Hochspannung in Bütschwil: FDP spielt Zünglein an der Waage

ANALYSE Hochspannung in Bütschwil: Die FDP spielt das Zünglein an der Waage In einer Kampfwahl ist zu entscheiden, wer neuer Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil wird. Die FDP ist in einer schwierigen Situation, hat aber trotzdem viel Einfluss auf den Wahlausgang. Simon Dudle Jetzt kommentieren 16.03.2023, 18.35 Uhr

Auch der zweite Wahlgang in Bütschwil-Ganterschwil Ende April verspricht Spannung. Bild: Eibner, Daniel Fleig

Wie schon vor dem ersten Abstimmungssonntag gibt auch weiterhin die Rolle der örtlichen Mitte-Partei zu reden. Sie hat diese Woche mit Roger Meier den versprochenen Kandidaten präsentiert: Einer aus der Gemeinde ist es nicht, aus dem Toggenburg aber schon.

Hans Städler von der SVP tritt wieder an, Boris Schedler von der FDP lässt die Entscheidung noch offen. Was bedeutet das nun? Man rechne: 722 Stimmen hat der SVP-Vertreter am vergangenen Sonntag gemacht. Doch auf vielen Wahlzetteln stand nicht der Name von einem der beiden offiziellen Kandidaten. Alles in allem 551 Stimmzettel hatten den Namen einer anderen Person drauf, waren leer oder ungültig. Viele dieser Proteststimmen dürften nun Roger Meier zufallen, da die Mitte vor dem Wahlsonntag dazu aufgerufen hatte, nicht die beiden offiziellen Kandidaten zu unterstützen.

Also steht es im virtuellen Zwischentotal 722:551 für Städler. Und Schedler? Er hat 450 Stimmen gemacht im ersten Wahlgang. Für ihn wird eine Wahl zur Herkulesaufgabe – zumal es für ihn als Auswärtigen schwierig ist, neue Wähler zu mobilisieren. Und trotzdem könnte die FDP das Zünglein an der Waage spielen. Mit einem Antrittsverzicht würde Schedler den Weg wohl frei machen für Städler, da die Stimmen tendenziell eher im rechten bürgerlichen Lager bleiben und zum SVP-Kandidaten gehen. Ausser, die FDP schnürt ein Mitte-Päckchen und spricht sich explizit für Roger Meier aus. Oder der Heimvorteil obsiegt gegenüber der Parteipolitik. Es bleibt spannend.

