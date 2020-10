Art Fashion Show auf dem Sessellift: Die Nesslauerin Livia Rita zeigte ihre Modekollektion an ungewohnter Stätte Es hätte der Laufsteg in London sein sollen, wurde dann die Sesselbahn auf die Wolzenalp im Krummenau. Das aus Nesslau stammende Multitalent Livia Rita wählte einen besonderen Ort in ihrer Heimat für ihre Modenschau. 16.10.2020, 12.00 Uhr

Ungewohnt gekleidete und frisierte Passagierte: Die Art Fashion Show von Livia Rita auf dem Sessellift Wolzenalp überraschte. Bild: PD

(pd/sas) Manch Wanderer rieb sich verwundert die Augen, als an ihnen eigenartig gekleidete Figuren auf dem Sessellift in der Gegenrichtung vorbei schwebten. An der Talstation der Wolzenalpbahn in Krummenau erfuhren die Neugierigen dann worum es ging.