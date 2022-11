Sternenhimmel: Helle Sternenbilder im Dezember

Astro-Bulletin Ein Stern, der an ein Ufo erinnert und schöne Sternenbilder: So wird der Sternenhimmel im Dezember Der Dezember-Himmel ist der Monat, in dem unsere Nachbar-Galaxie Andromeda als elliptischer Nebelfleck deutlich gesehen werden kann. Am besten mit einem Feldstecher. Hanspeter Steidle 30.11.2022, 11.28 Uhr

Sonnenaufgang

1. Dezember, 07.54 Uhr

21.Dezember, 8.14 Uhr

31. Dezember, 8.16 Uhr

Sonnenuntergang

1. Dezember, 16.26 Uhr

21. Dezember, 16.27 Uhr

31. Dezember, 16.35 Uhr

Sonne: Der astronomische Winter beginnt am 21. Dezember. Die Sonne durchquert den tiefsten Punkt auf ihrer Bahn. Nun wird sie täglich wieder etwas höher steigen bis zum 21. Juni des folgenden Jahres.

Vollmond: Freitag, 8. Dezember, im Sternbild Stier

Neumond: Freitag, 23. Dezember, im Sternbild Schlangenträger

Planeten

Merkur: Begegnung von Merkur und Venus am 28. U nd 29. Dezember um ca. 17 Uhr. Sie kann mit einem Feldstecher beobachtet werden.

Venus: Ab 20. Dezember kann die Venus tief am Südwesthorizont beobachtet werden.

Mars: Er hält sich zwischen den Sternbildern Fuhrmann und Stier auf und ist während der ganzen Nacht zu sehen.

Jupiter: Er befindet sich im Sternbild Fische und leuchtet hell schon am frühen Abendhimmel.

Saturn: Am frühen Abend ist der Ringplanet am Südwesthimmel zu beobachten. Er geht anfangs Dezember um ca. 21 Uhr unter, Ende Jahr schon um 20 Uhr.

Sternschnuppen

Aus verschiedenen Himmelsrichtungen fliegen Sternschnuppen über den Himmel. Sternschnuppen, die aus der Region Zwillinge kommen, sind bis Mitte Dezember zahlreich. Bis zu 120 Sternschnuppen sind pro Stunde zu erwarten. Die Sternschnuppen aus den Regionen «Kleiner Bär» und «Haar der Berenice» sind weniger zahlreich, nur wenige pro Stunde.

Der Dezember-Himmel

Von Südosten bis Nordwesten, entlang der Milchstrasse, können wir eine Reihe schöner Sternbilder mit hellen Sternen beobachten. Im Südosten blinkt bereits der Stern Sirius im Sternbild Grosser Hund. Sirius ist nur knapp 9 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Wenn er im Osten aufgeht, könnte man an ein UFO denken, das in allen Farben schillert. Die Erdatmosphäre lässt den hellsten Stern wie einen Diamanten leuchten.

Dann folgt das Sternbild Orion mit vielen Beobachtungsobjekten, allen voran der Orionnebel, der unter den drei Gürtelsternen des Orions liegt. Wer den Nebel im Fernrohr betrachtet, meint – von der Form her – eine Fledermaus zu sehen. Etwas weiter westlich, in Meridiannähe, erscheint ein liegendes «V» mit einem rötlichen Stern. Er heisst Aldebaran und liegt bereits in einem fortgeschrittenen Sternenalter.

Noch weiter westlich scheint eine Gruppe kleiner, heller Sterne. Es sind die Plejaden, welche früher in Mittelmeerländern eine Rolle als Kalender spielten. Wenn die Plejaden zum ersten Mal im Osten aufgehen, dann soll gepflügt werden, wenn die Plejaden zum letzten Mal im Westen am Abendhimmel gesehen werden, ist Zeit für die Saat. Nördlich der Plejaden sind es östlich das Sternbild Fuhrmann, westlich das Sternbild Perseus. Beide Sternbilder enthalten helle Sterne. Nördlich von Fuhrmann und Perseus erkennt man leicht das grosse Himmels »W», die Cassiopeia. In klaren Nächten kann auch das Sternbild Giraffe ausgemacht werden.

Der Dezember-Himmel ist der Monat, in dem die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbar-Galaxie, als elliptischer Nebelfleck deutlich gesehen werden kann, am besten in einem Feldstecher. Erst grössere Teleskope enthüllen den Nebel als Galaxie mit Sternen.

Die Sternbilder Widder und Dreieck sind nicht so leicht zu sehen, ebenso das Sternbild Fische im Westen. Der Jupiter leuchtet hell. Er bewegt sich zwischen den Fischen und dem Sternbild Walfisch. Der Stern Mira im Walfisch ist ein Stern, den man nicht immer sehen kann, weil seine Helligkeitsschwankungen von sehr hell bis unsichtbar gehen. Also: Wenn man am Ort der Mira keinen Stern sieht, dann ist er immer noch da.

Flug zum Mond

Vor 50 Jahren, am 7. Dezember 1972, startete die letzte bemannte Mission der Amerikaner zum Mond. Seither gab es wohl Versuche von einigen Staaten, den Mond wieder zu umkreisen oder gar auf ihm zu landen, allerdings unbemannt. Den Chinesen gelang eine Landung am 3. Januar 2019 auf der Mondrückseite, nahe beim Mond-Südpol. Diese Landung auf der Rückseite des Mondes, bei der man keinen Funkkontakt zur Erde hat, war technisch sehr anspruchsvoll.

Jetzt befindet sich eine neue Sonde auf dem Flug zum Mond, gestartet von Cape Canaveral in Florida, konstruiert von den Südkoreanern in Zusammenarbeit mit der NASA. Sie startete am 5. August und soll Ende 2022 mit der Erkundung seltener Metalle und Wassereinschlüssen beginnen.

Warum dauert der Flug zum Mond diesmal so lange? Die Strecke zum Mond beträgt ja nur ca. 384’000 km. Die Apolloflüge zum Mond dauerten viel weniger lang, nur ca. 80 Stunden. Ein Ziel der Astronomen: die Strecke Erde – Mond mit möglichst wenig Treibstoff zurückzulegen. Da musste der Weg so berechnet werden, dass die Gravitationskräfte von Sonne, Mond und Erde voll mitwirken. Dadurch wächst die Flugbahn auf 1,6 Millionen Kilometer an. Mitte Dezember wird die Sonde in den Schwerkraftsbereich des Mondes gelangen und so gelenkt, dass sie ab Ende 2022 den Mond in 70 – 130 km Distanz für längere Zeit umrunden wird.

Das Hauptziel der Südkoreaner: Seltene Erden auf dem Mond mit speziellen Kameras zu finden, welche auch auf der Erde selten sind. Wenn die gefundenen Werte auf dem Mond denjenigen auf der Erde ähnlich sind, ist das ein Indiz für die Hypothese, dass der Mond aus einem Crash eines marsähnlich grossen Planeten mit der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Am 16. November wurde wieder eine NASA-Sonde zum Mond gestartet. Nun wollen auch die Amerikaner wieder auf den Mond.