Fabian Brändle 04.02.2021, 17.00 Uhr

Alt St.Johann mit dem Gasthaus Schäfli links. Bild: Sabine Camedda

Raffael Bollag, ein orthodoxer Jude aus Zürich, las von einem Toggenburger Mordfall aus dem Jahre 1800. Diese Geschichte beschäftigte ihn dermassen, dass er mit vertieften, eigenen Recherchen begann. Raffael Bollag fand unter Mithilfe kundiger Archivare viel heraus über die Identitäten von Opfer und Tätern.

Das Mordopfer hiess Joseph Mayer/Joseph ben Meir («Joseph, Sohn des Meir») und stammte aus Hohenems im Vorarlbergischen. Dort lebte seit Jahrhunderten bis zu ihrer Vertreibung und schliesslichen Auslöschung unter den Nationalsozialisten ab 1938 eine stattliche jüdische Gemeinde.

Ein typischer Beruf für ärmere Juden in jener Zeit

Noch heute gibt es in der Kleinstadt ein jüdisches Museum und eine «Judengasse». Joseph Meyer war ziemlich arm, so arm, dass er als Hausierer sein karges Brot verdienen musste. Das war ein typischer Beruf für ärmere Juden dieser Zeit.

Im Dezember des Jahres 1800, zur Zeit der Helvetik also, machte sich der Hohenemser Joseph Meyer auf auf eine längere, letztendlich verhängnisvolle Geschäftsreise, die ihn ins Toggenburg führte. In Alt St.Johann übernachtete der jüdische Hausierer im heute noch bestehenden Gasthof «Schäfli», dessen Wirt Raffael Bollag er auch kontaktierte. Meyer wollte weiter zu Fuss über die Schwägalp.

Alleine traute er es sich aber nicht zu, im Winter diesen steilen Pass zu überqueren, so dass er nach einem einheimischen Bergführer fragte. Ein junger, verheirateter 23-jähriger Mann namens Johann Georg Louis (geboren am 17. November 1776) meldete sich. Man wurde sich handelseinig und brach gemeinsam auf.

In einen Hinterhalt gelockt

Doch statt seinen Kunden sicher über die Schwägalp zu führen, lockte der Toggenburger sein Opfer in einen Hinterhalt und brachte ihn heimtückisch um, um ihn anschliessend zu berauben. Ein schnöder Raubmord also. Ob auch eine antisemitische Motivation hinter der Tat stand, ist fraglich. Als Ortsfremder war Joseph Meyer jedenfalls gefährdet, als Jude umso mehr.

Der Distriktstatthalter in Neu St, Johann, Kanton Säntis, wurde nach dem Mord schnell aktiv. In Windeseile fand sich eine Spur zum Mörder Louis, der in Untersuchungshaft genommen und der Tat bald überführt wurde.

Der Einheimische wurde später hingerichtet. Sein Vermögen wurde der Familie des Mordopfers zugesprochen.

