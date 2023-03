Panflötenkonzert in der evangelischen Kirche von Alt St.Johann

Alt St.Johann Panflötenklänge und Gänsehautgefühle: Weltliche Töne in kirchlicher Umgebung Von «Sister Act» bis «The Wellerman»: Im Anschluss an ihr Chorprojekt in Wildhaus machten rund 50 Musikerinnen und Musiker die Vielseitigkeit der Panflöte in einem Konzert in der evangelischen Kirche von Alt St. Johann erlebbar. Christiana Sutter 13.03.2023, 12.00 Uhr

In der evangelischen Kirche von Alt St. Johann wurde dem Publikum aufgezeigt, dass Panflötenmusik nicht nur in die Weihnachtszeit passt. Bild: Christiana Sutter

Die sonntäglichen Vesperglocken der evangelischen Kirche in Alt St.Johann hatten kaum aufgehört zu schlagen, als das Panflötenkonzert mit Trommelklängen begann. Stimme um Stimme, Panflöte um Panflöte stimmten in den Kanon des Musikstücks Hambani ein.

Aus der ganzen Deutschschweiz waren die Musikerinnen und Musiker am Freitag zu dem Chorprojekt nach Wildhaus angereist - Männer und Frauen im Alter zwischen 16 bis 80 Jahren. Die Teilnehmenden hatten vor dem Chorwochenende die Noten der Musikstücke nach Hause geschickt bekommen und in Gruppen mit den vier Lehrpersonen geübt.

Zweites Mal Gastrecht

Jörg Frei war zusammen mit seiner Partnerin Moni Nef aus Langnau am Albis angereist. Frei bietet in seiner Panflötenfirma Panevolution Unterricht an, ist Panflötenspieler und Panflötenbauer. Karin Inauen-Schärer und ihr Mann Matthias wohnen im luzernischen Hochdorf. Dass das Panflöten Chorprojekt bereits zum zweiten Mal im Obertoggenburg gastierte, hat den Grund darin, dass Jörg Frei und Moni Nef auf der Suche nach einem neuen Ort in der Klangschmiede in Alt St.Johann gelandet waren. Dort wurde der Gruppe Stump’s Alpenrose in Wildhaus empfohlen.

Die Mutter der Kirchenorgel

Die Panflöte ist grundsätzlich eine Röhre, darin wird die Luft zum Schwingen gebracht. Jeder Ton hat eine eigene Pfeife. «Die Panflöte ist die Mutter der Kirchenorgel», erklärt Jörg Frei. Sie ist eines der ersten Melodieinstrumente. Früher bestand dieses aus Knochen und wurde als Signalpfeife benutzt um Tiere anzulocken. Es wurde weltweit genutzt, heute noch in Bolivien und Rumänien.

Sie verantworteten das Konzert: Jörg Frei, Moni Nef, Karin und Matthias Inauen-Schäerer (von links) Bild: Christiana Sutter

Eine Panflöte besteht aus 22 bis 25 Röhren. Es gibt sie in acht Tonlagen, von Sopranino bis Kontrabass. Je tiefer ein Ton, desto länger sind die Röhren. Die traditionelle Panflöte besteht aus Bambus. Es gibt sie auch aus Holz, Kunststoff, Metall und Glas.

Dass jedermann das Panflötenspiel lernen kann, erklärt Jörg Frei. «Es ist, wie wenn man über einen Flaschenhals bläst. Es gibt auch keine Verletzungen an der Lippe, ausser man drückt wie verrückt», sagt er schmunzelnd. Einfach ist das Erlernen jedoch nicht. Es braucht Durchhaltewillen und viel Übung. Im Toggenburg wie auch im Werdenberg bieten die Musikschulen Panflötenunterricht an.

Vom Schlager zum Jodellied

Die allgemeine Meinung geht dahin, dass Panflötenmusik vor allem in der Weihnachtszeit gehört wird. Das dem nicht so ist, durfte das zahlreich erschienene Publikum in dem einstündigen Konzert erfahren. Nebst Schlager, Jodellieder oder Schweizer Volkslieder, trugen die rund 50 Musikerinnen und Musiker auch Popmusik und Musik aus aller Welt vor.

Beim Stück Jambo Jambo klatschte und sang das Publikum mit. «Mama Mia», sagte Moni Inauen, «hat es gestern geschneit», die Panflötistinnen und Panflötisten begannen das Lied «Leise rieselt der Schnee», zu spielen. Das war aber nur ein Ablenkungsmanöver für den Abba-Song Mama Mia. Beim Musicalstück aus Sister Act «I will follow him» begleitete Keyborder Matthias Inauen die Musikerinnen und Musiker mit einem Gesangsolo. Und beim Song «The Wellermann» klatschte das Publikum begeistert mit. Verdankt wurde das Konzert letztlich mit einer Standing Ovation.