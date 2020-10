Amateurschauspieler mit Niveau bilden die Bühne70. In den 50 Jahren seit ihrer Gründung haben die Schauspieler der Bühne70 in Wil schon viele Klassiker aufgeführt. Immer wieder arbeiteten die Laienschauspieler mit Koryphäen des Theaters St.Gallen zusammen. Adrian Zeller 21.10.2020, 05.00 Uhr

Theater und Essen: Diese Kombination wurde von der Bühne70 ab 2004 dem Publikum angeboten. Bild: PD

Die Bühne70 wurde von Richard Widmer, Erwin Freitag und Bert Scherrer gegründet. Letzterer brachte Erfahrungen im Theaterspielen aus verschiedenen Projekten mit. In der Chronologie der Aufführungen stösst man auf viele anspruchsvolle Klassiker der Bühnenliteratur: Paul Burkhard, Erich Kästner, William Shakespeare, Eugène Ionesco, Jean-Baptiste Molière, Max Frisch, Johann Nepomuk Nestroy und weitere mehr.



Dank Beziehungen konnten auch immer wieder Koryphäen des Theaters St.Gallen für die Mitwirkung an den Wiler Aufführungen verpflichtet werden. So inszenierte etwa die Schauspielerin Ursula Bergen 1976 «Das grosse Welttheater» von Hugo von Hofmannsthal auf dem Vorplatz des Pfarrhauses in der Altstadt.

Aufführungen abseits klassischer Aufführungsorte

Theater ausserhalb der klassischen Aufführungsorte zu spielen, wurde typisch für die Bühne70. Das Publikum wurde in den damals noch nicht renovierten Gewölbekeller im Hof, in den Gerichtssaal, in die Stadtbibliothek, in den Ulrich Rösch-Saal und in die Lokremise zum Theatergenuss geladen. Auch in der Tonhalle standen die Akteure auf der Bühne.

Wie ein Blick ins Vereinsarchiv zeigt, wurde den Theaterproduktionen in der Presse schon früh ein hohes darstellerisches Niveau attestiert. Walter Dönni betont: «Dies darf mit Bestimmtheit auch auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass man stets ein grosses Augenmerk auf die Regieleitungen gelegt hat. So darf die Amateurschauspielertruppe seit 2009 auf eine erspriessliche Zusammenarbeit mit der Wiler Berufsschauspielerin Bigna Körner zurückblicken.»

Ab 2004 standen regelmässig Aufführungen in Kombination mit Kulinarik im Gewölbekeller des Hofs auf dem Programm. Gemäss Dönni betrachtet sich die Bühne70 im Bereich der Esstheater als Pionierin.