ALT ST.JOHANN Auch ohne eigenen Fussballplatz: Der FC Thurbord feiert Premiere in der Meisterschaft Das hat es noch nie gegeben: Ein Klub aus dem Obertoggenburg beteiligt sich an der offiziellen Fussballmeisterschaft. Echte Heimspiele hat der FC Thurbord Alt St.Johann aber keine, da das heimische Spielfeld zu klein ist. Ein Augenschein im Training. Simon Dudle 02.08.2021, 05.00 Uhr

Beim FC Thurbord geht es um mehr als um müden Poser-Fussball. Video: Raphael Rohner

Das Obertoggenburg ist eine Sportdestination. Man fährt Ski, besteigt die Churfirsten, spielt Curling oder Tennis. König Fussball ist aber weit weg. Irgendwo im unteren Teil des Thurtals. Wirklich? Stimmt so nicht. Denn auch im Obertoggenburg gibt es mit dem FC Thurbord Alt St.Johann einen Fussballklub. Seit 1977 existiert er, seit ein paar Jahren ist er Mitglied des Ostschweizerischen Fussballverbandes. Und ab diesem Monat wird der Klub erstmals in seiner Geschichte an der Meisterschaft teilnehmen – in der 5. Liga.

In der Meisterschaft muss auswärts in Ebnat-Kappel gekickt werden. Bild: Raphael Rohner

Das einzige Problem: Im ganzen Obertoggenburg gibt es keinen einzigen Fussballplatz, um Meisterschaftsspiele bestreiten zu können. Der Sportplatz Weier in Alt St.Johann ist mit 80 mal 40 Metern zu klein und muss für die Trainings genügen. Jeweils am Montagabend für die Aktivmannschaft. Kurz vor dem Trainingsbeginn ist ein Hagelzug über das Obertoggenburg gezogen und hat den Weier teilweise zu einem Weiher gemacht. Da sich die direkt daneben fliessende Thur im Flussbett halten konnte und eine Seite des Feldes gut bespielbar ist, steht einer Übungseinheit nichts im Weg. Diese geht ohne Trainer vonstatten. Übungsleiter Philipp Bauer ist an diesem Abend verhindert. Macht nichts. Nach einem kurzen Einwärmen geht es zur Sache.

Die Trainings finden jeweils am Montagabend statt - zuweilen bei malerischen Bedingungen. Bild: Raphael Rohner

Und plötzlich passiert es: Ein Ball fliegt nicht nur über das Tor, sondern auch über das Gitter in die Thur. Jetzt heisst es: schnell sein. Mit einer grossen Stange wird versucht, den Ball aus dem Fluss zu fischen. Es gelingt.

Pläne für grossen Fussballplatz geplatzt

Vereinspräsident Ruedi Looser für einmal im Rampenlicht. Bild: Raphael Rohner

Nur zu gerne würde der FC Thurbord auch seine Meisterschaftsheimspiele im Obertoggenburg austragen. Es gab einst auch Pläne, einen grossen Fussballplatz zu errichten. Doch das Vorhaben scheiterte an der Finanzierung. Das war vor der Jahrtausendwende. Viel verändert hat sich seither nicht. So bleibt für die Obertoggenburger nichts anderes übrig, als die Heimspiele auf dem Sportplatz Untersand in Ebnat-Kappel zu bestreiten. Eine Miete muss nicht entrichtet werden. Man hat sich auf anderem Weg gefunden. Der FC Thurbord hilft am Grümpelturnier in Ebnat-Kappel mit und stottert die Miete mittels Fronarbeit ab.

Für den Sportplatz Weier in Alt St.Johann gibt es aber ein Projekt. Die Scheinwerfer sollen ersetzt und mit LED-Lampen bestückt werden. Dies aus ökologischen und finanziellen Gründen, um die Umwelt zu schonen und die Stromrechnung zu senken. 60'000 Franken kosten die neuen Scheinwerfer. Und wieder geht es um die Finanzierung.

Das Trainingsgelände: Der Sportplatz Weier in Alt St. Johann Bild: Raphael Rohner

Umkämpfter Hochalpencup gegen Amden

Am letzten August-Sonntag starteten die Obertoggenburger in ihre erste Aktivsaison. Es geht gegen lauter zweite und dritte Mannschaften von anderen Vereinen. Und was ist das Ziel für die Premierensaison? Vereinspräsident Ruedi Looser sagt:

«Wir wollen alle Spiele der Hin- und Rückrunde bestreiten können.»

Hintergrund der Aussage: Zwar haben sich rund 30 Spieler bereit erklärt, um in der 5. Liga mitzumachen. Eine Garantie, dass immer rund 15 Spieler auf der Matte stehen, ist dies freilich nicht. Denn das Leben im Obertoggenburg besteht aus weit mehr als Fussball. Waren bis anhin einige Grümpelturniere und Freundschaftsspiele zu bestreiten, so rückt nun Fussball plötzlich Wochenende für Wochenende in die Agenda.

Der Spass steht beim FC Thurbord im Vordergrund. Bild: Raphael Rohner

Doch nicht nur die Meisterschaft beschäftigt die Spieler des FC Thurbord. Ein Höhepunkt wird die nächste Auflage des alljährlichen Hochalpencups. Jeweils am Bettagssamstag treffen die Obertoggenburger auf den FC Amden, der ebenfalls über keinen echten Fussballplatz verfügt – und im Übrigen kein offizieller Verein des Ostschweizerischen Fussballverbandes ist. Einmal wird in Amden gespielt, einmal in Alt St.Johann. Die Anreise über die Amler Höhe ist nur für Einheimische möglich, weil die entsprechende Strasse nur mit einer speziellen Bewilligung befahren werden darf. Das Regelwerk hat es in sich: Man muss aus der Region kommen beziehungsweise eine Frau von hier haben und über 30-jährig sein. Einen klaren Favoriten gibt es nicht und die Siegerteams wechseln sich ab.

Hoffen auf Schnee

In der Folge hofft man selbst beim FC Thurbord auf Schnee. Denn kurz nach Neujahr findet jeweils der Snow-Soccer-Anlass statt. Es handelt sich um ein Grümpelturnier im Winter. Gespielt wird auf dem Sportplatz Weier und auf Schnee. Immer öfter muss der Anlass aber abgesagt werden. Der Grund ist einfach: Es fehlt an Schnee. In den vergangenen Jahren ist man davon abgekommen, das Spielfeld wie einst künstlich zu beschneien.

Das Training des FC Thurbord ist zu Ende. Es geht zum gemütlichen Teil über – im «Schäfli». Der Spassfaktor und das Zusammengehörigkeitsgefühl werden ohnehin höher gewichtet als die Siege auf dem Feld. Dies dürfte ein Grund sein, warum sich der Verein nicht um den Mitgliederbestand sorgen muss. Rund 190 Aktive zählt der Klub. Viele von ihnen sind Kinder.

Vereinsheim und Umkleidekabine des FC Thurbord. Bild: Raphael Rohner