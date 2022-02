Necker: Keine Asylbewerber mehr in der Neckermühle

ASYLPOLITIK Neckermühle: Sie wird kein Zentrum für Asylbewerber mehr Die Neckermühle an der Oberhelfenschwilerstrasse in Necker steht nicht mehr als Unterkunft für Asylbewerber zur Verfügung. Das war beim Migrationsamt zu erfahren. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.02.2022, 17.00 Uhr

Bis 2018 diente die Liegenschaft Neckermühle an der Oberhelfenschwilerstrasse in Necker als Unterkunft für Asylbewerber. Bild: Martin Knoepfel

Der Kanton erwägt, das ehemalige Pflegeheim Uznach für zwei Jahre zu mieten. Das berichtete diese Zeitung am Mittwoch. Das Pflegeheim wurde vor kurzem stillgelegt und steht leer, es gibt aber ein Nachfolgeprojekt.

Um die Zwischenzeit zu überbrücken, könnte ein Asylzentrum mit Integrationscharakter nach dem Vorbild des Thurhofs Oberbüren geschaffen werden. Rund 100 Asylbewerber könnten dort wohnen.

Da stellt sich die Frage, ob auch in der Neckermühle im Dorf Necker wieder eine Unterkunft für Asylbewerber eingerichtet wird, falls deren Zahl weiter steigt. Eine solche Unterkunft war bis 2018 in Betrieb. Sie wurde vor vier Jahren aber geschlossen, weil weniger Asylbewerber in die Schweiz kamen und die Behörden deshalb weniger Unterkünfte benötigten.

Zwei Jahre, bis ein neuer Standort läuft

Im Frühling 2020, zu Beginn der Coronapandemie, reduzierte der Bund aus seuchenpolizeilichen Gründen zwar in seinen Zentren die Belegung. Es brauchte also mehr Platz, um die Asylbewerber unterzubringen. Die eingemottete, aber immer noch vom Kanton gemietete Neckermühle

wurde aber nicht als Unterkunft für Asylbewerber reaktiviert.

Regierungsrat Fredy Fässler ist der politisch Verantwortliche für das Asylwesen im Kanton. Er hatte 2019 erklärt, der Kanton wolle die Neckermühle behalten, weil man sie innert weniger Wochen wieder in Betrieb nehmen könne. Bei einem neuen Standort würde dieser Prozess dagegen wegen möglicher Einsprachen bis zu zwei Jahre dauern.

In naher Zukunft keine Unterkunft

Dass die Neckermühle in naher Zukunft wieder Asylbewerber beherbergt, ist laut Jürg Eberle nicht zu erwarten. Jürg Eberle ist der Chef des kantonalen Migrationsamts. Der Kanton habe die Liegenschaft zurückgegeben. Sie stehe nicht mehr zur Verfügung.

Der Besitzer habe betont, dass er mit der Neckermühle andere Pläne habe, sagte Jürg Eberle. Es sei sehr selten, dass eine Liegenschaft so kurzfristig wie das frühere Pflegeheim in Uznach zur Verfügung stehe.

