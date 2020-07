Auf Entdeckungsreise zu Lungenflechte, Ameise und Specht – Walderlebnis-Parcours bringen den Menschen Tiere und Pflanzen und näher Verschiedene Waldparcours im Toggenburg und in der Region Wil sollen Besucher dazu animieren, einmal näher hinzusehen und dabei die Lebensräume von Tieren und Pflanzen kennen zu lernen. Urs M. Hemm 15.07.2020, 05.00 Uhr

Die Stationen des Walderlebnis-Parcours sind mit Holztafeln gekennzeichnet. Sie weisen jeweils auf das Tier oder die Pflanze hin, die es in unmittelbarer Nähe zu entdecken gibt. Im Hintergrund links ist hier ein Haufen der Roten Ameisen zu sehen. Bild: Urs M. Hemm

Wälder gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen überhaupt. Alleine in der Schweiz sind 40 Prozent aller heimischen Pflanzen-, Tier- und Pilzarten auf sie als Lebensräume angewiesen.

Um den Menschen diesen Artenreichtum näher zu bringen, lancierte der Bund einen Walderlebnis-Parcours in der Form von sogenannten Touchpoints. Regionalförster Christof Gantner erläutert:

«Diese Touchpoints sind Orte, wo die Bevölkerung mit der Natur in Berührung kommt und entlang eines Weges versteckte Tiere und Pflanzen entdecken kann.»

Diese gibt es in der ganzen Schweiz, unter anderem auch in der Region Toggenburg/Wil. Angelegt sind sie an gut frequentierte Orte und werden am Beginn und am Ende des Weges durch Hinweistafeln gekennzeichnet.

Im Toggenburg liegt der eine am Thurweg in Ebnat-Kappel, der Startpunkt ist bei der Thurbrücke im Brandholz und führt Thur aufwärts. Der zweite Touchpoint liegt unweit des Hotels Wolfensberg in Degersheim und geht in Richtung Chrüz.

Jener bei Wil startet bei der Chlausenhütte der Ortsgemeinde. «Es ist geplant, im Verlaufe des Sommers im Toggenburg die Touchpoints an anderen Orten einzurichten», verrät Christof Gantner.

Solche Hinweistafeln signalisieren jeweils die Standorte eines Walderlebnis-Parcours. Hier die Tafel in Ebnat-Kappel. Bild: Urs M. Hemm

Zu entdecken gibt es Eichen oder Weisstannen, aber auch Ameisen, Hirschkäfer und Schwarzspechte, bis hin zu Lungenflechten oder Fliegenpilzen. Die jeweiligen Fundorte der beschriebenen Tiere oder Pflanzen sind mit Holztafeln beschildert. Der Parcours ist zudem mit einem Wettbewerb verbunden. Wer mitmacht, nimmt jeden Monat an einer Preisverlosung teil.

Weitere Informationen zur Kampagne und zu den Standorten aller Touch-points gibt es auf: www.wald-vielfalt.ch.