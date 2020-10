An Allerseelen wird die Verbundenheit mit den Verstorbenen ausgedrückt Herbstlich bepflanzte Gräber, angezündete Lichter und vielerorts eine Andacht auf dem Friedhof – in diesen Tagen rücken die Verstorbenen in die Erinnerung der Menschen. Was ist der Sinn hinter einem Tag wie Allerseelen? Sabine Camedda 31.10.2020, 05.00 Uhr

Blumen, Kerzen und Engel: Erinnerungen an einen Verstorbenen bei der Urnenwand auf dem Friedhof Nesslau. Bild: Sabine Camedda

Die Katholiken feiern am 1. November das Fest Allerheiligen. An diesem Tag wird allen Heiligen gedacht, inklusive allen unbekannten Heiligen. Ganz verschiedenen Menschen, die die göttliche Liebe wirklich gelebt haben, sagt Andreas Barth, Diakon in der Seelsorgeeinheit Neutoggenburg. Allerheiligen ist in den katholisch geprägten Kantonen der Schweiz, darunter St. Gallen, ein Feiertag.

Gedenkkerze für jeden Verstorbenen

Dies ist von Vorteil, um am Nachmittag das Fest Allerseelen, das am 2. November gefeiert wird, vorzuziehen. Viele Gläubige treffen sich in der Kirche oder auf dem Friedhof zur Andacht und zum Gebet für die Verstorbenen. «An diesem Tag geht es um alle Menschen und um die Hoffnung der Auferstehung», erklärt der Seelsorger.

Gedenktag für die Toten Ende November Die reformierte Kirche kennt ebenfalls einen Tag, um den Verstorbenen zu gedenken. Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag im November vor dem 1. Advent. Weil die Reformatoren mit der Heiligenverehrung und dem Totenkult Mühe hatten, war er undenkbar, diese Tage Allerheiligen und Allerseelen in den reformierten Festtagskalender aufzunehmen. Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich in Deutschland die Tradition des Totensonntags. Dessen Datum als Abschluss des Kirchenjahrs ist nicht zufällig gewählt. Es bezeichnet zum einen das Ende, das Unwiederbringliche eines abgeschlossenen Zyklus. Weil aber zum anderen der Advent, der von Gott gesetzte Neuanfang folgt, wird der Glaube veranschaulicht, dass der Tod nicht das letzte Wort ist. Der Totensonntag – oder Ewigkeitssonntag, wie er vielerorts genannt wird – gelangte im Laufe des 20. Jahrhunderts in die Schweiz. Häufig werden an diesem Tag im Gottesdienst die Namen aller Gemeindemitglieder verlesen, die im Verlaufe des Kirchenjahrs gestorben sind. Für sie wird auch Fürbitte gehalten. Im Schluss an den Gottesdienst wird der Friedhof besucht.

Vielerorts wird in dieser Feier für jede Person der Gemeinde, die im vergangenen Jahr verstorben ist, eine Kerze angezündet. Für Andreas Barth ist es dabei eine vertraute Geste, auch eine Gedenkkerze für die reformierten Verstorbenen zu entzünden. Für den Diakon strahlt der Besuch der Angehörigen auf dem Friedhof etwas Tröstliches und Friedvolles aus. «Der Friedhof wird an diesem Tag lebendig», sagt er.

Menschen sind über den Tod hinaus verbunden

Gerade an diesem Nachmittag zu Allerseelen werde es vielen Menschen bewusst, dass das Leben endlich ist. Sie würden sich tiefer mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Allerseelen gebe aber auch der Überzeugung des christlichen Glaubens Ausdruck, dass die Menschen über den Tod hinaus verbunden sind. Andreas Barth ermutigt die trauernden Hinterbliebenen, den verstorbenen Menschen zu ehren und ihn mit den «inneren Bildern», die er hinterlassen hat, in der Erinnerung aufleben zu lassen.

«Ich erlebe in Trauergesprächen immer wieder sehr berührende Momente», sagt Andreas Barth. Das gemeinsame Hinhören, wie wertvoll ein Mensch für das persönliche Leben war und bleibt, gibt Hoffnung und spürbaren Trost. Dies alles könne dabei helfen, den Verstorbenen in eine andere Welt ziehen zu lassen, in der er ganz bei Gott sei.

Aufgrund der geltenden Massnahmen betreffend des Coronavirus fallen die gemeinsamen Totengedenken an Allerheiligen teilweise aus oder können nur mit maximal 50 Personen stattfinden. Das Bistum St. Gallen gibt unter www.bistum-stgallen.ch Impulse, um das private Totengedenken zu unterstützen.