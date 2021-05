Obertoggenburg: Im Juni auf die Alp

ALPWIRTSCHAFT Obertoggenburg: Alpaufzug verspätet sich, Älpler sind nicht besorgt Im Obertoggenburg liegt auf vielen Alpen noch Schnee, doch ein schöner Sommer kann den Rückstand laut Fachleuten aufholen. Wegen des feuchten Wetters können die Bauern aber vielerorts die Kühe nicht auf die Weide lassen. Martin Knoepfel/Heini Schwendener Aktualisiert 27.05.2021, 05.00 Uhr

Alpbetriebe gibt es auch nicht nur im Obertoggenburg, hier das Schwämmli oberhalb von Wattwil. Bild: Martin Knoepfel (8. September 2020)

Es ist vielerorts der kälteste Mai seit mehr als 20 Jahren. Und der Wonnemonat folgt darüber hinaus auf einen kalten und regenreichen April. Die Skifahrer freut’s, denn sie können im Obertoggenburg zumindest am Wochenende noch ihrem Hobby frönen. Allerdings stellt sich da auch die Frage, wie sich der lange Winter und der kalte Frühling auf die Alpwirtschaft auswirken.

Vegetation wegen des Schnees verspätet

Der Steiner Thomas Bohl ist Präsident der Alpwirtschaftlichen Vereinigung Toggenburg. Er geht selber auf die Alp, allerdings noch nicht jetzt. Über das Wetter zeigt er sich nicht allzu beunruhigt. Die Vegetation sei zwar wegen der Schneefälle etwas verspätet.

Wer die Alpaufzüge im Obertoggenburg sehen will, muss sich in diesem Jahr noch etwas gedulden.

Bild: Keystone / Regina Kühne

In den letzten Jahren habe man die Kühe im Mai auf die Alp bringen können, sagt er. Doch dieses Jahr ist nur eine Rückkehr zu alten Verhältnissen. Früher sei man immer erst im Juni mit dem Vieh auf die Alpen gegangen, sagt Thomas Bohl.

Keine grossen Lawinenschäden befürchtet

Wegen des nassen Wetters könnten die Bauern zudem die Kühe jetzt nicht auf die Weiden im Tal lassen, sagt Thomas Bohl. Viele Kollegen müssten deshalb schon Futter zukaufen. Nach seiner Einschätzung wächst das Gras auf den unteren Alpen schon gut. In den höheren Gebieten liege dagegen noch Schnee. Wenn der aber geschmolzen sei, gehe es rasch mit dem Wachstum, ist Thomas Bohl überzeugt.

Von grossen Lawinenschäden an Alpgebäuden im Obertoggenburg hat er dieses Jahr nichts gehört. Einige Lawinen gebe es jedes Jahr, sagt er. Man müsse aber noch viel aufräumen.

Keine Verzögerung des Alpaufzugs erwartet

Robert Manser bewirtschaftet seit Jahrzehnten die Alp Chrüzegg. Der Schnee dort sei weg und die Wiesen seien grün. Die Vegetation sei schon verspätet, aber es brauche nur zwei oder drei warme Tage und es sei genug Gras da.

Robert Manser glaubt nicht, dass sich der Alpaufzug dieses Jahr gegenüber anderen Jahren verzögern wird. Er gehe jeweils in der ersten Juniwoche mit den Tieren auf die Chrüzegg. Die Gefahr von Lawinenschäden bestehe auf der Chrüzegg nicht, bestätigt er.



Eine Erinnerung steuert Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes, bei. 1980 sei das Wetter im Frühling ähnlich gewesen wie im laufenden Jahr. Man habe sogar erst am 21. Juli das erste Mal heuen können. Aber die Monate August, September und Oktober seien dann wunderbar gewesen. Auch Andreas Widmer ist überzeugt, dass die Vegetation auf den Alpen den Rückstand aufholen wird.

Erst in der zweiten Junihälfte auf die Alp?

Noch immer liegen grosse Teile der Sömmerungsgebiete unter einer Schneedecke. Schnee gab es zudem wegen der tiefen Temperaturen auch in diesen Tagen immer wieder. Darum seien selbst die sonst frühen Toggenburger Alpen noch nicht bestossen, teilt Marco Bolt, Alpberater bei der Fachstelle Alpwirtschaft am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen in Salez, mit.

«Dies führt dazu, dass die Alpzeit für viele Alpbetriebe sieben bis zehn Tage später als durchschnittlich und im Vergleich zum sehr frühen Start im letzten Jahr sogar mehr als zwei Wochen später beginnen wird.»

Der Grossteil der Alpbetriebe in unserer Region, mit Ausnahme der Hochalpen, werde somit voraussichtlich ab der zweiten Juniwoche bestossen.

Schanerberg gehört zu den frühesten Alpen

Anders ist die Situation auf der tiefst gelegenen Milchkuhalp des Kantons St.Gallen, der Alp Kienberg in Oberriet. Auf 850 Metern über Meer wird dort bereits seit dem 8. Mai die Milch der 42 Kühe zu Alpkäse verarbeitet. Zu den frühesten Alpen gehören auch dieses Jahr die Alp Schanerberg in Wartau und die Alp Schrina in Walenstadt, wo die Alpfahrten in den nächsten Tagen stattfinden wird.

Marco Bolt schreibt in seinem Bericht, wie eh und je werde auch dieses Jahr die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für die Alpfahrt rege diskutiert. «Fakt ist, je höher die Weiden liegen, desto höher ist auch die Wuchsgeschwindigkeit der Pflanzenbestände. Wenn das Graswachstum auf den Alpen einmal losgelegt hat und die Temperaturen nicht mehr zu tief fallen, kann fast nicht zu früh auf die Alp gezogen werden.»

«Vegetation in den Startlöchern»

Momentan sei es auf den Untersässen bereits grün und die Vegetation stehe in den Startlöchern, es fehlten aber noch die warmen Temperaturen, so Marco Bolt.

Erfreuliches weiss der Alpberater über die Auswirkungen des Winters auf die Alpen zu berichten: «Der Winter hat glücklicherweise dieses Jahr an den meisten Orten keine grösseren Schäden hinterlassen und Gebäude, Infrastruktur und Weiden wurden grösstenteils von Lawinenniedergängen verschont.»