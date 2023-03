«Heckenschere»: Das neue Stück vom Theaterverein Toggenburg

Aufführung Eine Gerichtskomödie von einem Juristen: Das neuste Stück des Theatervereins Toggenburg hat der Hauptdarsteller gleich selbst geschrieben Bald feiert das neueste Stück des Theatervereins Toggenburg, «Die verhängnisvolle Heckenschere», seine Premiere. Es ist ein Werk des Juristen Michael Heeb, der selbst als Richter mitspielt. Christof Lampart Jetzt kommentieren 09.03.2023, 12.09 Uhr

Je näher die Premiere rückt, desto intensiver probt das Theaterensemble die «Heckenschere». Der Autor des Werks, Michael Heeb (Mitte), ist in seiner Rolle als Richter zu sehen. Bild: Christof Lampart

Wenn der Regisseur von Beruf Gärtner ist und der Stückeschreiber im Alltag seine Brötchen als Jurist verdient, dann verwundert es nicht, wenn am Ende ein Gerichtsfall mit dem ominösen Titel «Die verhängnisvolle Heckenschere» auf die Bühne kommt. Das wird in gut zwei Wochen bei der diesjährigen Produktion des Theatervereins Toggenburg der Fall sein.

Wenn sich am Samstag, 25. März, im Wattwiler Thurpark der Vorhang zur Premiere der Gerichtskomödie in drei Akten heben wird, dann kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass das Stück vom Theaterverein selbst stammt. Denn dieses wurde von Michael Heeb, einem Vereinsmitglied der ersten Stunde, geschrieben.

Der Theaterverein Toggenburg nahm im Jahr 2008 seinen Anfang, als Heeb an der Kantonsschule Wattwil war. Der mittlerweile im Thurgau arbeitende und lebende Michael Heeb ist seinen Theater-Wurzeln treu geblieben. Seit dem vergangenen Sommer hat es den 33-Jährigen für viele Wochenenden in die Heimat gezogen, um auf der Bühne zu stehen. Doch dieses Mal ist er auch für das Stück verantwortlich, stammt es doch aus seiner Feder.

Auf der Bühne erst die Längen der Dialoge bemerkt

Unbeteiligt war der Autor hingegen bei der Auswahl des Stücks: «Ich habe das Stück anonym eingereicht, sodass die Kommission nicht wusste, wer dahintersteckte», erzählt Heeb. Dass es am Ende sein Stück wurde, erfüllt ihn zwar mit Stolz, doch zugleich merkte der Schreibende schnell einmal, dass die Niederschrift eines Theaterstücks das eine, die Aufführung indes etwas ganz anderes ist.

«Wenn man schreibt, dann findet man alles spannend und die Dialoge witzig. Es ist mir wichtig, dass die Personen wie aus dem Leben gegriffen sind. Wenn man aber dann selbst auf der Bühne steht, so fallen einem plötzlich gewisse Längen auf. Also musste ich noch das eine oder andere kürzen», sagt Michael Heeb. Mühe damit hatte er, abgesehen vom Aufwand, nicht, denn es helfe allen, wenn das Stück am Ende rund daherkomme, erklärt der Autor.

Michael Heeb (Mitte) schrieb zum ersten Mal ein Theaterstück. Bild: Christof Lampart

Beim Gerichtspraktikum ist einiges hängen geblieben

Auch die Rollenverteilung zwischen Autor und Darsteller Michael Heeb und Regisseur Beat Thalmann ist bei der «Heckenschere» klar. «Das letzte Wort bei der Aufführung hat Beat, denn er ist für das Gelingen auf der Bühne verantwortlich. Aber wir stehen sowieso ständig im Austausch, da sind Anpassungen für mich kein Problem», sagt Heeb.

Zumindest ist das Thema – eine Gerichtsverhandlung – für den Juristen Michael Heeb nichts Fremdes, da er im Zeitraum 2017/18 ein halbjähriges Gerichtspraktikum an der Verwaltungsrekurskommission des Kantons St.Gallen absolvierte. «Da ist einiges hängen geblieben. Ich denke, dass ich die Atmosphäre im Gerichtssaal gut auf die Bühne transportieren konnte», so Heeb.

Grosser Einsatz beim Desinteresse

Apropos Atmosphäre: Das doch nüchterne Ambiente auf der Bühne lenkt die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Darstellenden. Wenn man auf der Bühne viel zu sagen und auch sonst aktiv ist, ist das kein Problem. Aber jene Rollen, die vor allem darin bestehen, wenig zu tun und konsequentes Desinteresse an der Gerichtsverhandlung vorzutäuschen, verlangen von den Mimen einiges ab. «Das ist sicher nicht einfach, wenn man wenig zu sagen hat, aber ständig in seiner Rolle präsent sein muss. Aber ich finde, das haben bis jetzt alle sehr gut hinbekommen. Und die Proben laufen jedes Mal besser», so Heeb.

Wie gut, das kann man am Samstag, dem 25. März, um 19.30 Uhr bei der Premiere oder an einer der weiteren vier Vorstellungen sehen, die bis zum 1. April im Thurpark Wattwil gezeigt werden.

