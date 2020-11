Interview «Als Sportlerin ist es wichtig, Ziele vor Augen zu haben» – Die Bütschwiler Läuferin Chiara Scherrer zur Absage der Schweizer Meisterschaften Nach der Absage der Cross-Schweizer-Meisterschaften vom kommenden Sonntag in Regensdorf, endet für die 24-jährige Toggenburgerin Chiara Scherrer die Saison vorzeitig. Beat Lanzendorfer 13.11.2020, 05.00 Uhr

Chiara Scherrer hätte in diesem Jahr gerne mehr Wettkämpfe bestritten – nun kann sie sich frühzeitig auf die Olympiasaison konzentrieren. Bild: PD

Die Coronakrise bremst auch die Läuferinnen und Läufer. So wären am kommenden Wochenende in Regensdorf die Cross-Schweizer-Meisterschaften auf dem Programm gestanden – sie wurden abgesagt. Nun erklärt die 24-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer, wie für sie die kommenden Monate als Mittelstreckenläuferin aussehen.

Wie gross ist Ihre Enttäuschung über die Absage der Cross-SM?

Chiara Scherrer: Die Enttäuschung hält sich in Grenzen, denn wir haben es kommen sehen.

Wären Sie bereit für das Rennen gewesen? Was war Ihre Zielsetzung?

Ich bin gut in Form für die jetzige Jahreszeit. Ich denke, das Ziel wäre der Meistertitel gewesen. Konkret hatte ich dies mit meinem Trainer aber noch nicht besprochen.

Die Cross-EM in Dublin vom 13. Dezember fällt ebenfalls aus. Wären Sie dort auch an den Start gegangen?

Ja, es wäre das Ziel gewesen, an der Cross-EM zu starten. Hier ist die Enttäuschung über die Absage schon noch grösser. Es wäre nach all den Absagen der internationalen Wettkämpfe diesen Sommer schön gewesen, doch noch etwas Grösseres bestreiten zu können. Schade, findet der Wettkampf nicht statt. Ich hätte nach dem letztjährigen Rennen noch eine Rechnung offen gehabt. Nach dem guten Start musste ich den Wettkampf leider aufgeben.

Im September holten Sie an den Schweizer Meisterschaften über 1500 Meter, 5000 Meter und 10'000 Meter jeweils Silber. Seither ist es ruhig geworden. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht?

Nach der Zehn-Kilometer-Schweizer-Meisterschaft Ende September hatte ich zwei Wochen eine trainingsfreie Zeit, das machen wir immer so im Herbst. Jetzt bin ich wieder in der Aufbauphase. Das heisst, ich sammle viele Kilometer und arbeite an den Grundlagen. Ich konnte vergangene Woche in Tenero auch ein Trainingslager mit einigen Mittelstreckenläufern verbringen. Wir durften wunderbares Wetter und tolle Trainings geniessen.

Ist es schwierig, sich für die Trainings zu motivieren, wenn kein Wettkampf auf dem Programm steht?

Momentan ist es kein Problem für mich. Auf längere Sicht gesehen, hätte ich Mühe damit, wenn wir den ganzen Winter keine Wettkämpfe bestreiten könnten. Was die nächsten Monate kommt, ist aber noch unklar. Als Sportler ist es schon wichtig, kurz- und langfristige Ziele vor Augen zu haben.

Was machen Sie mit der Zeit, in der keine Wettkämpfe stattfinden? Wird es Ihnen langweilig?

Mir wird es im Moment definitiv nicht langweilig. Ich absolviere mein letztes Physiopraktikum mit einem 60-Prozent-Pensum in einer Privatpraxis in Zürich. Nebst der Arbeit trainiere ich täglich, manchmal auch über den Mittag, da bleibt nicht viel Zeit für Langeweile.

Wie viele Trainingseinheiten absolvieren Sie denn aktuell wöchentlich?

Im Moment trainiere ich etwa sieben- bis neunmal pro Woche. Ohne das Praktikum wären es wöchentlich neun bis elf Trainingseinheiten.

Nun ist die kurze Saison 2020 vorüber. Was stehen im kommenden Jahr für Höhepunkte auf dem Programm?

Mein grosses Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio im nächsten Sommer. Ob diese trotz Corona stattfinden werden, ist momentan noch fraglich. Mein Plan richtet sich aber ganz danach aus. Persönlich setze ich mir die Vorgabe, meine Bestzeit über 3000 Meter Steeple zu verbessern. Das ist die einzige Distanz, über die ich mich in der letzten Saison nicht verbessern konnte.

In anderen Jahren begann die Vorbereitung auf die Saison mit einem Trainingslager in Südafrika. Ist ein solches im kommenden Januar ebenfalls wieder geplant?

Nein, leider werden wir diesen Winter nicht nach Südafrika reisen. Erstens natürlich wegen der Coronasituation und zweitens, weil es nicht mit dem Praktikum und der Saisonplanung zusammenpasst.

Wie bereiten Sie sich nun auf die kommende Saison vor?

Wir hoffen, dass wir nach Weihnachten ein zweiwöchiges Trainingslager in Portugal absolvieren können. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch unklar. Ansonsten werden wir den grössten Teil der Vorbereitung zu Hause und eventuell in St. Moritz oder Tenero verbringen.