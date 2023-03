Anonyme Drohbriefe kommen auch im Toggenburg und Region Wil vor

Anonyme Briefe «Man weiss nie, ob es in die Tat umgesetzt wird»: Wenn Gemeindepräsidenten Drohbriefe erhalten In Thurgau trat eine Gemeinderätin wegen eines anonymen Drohbriefes zurück. Auch in der Region Wil und Toggenburg werden ab und an Drohbriefe verschickt. Die Gemeindepräsidenten gehen unterschiedlich damit um. Yasmin Stamm Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Drohbriefe können einschüchtern. Die Gemeindepräsidenten empfehlen deshalb, die Polizei einzuschalten. Symbolbild: Coralie Wenger

Vor einigen Tagen trat in der Gemeinde Schlatt im Thurgau die neu gewählte Gemeinderätin Sabrina Bühler zurück. Der Grund: ein anonymer Drohbrief gegen sie und ihre Familie. Laut der «Thurgauer Zeitung» gibt es über den genaueren Inhalt keine weiteren Angaben. Die Betroffene aber schreibt: «Der Entscheid fiel mir sehr schwer, aber die Sicherheit meiner Familie geht vor.»

Dass Gemeinderätinnen und Gemeindepräsidenten Drohbriefe und andere Drohungen erhalten, ist keine Seltenheit. Auch in verschiedenen Gemeinden der Region Wil und Toggenburg haben die amtierenden Gemeindepräsidenten Erfahrungen mit solchen Schreiben.

Verschiedene Probleme durch anonyme Schreiben

Der Gemeindepräsident von Jonschwil, Stefan Frei. Bild: Arthur Gamsa

«Es beschäftigt einen, wenn man solche Drohungen erhält. Man weiss nie, ob sie in die Tat umgesetzt werden», sagt Stefan Frei, Gemeindepräsident von Jonschwil. Er habe schon Drohungen erhalten, jedoch in seiner 22-jährigen Zeit als Gemeindepräsident sei es nur sehr selten vorgekommen.

Die Gemeindepräsidenten von Uzwil, Neckertal und Lichtensteig bestätigen diese Aussage. Solche Briefe und Schreiben kämen meist nicht regelmässig vor, ab und zu aber auch mehrmals pro Jahr.

«Das Problem sind nicht unbedingt die anonymen Schreiben an sich, sondern, dass man intuitiv mutmasst, wer sie geschrieben haben könnte», so Lucas Keel. Weil er keine falschen Anschuldigungen machen möchte, wirft der Uzwiler Gemeindepräsident die Post daher meist weg, bevor er sie überhaupt fertig liest.

Mathias Müller, der Stadtpräsident von Lichtensteig. Bild: Benjamin Manser

Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig geht die Drohungen in der Regel anders an. «Man muss sie ernst nehmen, aber auch im Kontext einordnen.» Oft werden solche Briefe im Affekt geschrieben. Wenn sich die Personen etwas beruhigt haben, bereuen sie ihre Taten meist.

Jedoch müsse man trotzdem immer ruhig bleiben und bei Androhungen von direkter Gewalt auch die die Polizei einbeziehen. «In Extremsituationen würde ich auch eine Anzeige gegen unbekannt erstatten», sagt Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Neckertal.

Austausch bei nicht anonymen Drohungen

Christian Gertsch ist Gemeindepräsident von Neckertal. Bild: Sascha Erni

Anders sei es bei nicht anonymisierten Briefen und Mails. «In diesen Fällen kann ich mit der Person in Kontakt treten und mich mit ihr Austauschen», so Gertsch. «Hinter Drohungen sehe ich die Not, Hilflosigkeit und Ohnmacht des Drohenden.» Aus diesem Verständnis heraus könne man im Dialog eine Auflösung der Situation erwirken oder sie zumindest entschärfen.

Uzwil-Gemeindepräsident Lucas Keel. Bild: Ralph Ribi

Auch Lucas Keel bestätigt das. «Ich muss gelegentlich unbequeme Botschaften übermitteln und nehme solche auch entgegen. Jedoch nur mit Name und Adresse. Das heisst mit offenem Visier und von vorne.» So gebiete es der minimale Anstand und Respekt. Wenn dieser aber nicht aufgebracht wird, zeigt Keel die Personen direkt an. «Solche Dinge sollen im Lebenslauf des betreffenden Menschen dokumentiert bleiben.»

Wenn Briefe und Drohungen anonym eingehen, wird einem dieser Austausch und der Kontakt mit der Person verweigert. «Der Austausch mit anderen Personen wäre mir in solchen Situationen sehr wichtig, um mich selber vertieft zu reflektieren», so Christian Gertsch. Nicht alles, was ein Gemeindepräsident macht, ist vollkommen richtig. Offene Kritik aus der Bevölkerung werde gerne angenommen und fliesse in die Arbeit ein.

Auf Anfrage der Redaktion möchten sich mehrere Gemeindepräsidenten nicht zu dem Thema äussern. Andere teilten mit, dass sie noch nie direkte Drohungen oder Drohbriefe erhalten haben.

