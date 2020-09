Ansturm auf den Gemeinderat von Wildhaus Alt St. Johann: In alle Gremien ausser der GPK gibt es Kampfwahlen Wildhaus-Alt St.Johann steht ein heisser Wahlherbst bevor. Einige Kandidaten sehen hier grosses Potenzial, sowohl für die Einheimischen als auch für die Touristen. Sabine Camedda 12.09.2020, 05.00 Uhr

Das Stimmvolk von Wildhaus-Alt St.Johann (im Bild das Dorf Alt St.Johann) hat eine grosse Auswahl bei den diesjährigen Gemeinderatswahlen. Bild: Sabine Camedda

Die Überraschung war gelungen. Renato Pedrolini fordert Gemeindepräsident Rolf Züllig heraus, der seit der Gemeindevereinigung vor zehn Jahren fest im Sattel sitzt. Der gebürtige Bündner hat bisher keine politischen Ämter ausgeübt, bringt aber als ehemaliger Gemeinderatsschreiber und jetziger Leiter Koordination Baugesuche beim Kanton St.Gallen einiges an Verwaltungserfahrung mit.

Der parteilose Kandidat möchte, falls er gewählt wird, auf Dialog setzen und mit allen Bürgerinnen und Bürgern auf der gleichen Augenhöhe diskutieren. Dafür würde er einen Nachmittag pro Woche die Türe offen halten.

Teamplayer gegen Teamplayer

Der Amtsinhaber Rolf Züllig sieht seinen Beruf gleichzeitig als Herausforderung und als Glücksspender. Er, der ebenfalls ein Kommunikator ist, vermisst gemäss eigenen Aussagen in vielen Diskussionen die Fakten. Es gehe in der heutigen Zeit vielen darum, um jeden Preis die Aufmerksamkeit zu erhalten. Daraus erfolgen dann häufig Feindseligkeiten.

Obwohl beide Kandidaten parteilos sind, unterscheiden sich ihre Ansichten in einigen Punkten. So versichert Rolf Züllig, dass die Gemeinde bei den Rückzonungen von Bauland ihre Aufgaben erledigt, während Renato Pedrolini bemängelt, dass dieses Thema nicht schon lange erledigt sei. Beide sehen sich als Teamplayer.

Renato Pedrolini ist es wichtig, dass die Entscheide, die getroffen werden müssen, breit abgestützt sind. Rolf Züllig weiss aus Erfahrung, dass es in manchen Situationen klare Ansagen braucht. Dennoch dürfe man nicht ausser Acht lassen, was andere Menschen denken und fühlen.

Zwei möchten Präsidentin des Schulrats beerben

Da Wildhaus-Alt St.Johann eine Einheitsgemeinde ist, ist ein Sitz im Gemeinderat durch den Inhaber des Schulratspräsidiums besetzt. Rita Elmer, die das Amt vier Jahre lang innehatte, tritt zwar für den Gemeinderat an, aber nicht mehr für das Schulratspräsidium.

Darum bewerben sich mit Michaela Näf aus Wildhaus und Roger Widmer aus Unterwasser zwei Personen. Michaela Näf möchte bei der «tollen und kompetenten» Schule mitgestalten und mithelfen. Es sei wichtig, dass die Lehrpersonen und die Schüler gerne zur Schule gehen.

Roger Widmer möchte als amtierender Schulrat das Präsidium übernehmen. Es gelte, die angefangenen Projekte abzuschliessen und die Qualität der Schule zu erhalten.

Kandidaten mit verschiedenen Rucksäcken

Für die restlichen drei Sitze im Gemeinderat bewerben sich neun Personen, darunter zwei amtierende Mitglieder. Walter Hofstetter ist vor zwei Jahren als Ersatz in den Gemeinderat gewählt worden und möchte Angefangenes weiterentwickeln.

Rita Elmer hat nebst dem Schulratspräsidium mehrere soziale Aufgaben in der Gemeinde übernommen. Sie sei mit vielen Geschäften vertraut und habe sich ein Netzwerk aufbauen können, darum wolle sie die für sie spannende und vielseitige Aufgabe weiterführen, sagt sie.

Ingrid Abderhalden sieht sich als Vertreterin der KMU, da sie unter anderem im Vorstand des lokalen Gewerbevereins engagiert ist. Wenn es dem Gewerbe gut gehe, dann gehe es der ganzen Gemeinde gut, ist sie überzeugt. Ebenfalls als ein Verfechter eines starken Gewerbes sieht sich Peter Hofstetter. Sein Engagement im Gemeinderat möchte er für gute Rahmenbedingungen für das Gewerbe und die Landwirtschaft nutzen.

Werner Bollhalder weist viel Erfahrung im Baubereich auf. Er sieht sein politisches Interesse als eine seiner Stärken und möchte sich für mehr Gleichbehandlung im Bauwesen engagieren.

Das Potenzial der Gemeinde hervorbringen

Einige Kandidaten sehen in Wildhaus-Alt St.Johann ein grosses Potenzial, sowohl für die Einheimischen als auch für die Touristen. Karl Bollhalder sähe den Gemeinderat gerne als ein Team, das die Möglichkeiten der Gemeinde hervorbringt.

Auch Thomas Stolz ist überzeugt, dass es viele Aufgaben und Projekte gäbe, die der Gemeinderat anpacken könnte. Hier würde er gerne mitwirken. Christiana Sutter hat ebenfalls Visionen und Ideen für Wildhaus-Alt St.Johann. Sie will dabei die Mischung zwischen Natur, Landschaft und Kultur nutzen.

Simon Ammann komplettiert die Liste der Gemeinderatskandidaten. Der in Unterwasser aufgewachsene Skispringer müsste in seine Heimat zurückkehren, wo er vor zweieinhalb Jahren ein Hotel gekauft hat.

Nur ein Schulrat steht zur Wiederwahl

Eine grosse personelle Veränderung steht im Schulrat bevor. Nur gerade der parteilose Stefan Koch stellt sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Für die übrigen Sitze bewerben sich Heidi Huser, Ramona Huser, Bettina Kaiser und Rolf Kern. Weil auch hier ein Kandidat mehr auf der Liste ist, als es Sitze im Rat hat, kommt es zu einer Kampfwahl.

Bei der GPK sind die Sitze so gut wie verteilt. Die Bisherigen, Ruedi Bösch und Jasmin Wenk von der FDP sowie Patricia Defila von der CVP, treten zur Wiederwahl an. Die beiden vakanten Sitze möchten am 27. September Andreas Stump von der FDP und Lukas Huber von der SVP übernehmen.