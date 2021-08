Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann bezieht das neue Gemeindehaus

Alt St,Johann Mehr Platz, viel Licht und keine Barrieren: Die Büros im neuen Gemeindehaus werden in diesen Tagen bezogen Die Bauarbeiten am neuen Verwaltungsgebäude der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann sind in den letzten Zügen. Trotzdem zügeln vier Abteilungen sowie die Kanzlei und das Gemeindepräsidium in die neuen Räumlichkeiten. Sabine Camedda 10.08.2021, 16.07 Uhr

Wo am Dienstag noch Zügelkisten und Werkzeugkoffer stehen, betreten ab Donnerstag die Kunden das Front Office. Bild: Sabine Camedda

In den Gängen des Gemeindehauses in Alt St.Johann ist am Dienstag und Mittwoch viel los. Mitarbeiter der Baufirmen drehen Schrauben ein, montieren Lichtschalter und Türen. Während in den Büros die Computer installiert werden, räumen die Mitarbeiter der Verwaltung Dokumente in die vorgesehenen Ablagen. Und, sollte sich Kundschaft mit einem Anliegen einfinden, wird diese selbstverständlich bedient.