeit?

Dafür gibt es verschiedene Punkte. Da ist meine Leidenschaft für alle Sparten unseres Brauchtums. Oder da ist die freundschaftlich verbundene und hervorragende Zusammenarbeit im Zentralvorstand. Ich schöpfe Kraft aus den vielfältigen Begegnungen und täglichem Austausch mit den Mitgliedern. Und letztlich ist es auch Freude und Lust darauf, Verantwortung zu übernehmen. Man kann es vergleichen mit «Z’Alp» gehen. Wenn man dies einmal erlebt hat, lässt es einem nie mehr los. Es beeindruckt mich auch sehr, dass wir in unserer wunderschönen Schweiz mit ihrer mittlerweile Multikultigesellschaft in Frieden zusammenleben können. Das ist nicht selbstverständlich und dazu möchte ich aktiv beitragen.

Welche Motivationsideen kann der Jodlerverband seinen Mitgliedern vermitteln?

Wir können uns dankbar und glücklich schätzen, in diesem wunderbaren Land leben zu dürfen. Wir sollen nicht vergessen, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur jetzigen Krise eine wunderbare Zeit hatten. Und dies haben wir dem Willen unserer vorgehenden Generation zu verdanken. Menschen, welche sich mit dem Brauchtum beschäftigen, stehen auf, wenn sie hinfallen. Und sie glauben an die Zukunft. All dies, was unsere Vorfahren erarbeitet haben, sollen wir an unsere Jungen weitergeben.