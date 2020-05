«Am Schluss sind wir alle Amateure»: Das sagen die Fussballclubs im Toggenburg und Fürstenland zum Saisonabbruch

Der SFV hat für den Breitensport ein Schutzkonzept entwickelt, das Fussballtraining in Kleingruppen zu je fünf Personen (inklusive Trainer) und ohne Körperkontakt erlaubt. Der Mindestabstand von zwei Metern ist Pflicht. Ein Auszug der wichtigsten Weisungen: Das Umziehen und Duschen vor Ort ist untersagt. Die An- und Abreise erfolgt per Fuss, Velo oder Auto, auf den öffentlichen Verkehr ist zu verzichten. Jeder Verein hat einen Covid-19-Beauftragten zu benennen, der zusammen mit den Trainern sicherstellt, dass die Gruppenzusammensetzung gleich bleibt, die Hygienevorgaben eingehalten und die Teilnehmer protokolliert werden, sodass mögliche Infektionsketten nachverfolgbar sind. Die Bälle dürfen nicht in die Hand genommen werden, Kopfbälle sind untersagt.

Hier kann das Schutzkonzept heruntergeladen werden.