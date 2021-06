Region Toggenburg: Wattwil überlegt Austritt aus dem Verein

ANALYSE Wattwil ist nicht mehr im Vorstand der Region Toggenburg vertreten: das sind die Gründe für den Rückzug aus dem Gremium Die Gemeinde Wattwil ist nicht mehr im Führungsgremium der Regionsorganisation vertreten. Geht es dem Verein nun ans Eingemachte? Oder ändert sich gar nichts? Und was sind die Gründe Wattwils für diesen Schritt? Eine Einordnung der Situation. Simon Dudle 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Quo vadis Region Toggenburg? Die Zentrumsgemeinde Wattwil fehlt neu im Vorstand. Bild: Arthur Gamsa

Während zwölf Jahren war Alois Gunzenreiner Präsident des Vereins Region Toggenburg, welcher die Interessen des Tals bündelt und sich für dieses starkmacht. Viele Projekte hat er geprägt, viele mit Herzblut vorangetrieben. Dass er nun nach drei Legislaturen einen Schlussstrich zieht, kann und will ihm niemand verübeln. Ganz im Gegenteil. Zu gross sind seine Verdienste für das Thurtal. Daniel Blatter, Geschäftsführer von Region Toggenburg, sagt:

«Wir respektieren den Entscheid voll und ganz.»

Dass Wattwil nun aber keinen Vertreter mehr in den Vorstand des Vereins delegiert, lässt aufhorchen. Das Führungsgremium der Region Toggenburg ohne die Zentrumsgemeinde? Das ist auch darum bemerkenswert, weil die andere einwohnermässig grosse Gemeinde des Tals, Kirchberg, seit Jahren nicht Mitglied im Verein ist, da sie sich am funktionalen Raum Wil orientiert.

Kilian Looser, Präsident Region Toggenburg. Bild: PD

Kilian Looser, der Gemeindepräsident von Nesslau ist, wurde an der schriftlich durchgeführten Generalversammlung vor einigen Tagen zum Nachfolger von Alois Gunzenreiner als Präsident der Regionsorganisation gewählt. Er sagt:

«Es ist schade, dass Wattwil nicht mehr im Vorstand vertreten ist. Wir würden uns wünschen, dass sie zur Einsicht gelangen, dass Region Toggenburg etwas Sinnvolles ist.»

Verein stellt sich neu auf

Ähnlich sieht die Situation Geschäftsführer Daniel Blatter. Er sagt: «Wattwil ist die Zentrumsgemeinde im Toggenburg, was von allen anderen Gemeinden anerkannt wird. Ein starkes Zentrum braucht aber auch ein starkes Umfeld. Die Wechselwirkung ist entscheidend.» Und weiter:

«Schwierig wäre es, wenn Wattwil die Diskussion verweigern würde.»

Daniel Blatter, Geschäftsführer Region Toggenburg. Bild: PD

Den Wechsel im Präsidium nimmt der Verein zum Anlass, eine Auslegeordnung vorzunehmen. Der Vorstand wurde bei zwei Austritten um zwei auf sieben Personen aufgestockt. Lauter Gemeindepräsidenten sind gewählt worden, namentlich Vreni Wild (Neckertal), Mathias Müller (Lichtensteig), Jon Fadri Huder (Ebnat-Kappel) und Rolf Züllig (Wildhaus-Alt St.Johann).

Kilian Looser sagt: «Wir wollen uns breiter abstützen. Zudem sind das Thur- und Neckertal langgezogen und die verschiedenen Gebiete sollen im Vorstand vertreten sein.» Zur Neuorganisation gehört auch eine Antwort auf die Frage, in welchen Bereichen der Verein in den nächsten fünf Jahren Schwerpunkte legen will. So wird etwa analysiert, ob es die bestehenden Fachgruppen noch braucht, da zum Beispiel bald alle Umfahrungsstrassen gebaut sind.

Bei wichtigen Themen unterschiedliche Ausrichtungen

Alois Gunzenreiner, ehemaliger Präsident Region Toggenburg. Bild: Michel Canonica

Die Frage aber bleibt: Warum hat sich Wattwil aus dem Vorstand zurückgezogen? Alois Gunzenreiner sagt, der Gemeinderat Wattwil habe sich die letzten Jahre immer integrativ für alle Regionsinteressen eingesetzt und die Entwicklungsprojekte wie die Umfahrungsstrassen, den ÖV-Ausbau, das Klanghaus oder den Baumwipfelpfad tatkräftig sowie solidarisch unterstützt. Dies, obwohl die Interessen der Gemeinden nicht immer deckungsgleich seien.

«Der Gemeinderat hat sich insbesondere gegen überproportionale raumplanerische Einschränkungen in den Regionsgemeinden ausgesprochen und sich für eine funktionstüchtige Notfall- und Grundversorgung mit dem Spital Wattwil als Ankerbetrieb eingesetzt. Trotz politischem Druck soll die Region bei zentralen Standortfaktoren nicht übermässig benachteiligt werden», sagt Gunzenreiner. Und er ergänzt: «Der Gemeinderat hat festgestellt, dass genau in diesen zwei wichtigen Themen unterschiedliche Ausrichtungen und spezifische Interessen vorhanden sind, die leider nicht in Übereinstimmung gebracht werden konnten. Im Ergebnis wurden wesentliche Faktoren für die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten verspielt.»

Aus seiner Sicht würde ein «Weiter so» zu keinem Gewinn für die Toggenburger Bevölkerung führen. Im Gemeinderat Wattwil stellt man sich die Frage, wie die künftige regionale Strategie und die dazu passende Organisationsstrukturen aussehen sollen. «Damit sich die Region für die nächsten Jahre neu positionieren kann und divergierende Ausrichtungen minimiert werden können, hat der Gemeinderat die Regionsorganisation eingeladen, für eine strukturelle Überprüfung zu sorgen», sagt Alois Gunzenreiner.

Bleibt noch zu klären, ob Wattwil überhaupt Mitglied im Verein Region Toggenburg bleibt. Darauf gibt es von Alois Gunzenreiner keine eindeutige Antwort. «Das entscheidet der Gemeinderat Wattwil dann in Abhängigkeit von den Resultaten der Überprüfung.»

Eine Organisation, die selten im Fokus steht

Wie auch immer: Die Regionsorganisation hat nun fürs Tal nachhaltige Entscheide zu fällen, ohne dass die beiden einwohnermässig mit Abstand grössten Gemeinden im Vorstand mitreden. Das ist gewiss keine optimale Ausgangslage. Zumal der Verein auch insofern um Anerkennung kämpft, als dass man ihn in der Öffentlichkeit eher selten wahrnimmt. Das liegt auch daran, dass es im Toggenburg im Gegensatz zu anderen Regionen im Kanton kein Agglomerationsprogramm gibt, mit welchem der Verein immer wieder an die Öffentlichkeit treten würde. Daniel Blatter sagt: «Viele unserer Aufgaben werden in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, wenn wir zum Beispiel gezielte Lobbyarbeit betreiben oder uns für ein verbessertes Angebot im öffentlichen Verkehr einsetzen.» Präsident Kilian Looser ergänzt:

«Viele Aufgaben erledigen wir im Hintergrund. Wir machen es im Sinne der Sache, und nicht für die öffentliche Wahrnehmung.»