Angriff auf das Gemeindepräsidium in Wildhaus-Alt St.Johann: Renato Pedrolini will frischen Wind in die Gemeinde bringen Renato Pedrolini tritt zur Wahl des Gemeindepräsidenten von Wildhaus-Alt St.Johann an, dies gegen den Amtsinhaber Rolf Züllig. Er möchte vermehrt den Dialog mit den Bürgern pflegen, wenn sie ihn am 27. September wählen. Sabine Camedda 11.07.2020, 05.00 Uhr

Renato Pedrolini gefällt es in Wildhaus: «Die Gemeinde bietet viele Möglichkeiten.» Bild: PD

Nach einem Einheimischen tönt Renato Pedrolini nicht. Seinen Dialekt hat der gebürtige Bündner aus Zizers nicht abgelegt, auch wenn er seit bald zwei Jahrzehnten im obersten Toggenburg lebt. «Ich wohne gerne hier», sagt er und lobt die offenen und freundlichen Leute in Wildhaus-Alt St.Johann.

Obwohl die Gemeinde ländlich und landwirtschaftlich geprägt ist, laufe immer etwas, und es gebe viele Möglichkeiten, um Sport zu treiben. «Für die Kinder ist es ein super Ort, um aufzuwachsen», schwärmt der Vater von drei schulpflichtigen Mädchen.

Stimmbürger haben grosse Auswahl bei der Behördenwahl

Nun möchte sich Renato Pedrolini vermehrt in der Gemeinde einbringen. Er kandidiert als Parteiloser am 27. September als Gemeindepräsident und tritt somit gegen den Amtsinhaber Rolf Züllig an. Die Rücktritte würden zu einem grossen Rutsch innerhalb des Gemeinderats führen.

«Dies birgt Chancen für die Gemeinde», findet Renato Pedrolini. Dank den jeweils zwei Kandidaten für das Gemeindepräsidium und das Schulpräsidium sowie den neun Interessenten für die übrigen Sitze im Gemeinderat haben die Stimmbürger eine grosse Auswahl.

Gemeindeautonomie im Kanton ist gross

Der 49-jährige Renato Pedrolini ist nicht nur politisch interessiert. Der ausgebildete Zimmermann und Techniker im Holzbau hat während mehrerer Jahre in leitender Position in der Privatwirtschaft gearbeitet und dann in die Verwaltung gewechselt.

Im Kanton Zürich machte er das Gemeindeschreiber-Diplom und ein Diplom im Verwaltungsmanagement, seit zwölf Jahren arbeitet er beim Baudepartement des Kantons St.Gallen. Er kenne die Verwaltung und deren Aufgaben gut, sagt Renato Pedrolini über sich selber.

Leistungen der Gemeinde sind bürgernah und bedarfsgerecht

Dass der Kanton den Gemeinden sagt, wo es langgeht und damit der Gemeindepolitik nur ein enges Spektrum biete, lässt er nicht gelten. Das Gesetz regle die Aufgabe von Kanton und Gemeinden klar. «Ich verstehe die Gemeindeautonomie als Grundpfeiler der direkten Demokratie, welche uns ermöglicht, einen verhältnismässig schlanken Staatsapparat zu führen», sagt er. Dies dank der Möglichkeit, bürgernah und bedarfsgerecht Leistungen zu erbringen.

«Innerhalb dieser Autonomie müssen die Möglichkeiten zu Gunsten und zum Wohle der Einwohner ausgeschöpft werden.»

An einem Punkt setzt seine Kritik an der aktuellen Gemeindepolitik an. «In Wildhaus-Alt St.Johann sind viele Geschäfte seit längerem pendent und die Bevölkerung weiss nicht, wo man steht», sagt er und nennt den Dorfplatz in Wildhaus und das aus seiner Sicht längst überfällige Rückzonungsprogramm als Beispiele.

Die Situation beim Dorfplatz in Wildhaus ist seit langem ein Gesprächsthema. Die Bevölkerung wisse nicht, wo man dabei stehe, findet Renato Pedrolini. Bild: Sabine Camedda

Er möchte als Gemeindepräsident den Dialog mit der Bevölkerung vermehrt pflegen. Renato Pedrolini ist überzeugt:

«Der Gemeinderat muss wissen, was die Bevölkerung möchte.»

Für ihn wäre klar, dass er an einem Nachmittag in der Woche die Bürotüre öffnen würde, um Kontakt zu den Bürgern zu haben. Ob das genutzt würde? Renato Pedrolini ist sich dessen sicher. «Es ist aber auch klar, wenn man es nicht anbietet, dann wird es auch nicht genutzt.»

Gemeindepräsident trägt zwei Hüte

Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann sei mit dem Tourismus und dem Gewerbe sowie den damit verbundenen Arbeitsplätzen mit einem fünfköpfigen Gremium gut zu führen, findet Renato Pedrolini. Ob der Rat vom beruflichen Wissen her breit abgestützt ist, sei zweitrangig.

«Wichtiger ist, dass jeder gewillt ist, sich das nötige Wissen anzueignen und ein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen.»

Der Gemeindepräsident sei einer von diesen fünf und darum nicht wichtiger oder gewichtiger als die anderen. «Zudem», sagt er, «ist der Gemeindepräsident auch der Leiter der Verwaltung.» Diese sei die Unterstützung und das Werkzeug der Behörde. Der Gemeindepräsident trage somit je nach Situation zwei Hüte, einen der Behörde und einen der Verwaltung.

Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde sind bei gewissen Themen beschränkt

Renato Pedrolini hat sich auch überlegt, wo die Arbeit des Gemeinderats aufhören muss. Ihre Unstimmigkeiten müssen die Bergbahnen selber lösen, denn sie seien Privatunternehmen, ist er überzeugt. Auch beim Tourismus im Allgemeinen sieht er die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde begrenzt. «Die Impulse kommen vom Tourismus oder vom Gewerbe. Die einzige Aufgabe der Gemeinde ist es, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen.»

