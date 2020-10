Als Leiterin der Verwaltung war Heidi Seelhofer Dreh- und Angelpunkt der Schule Neckertal – jetzt geht sie in den Ruhestand Heidi Seelhofer gibt die Leitung Verwaltung der Schule Neckertal per Ende Oktober ab. Als ihre Nachfolgerin konnte Michelle Berger gewonnen werden. Cecilia Hess-Lombriser 28.10.2020, 12.00 Uhr

Heidi Seelhofer gibt die Leitung Verwaltung der Schule Neckertal Ende Monat ab. Bild: Cecilia Hess-Lombriser

Heidi Seelhofer hat in ihren Berufsjahren viele Veränderungen erfahren, mitgestaltet und mitgetragen. Jetzt steht eine neue Veränderung bevor. Ende Oktober gibt sie die Leitung Verwaltung der Schule Neckertal an Michelle Berger ab.

Diese hat ihre neue Stelle Anfang Oktober aufgenommen und wird jetzt von Heidi Seelhofer sukzessive eingeführt. Heidi Seelhofer wird vorerst in einem Kleinpensum auf der Schulverwaltung weiterarbeiten. Das Pensionsalter erreicht sie im März des kommenden Jahres.

Viele Veränderung und eine Fusion erfahren

Am 13. Juni 2021 wird im Neckertal über die Vereinigung der Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil abgestimmt. Die Einheitsgemeinde würde Neckertal heissen.

Heidi Seelhofer hatte als Sekretärin der damaligen Oberstufenschulgemeinde Necker bereits 2005 die Zusammenführung der Primarschulgemeinden Brunnadern, Mogelsberg, Necker und Oberhelfenschwil und der Oberstufenschulgemeinde Necker erfahren.

Sie arbeitete damals seit zehn Jahren im Schulsekretariat der Oberstufe und war bei der Vorbereitung der Fusion und der Umsetzung eine wertvolle Stütze. «Es gab viele Überstunden und Nachtarbeit», erinnert sie sich. «Es galt fünf Buchhaltungen zusammenzuführen, die Personal- und Verwaltungsorganisation neu zu regeln und viel Schreibarbeit», blickt sie zurück.

Sollte die neue Fusion zu Stande kommen, steht sie für die Reorganisation allerdings nicht mehr zur Verfügung. Heidi Seelhofer sagt:

«Jetzt lasse ich die Verantwortung gerne los. Es war eine schöne, abwechslungsreiche Zeit mit vielen Erlebnissen und es war auch eine anspruchsvolle, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe.»

Von der Aktuarin zur Schulsekretärin

Ihr eigentlicher Einstieg in die damalige Oberstufenschulgemeinde Necker passierte mit der Übernahme des Aktuariats im Jahr 1983. Vor ihr hatte jeweils ein Mitglied des Schulrats die Aufgabe übernommen. Es sollte jedoch mehr Distanz und Neutralität geschaffen werden, so die neue gesetzliche Vorgabe. «Ich nahm an den Sitzungen teil und arbeitete ansonsten zu Hause», erklärt Seelhofer.

Als Mutter von fünf Söhnen arbeitete sie auch noch im familieneigenen Geschäft mit. Sie wusste jedoch schon immer, dass sie irgendwann wieder beruflich einsteigen möchte, und besuchte diverse Weiterbildungen, um ihr Wissen aus der kaufmännischen Ausbildung zu aktualisieren, zu erweitern und den Einstieg in die Digitalisierung zu schaffen. Es sollte sich auszahlen.

1996 stieg sie mit einem Teilpensum als Sekretärin in der Oberstufenschulgemeinde ein. Und ab 2005 war sie dann Leiterin Verwaltung. «Es ist nichts mehr, wie es war», umschreibt sie die laufenden Veränderungen. Es gab Veränderungen in der Organisation, in der Behörde, bei den Schulleitungen und Lehrpersonen, den Kindern und der Eltern. Und trotzdem:

«Es war eine abwechslungsreiche Tätigkeit, wir haben ein gutes Arbeitsklima, wenig Fluktuation bei den Lehrpersonen, was für sich spricht. Die Verwaltung ist Dreh- und Angelpunkt der Schule mit vielen Kontakten. Ich gehe jeden Morgen gerne zur Arbeit.»

Mit Veränderungen im Fluss geblieben

Die Veränderungen passierten laufend und sie gehen weiter. «Es gibt einen neuen Berufsauftrag und ich kam nicht darum herum, letztes Jahr noch auf das neue Rechnungslegungsmodell RMSG umzustellen», verrät Heidi Seelhofer. Änderungen gab es auch auf der Kommunikationsebene.

«Als ich als Aktuarin begann, war die Schulbehörde ein reines Männergremium und ich war nicht mit allen per Du. Unterdessen ist der Umgang offener. Ich weiss, wo ich schweigen muss, darf meine Meinung einbringen, ich akzeptiere alle Lehrpersonen und Behördenmitglieder, wie sie sind und damit bin ich gut gefahren.»

Sie erlebte insgesamt fünf Schulratspräsidenten. Rudolf Mäder ist ihr allerdings lange treu geblieben. Er präsidiert die Schule Neckertal seit ihrer Gründung im Jahr 2005. Verändert hat sich auch die Technik; die Schreibmaschine ist verschwunden, Unterlagen für eine Sitzung sind auf dem Tablet.

«Und dieses Jahr haben wir uns gefreut, dass wir einmal arbeiten können, ohne viele Neuerungen umsetzen zu müssen – und dann ist Corona gekommen. Wir mussten ein Schutzkonzept entwickeln und die Eltern informieren. Das bedeutete zusätzlichen Aufwand für die Schulleitungen, die Lehrpersonen und die Verwaltung.»

Geliebte Tätigkeiten intensiver betreiben

Pläne für die Zukunft hat Heidi Seelhofer durchaus. Sie will alles intensiver machen, was sie auch sonst gerne macht: Öfter in die Bibliothek gehen und lesen, Fremdsprachen aufbessern, Freunde treffen, jassen, kochen, backen, die jungen Familien unterstützen – sie ist Grossmutter von bald zwölf Enkeln – stricken und ausgiebig mit ihrem Mann Niklaus, der bereits pensioniert ist, wandern und Velo fahren.

«Wir haben eine ausgefüllte Zeit», sagt sie. Trotzdem gibt sie ihre Aufgabe mit einem «lachenden und einem weinenden Auge» ab.