Anlass - Die Region Toggenburg lanciert die neue Eventreihe «Astoose» – zwar ohne richtiges Event, dafür mit einem gemeinschaftlichen Austausch

Das erste «Astoose» findet am Sonntag, 16. Oktober 2022, von 10 bis 16 Uhr beim Gipfelgebäude auf dem Chäserrugg statt. Die Anreise erfolgt individuell und auf eigene Kosten mit der Bahn oder zu Fuss.

Weitere Stationen von «Astoose» sind:

«Astoose» mit dem Kantonsrat, 30. November 2022, St.Gallen

«Astoose» im Schnee, 21. Januar 2023, Wolzenalp

«Astoose» am Bäckerzmorge, 17. März 2023, Bäckerei Kuhn

«Astoose» am Wirtschaftsforum Toggenburg, 11. Mai 2023, Wattwil

«Astoose» am Bergrennen Hemberg, 10. Juni 2023, Hemberg. (pd)