«Auf der Bühne soll es bunt sein»: Lichtensteiger Chössi-Theater präsentiert neues Programm und neuen Look

Das Gofechössi bietet auch in der zweiten Hälfte der Saison ein vielfältiges Programm, das für die ganze Familie gedacht ist – also auch für Erwachsene. Eine Stunde vor Beginn lädt Susanne Roth jeweils zur «Gofeschtond» auf die Probebühne im Bahnhof ein und bereitet interessierte Kinder auf das nachfolgende Stück vor. Wie bis anhin gibt es im Anschluss an die Vorstellung einen «Familienznacht». Das neue Jahr startet mit Irene Müller und Ruth Huber, die das akustische Theater «Lenchens Geheimnis» nach Lichtensteig bringen (18. Januar). Am 15. Februar zeigt das Theater Adventuria «Ein Seebär in Not», am 21. März das Theater Lupine «Nour zieht um». Im Frühling folgt Lowtechmagic C. Hanselmann mit «Mampf» (18. April), den Saison-Abschluss stellt Silberbüx am 30. Mai mit «Spuren im Sinn». Besonders stolz ist die Gofechössi-Leitung aufs weiter ausgebaute und optimierte Angebot für Gruppen und Schulklassen. So sind zahlreiche Schulvorstellungen geplant, und auch der «Theaterimpuls» findet am 13. Mai einmal mehr statt. (rb)