Apfel, Nuss oder Kiwi – In Mogelsberg ist Europas grösste Wildobstsammlung entstanden In Mogelsberg wird am 12. September das Inforama Wildobst eröffnet. Auf 1,3 Hektar gibt es dann über 1000 Sorten Wildobst zu sehen. Damit ist die grösste Sammlung von Wildobst dieser Art in Europa entstanden. Bis diese Feldsammlung jedoch entstehen konnte, mussten einige Schwierigkeiten überwunden werden.

Waltraud Kugler, Project Director der Save Foundation, Bewirtschafter des Inforama Wildobst Valentin Knaus und Pavel Beco, Biologe und Experte für Wildobst (von links). Bild: Urs M. Hemm

Das Inforama Wildobst ist europaweit die grösste Sammlung an Wildobstsorten: Rund 1000 Sorten (über 1300 Sorten sind geplant) von über 225 Arten pflanzten Freiwillige im vergangenen Jahr auf rund 1,3 Hektar in den Wiesen am Weg vom Bahnhof Mogelsberg zum Baumwipfelpfad an.

«Gleich hinter jeder Infotafel steht die Wildform der Wildobstart und dahinter haben wir die jeweiligen Kultursorten der Wildart gepflanzt», erläutert Biologe Pavel Beco den Aufbau der Feldsammlung, an deren Errichtung er massgeblich beteiligt ist. Zusätzlich zu den Daten auf den Infotafeln können die Besucher mittels eines QR-Codes umfassende Informationen zu den unterschiedlichen Arten direkt vor Ort auf ihr Handy herunterladen.

Von der Vogelbeere, hier die Wildform, gibt es weit über 100 Kultursorten. Bild: Urs M. Hemm

Sanddorn, Vogelbeere, Ölweiden, Wildapfel, Schneeball oder Haselnuss, aber auch Kiwi, Kaki und Papau sind auf dem grossen Lageplan, der am Anfang und am Ende der Pflanzung steht, zu finden. Noch sind letzte Arbeiten im Gange, doch bis zur Eröffnung am Samstag, 12. September, soll alles bereit sein.

Wildobst: Superfood aus dem eigenen Garten

«Da umfassende Sammlungen von Wildobstarten und -sorten, in denen sich Interessierte über Aussehen, Nutzung und Anbau informieren können, bisher fehlten, plante die Save Foundation schon seit längerem ein solches Projekt», sagt Waltraud Kugler, Project Director der Save Foundation, welche das Inforama Wildobst in Mogelsberg initiiert hat.

Das Inforama Wildobst erstreckt über eine Fläche von insgesamt 1,3 Hektar. Bild: Urs M. Hemm

Die Schwierigkeit sei jedoch gewesen, einerseits einen geeigneten Standort und andererseits einen innovativen Bewirtschafter zu finden. Waltraud Kugler sagt:

«Hier in Mogelsberg haben wir nun beides gefunden: den geeigneten Standort und mit Valentin Knaus einen engagierten Bewirtschafter. Denn Nachhaltigkeit ist uns ein besonderes Anliegen.»

Finanziert werde das Projekt durch Stiftungen, den Lotteriefonds des Kantons St. Gallen und zum Teil durch Bundesgelder, da eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landwirtschaft bestehe.

Eine der zahlreichen Kulturformen der Vogelbeere. Das diese Beeren giftig sind, ist ein weit verbreiteter Aberglaube. Bild: Urs M. Hemm

«Wildobst anzubauen ist nicht nur für Landwirte eine gute Möglichkeit, ökologisch angepasste Nischenprodukte zu produzieren. Auch für Tier und Umwelt sind Wildobstarten sehr wertvoll, sofern sie nicht geerntet werden», sagt Waltraud Kugler.

Jede Pflanzenart wird mit einem solchen Infoschild beschrieben. Bild: Urs M. Hemm

Der Nutzen vieler Wildobstsorten sei in den vergangenen Jahrzehnten vergessen gegangen. Dabei hätten viele Sorten Eigenschaften, die dem importierten Superfood ebenbürtig seien, vor allem in Bezug auf Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.

Pflanzenpass erschwerte die Beschaffung

Die Menschen in den ehemaligen osteuropäischen Ländern seien sich dessen sehr bewusst gewesen, weil sie kaum Zugang zu Zitronen, Orangen oder Bananen hatten. Waltraud Kugler erläutert:

«Zur Deckung ihres Vitaminbedarfs haben sie deshalb Wildobst züchterisch bearbeitet, woraus robuste, süsse, grossfruchtige, dornlose oder sonst besser nutzbare Sorten entstanden sind.»

Daher stammten viele Sorten in dieser Sammlung aus dem osteuropäischen Raum, was die Beschaffung von Pflanzenmaterial erheblich erschwert habe. «Das Gesetz schreibt seit dem 1. Januar 2020 vor, dass jede importierte Pflanze einen sogenannten Pflanzenpass haben muss, damit die Rückverfolgbarkeit bei Krankheiten, wie etwa Feuerbrand, gewährleistet ist», sagt Pavel Beco.

Die Erteilung eines solchen Passes und die damit verbundenen Tests und Kontrollen koste aber im Verhältnis zum Verkaufspreis, vor allem für die kleinen Produzenten, sehr viel Geld. Deshalb seien viele nicht bereit, diesen Aufwand auf sich zu nehmen und könnten folglich auch keine Pflanzen liefern.

Auch diese Kulturform der Vogelbeere ist gekocht oder gedörrt schmackhaft und vitaminreich. Bild: Urs M. Hemm

Zudem seien zahlreiche kleine Betriebe der Coronakrise zum Opfer gefallen. Pavel Beco sagt:

«So mussten wir vorläufig auf die eine oder andere Pflanze verzichten, bis sich wieder Möglichkeiten eröffnen, diese zu besorgen.»

Zusammenarbeit mit Baumwipfelpfad angestrebt

Valentin Knaus war sich anfangs nicht sicher, ob er sich auf dieses Abenteuer einlassen will. «Sich das Wissen über die Bedürfnisse, die Pflege und Verarbeitung der Früchte all dieser Pflanzen anzueignen, ist eine grosse Herausforderung», sagt er. Gleichzeitig sei es aber auch eine Chance, den Betrieb zu bereichern. Er sagt aber auch:

Eine Infotafel führt die Besucher durch das Inforama Wildobst. Bild: Urs M. Hemm

«Es gibt zwar Zeiten, in denen ich mich frage, warum ich das tue. Gehe ich aber durch die Pflanzungen, ist die Freude so gross, so dass all die Mühe vergessen ist.»

Der Standort in Mogelsberg bringe es mit sich, dass auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Baumwipfelpfad zur Diskussion steht. «Erste Gespräche haben gezeigt, dass beidseitig grosses Interesse besteht, da beide dasselbe Publikum ansprechen», verrät Waltraud Kugler. Wie diese Synergien aber genau genützt werden sollen, beispielsweise durch kombinierte Führungen, müsse zuerst noch definiert werden.

Hinweis: Das Inforama Wildobst in Mogelsberg wird am Samstag, 12. September, um 13 Uhr mit Führungen eröffnet. Infos unter: www.wildobst.info/mogelsberg

Save Foundation – Sicherung der landwirtschaftlichen Artenvielfalt in Europa

(pd/uh) Die generationenlange Zuchtarbeit unserer Vorfahren hat zu einer Vielzahl von domestizierten Tieren und Pflanzen geführt, die an das jeweilige Umfeld optimal angepasst wurden. Dieses genetisch, kulturell und historisch bedeutende Erbe – die Agrobiodiversität – ist zunehmend durch kommerzielle Landwirtschaft und moderne Konsumgewohnheiten gefährdet.

Im Zeichen des Klimawandels ist die Erhaltung der Agrobiodiversität essenziell, denn ihr breites genetisches Spektrum erlaubt eine bessere Anpassung an die sich wandelnde Umwelt.

Save Foundation ist seit mehr als 20 Jahren aktiv.

Das Save-Netzwerk besteht derzeit aus 22 Partnerorganisationen in 15 europäischen Ländern.

Die Save Foundation steht für den Schutz der Agrobiodiversität innerhalb einzigartiger Kulturlandschaften in ganz Europa.

Die Save Foundation vertritt NGOs, verschafft der Stimme der Landwirte und Züchter Gehör und sorgt dafür, dass ihre Bedürfnisse für die Entwicklung an der Basis erfüllt werden.

Zwischen Kultur und Agrobiodiversität besteht eine untrennbare Verbindung. Diese Tatsache wird bei allen Aktivitäten der Save Foundation berücksichtigt.

www.save-foundation.net