Am Tag nach dem Brand: Das Wohnhaus an der Wattwiler Bleikenstrasse ist nur noch eine Ruine

In der Nacht von Sonntag auf Montag stand an der Bleikenstrasse in Wattwil ein Wohnhaus in Flammen. Die Bewohner konnten sich zwar retten, das Haus ist jedoch ein Opfer der Flammen geworden. Am Tag nach dem Brand ist die Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig noch mit einem kleinen Detachement vor Ort, um allfällige Glutnester zu bekämpfen.