Am Jubiläum der katholischen Frauengemeinschaft Bazenheid spielten «heisse Frauen» und Schutzengel die Hauptrollen Die katholische Frauengemeinschaft Bazenheid feierte am Freitagabend an der Hauptversammlung ihr 100-jähriges Bestehen. Beat Lanzendorfer 20.01.2020, 05.00 Uhr

Der Vorstand der katholischen Frauengemeinschaft Bazenheid im Jubiläumsjahr: (von links) Céline Rickenbach, Brigitte Helg, Jeannine Rütsche, Lisa Egli, Denise Bernhardsgrütter und Manuela Winteler, Präsidentin. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Örtlichkeit liess darauf schliessen, dass die Hauptversammlung der katholischen Frauengemeinschaft Bazenheid anders ist, als die vorangegangenen. Der Vorstand mit Präsidentin Manuela Meile lud in die Eichbüelhalle, was sich als richtiger Entscheid erwies, denn bei 175 Anwesenden wäre das Pfarreizentrum aus allen Nähten geplatzt.

Die Gästeliste wies ebenso darauf hin, dass die 100. Hauptversammlung kein gewöhnliches Abhandeln der Traktandenliste wird, vielmehr standen die Feierlichkeiten im Vordergrund. Die mit Gegenständen aus der Gründerzeit geschmückte Halle, verbunden mit aufgelegten Dokumenten des vergangenen Jahrhunderts, bot Gelegenheit, in die Geschichte der Frauengemeinschaft einzutauchen.

Auch einige Männer waren im Saal

Manuela Meile, die vor einem Jahr das Amt der Präsidentin von Marta Baumgartner übernahm, zeigte sich bei ihren Begrüssungsworten glücklich darüber, dass sie einem Verein mit lauter «heissen Frauen» vorstehe, weshalb diese als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung und um sich bei Bedarf abzukühlen, einen Fächer erhielten. Ihren Vorstandskolleginnen überreichte sie einen Schlüsselanhänger, der mit einem Schutzengel bestückt war.

Gemeindepräsident Roman Habrik (rechts) und Joseph Koch, Präsident des Kirchenverwaltungsrates, waren bei den Frauen gut aufgehoben. Bild: Beat Lanzendorfer

Nebst den 163 stimmberechtigten Frauen waren unter den zwölf Gästen zwei Männer. Zum einen Joseph Koch, Präsident des Bazenheider Kirchenverwaltungsrates, zum anderen Gemeindepräsident Roman Habrik, der in seiner Ansprache auf den Stellenwert der Frauengemeinschaft einging:

«Ihr Frauen dürft heute im Mittelpunkt stehen. Ich bin hier, um euch Danke zu sagen. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich Frauen für die Gemeinschaft engagieren, um Traditionen hochzuhalten. Geniessen Sie den heutigen Abend, Sie haben es sich verdient.»

Grussworte kamen auch von Regula Senn, Präsidentin des katholischen Frauenbundes St.Gallen-Appenzell. Mit ihr gibt es am 16. Mai an gleicher Stelle ein Wiedersehen. Nebst den vielen Anlässen, welche die Bazenheider Frauen durchführen und die im aufgelegten Jahresprogramm aufgelistet sind, übernimmt die Frauengemeinschaft die Organisation der Generalversammlung des katholischen Frauenbundes St.Gallen-Appenzell.

Vier Neumitglieder willkommen geheissen

Speziell willkommen geheissen wurden im weiteren Verlauf des Abends die Neumitglieder Sara Benz, Andrea Stadler, Esther Zweifel und Martina Brunner.

Die Jubiläumshauptversammlung eröffnet hatte der Kinderchor Baze-Spatzä, der unter Leitung von Ruth Scherrer-Meile und unter der musikalischen Begleitung von Monika Britt steht. Den Schlussakt übernahm die Wiler Sandmalerin Marianne Rivas. Mit ihrer Stimme und ihrer Fingerfertigkeit begeisterte sie Frau und Mann im Saal.

Ein Jubiläumsanlass bietet jeweils auch Gelegenheit, all jenen Danke zu sagen, die es ermöglichten, damit die Frauengemeinschaft überhaupt ihren 100. Geburtstag feiern darf. Eine spezielle Würdigung erhielt Marta Baumgartner, Präsidentin von 2016 bis 2019. Sie gehört zu jenen, welche den Verein in den vergangenen Jahrzehnten prägten. Sie war es denn auch, die in Versform auf die wichtigsten Ereignisse der 100-jährigen Geschichte nochmals einging.

Ein Mann als Gründer der Frauengemeinschaft

Die Anfänge der Frauengemeinschaft gehen auf den Dezember 1919 zurück. Im Protokoll ist zu lesen: «Als am Sonntag unser Hochwürden Herr Pfarrer Schutzbach uns Frauen und Mütter einlud zu einer Versammlung, um einen Verein zu gründen, hörte man nur eine Stimme der Freude und Begeisterung, denn auch an uns werden grosse, verantwortungsvolle Anforderungen gestellt als Gattin und Hausfrauen und Erzieherinnen der Kinder. Niemand wird es so gut verstehen wie unser Hochwürden Herr Seelsorger uns über manch wichtiges Thema zu belehren, aufzuklären und zu ermuntern.»

Was damals den sprachlichen Gepflogenheiten entsprach, dürfte heute kaum mehr durchsetzbar sein. Die Frauengemeinschaft hat deshalb ihre Statuten in der langen Geschichte mehrmals angepasst. Letztmals am Freitag als die vom Vorstand beantragte Statutenänderung einstimmige Zustimmung fand.