Alpwesen Faszination für eine Saison «z'Alp» ist ungebrochen Das Alppersonal ist auch für diesen Sommer rekrutiert. Die Verwurzlung in der Region spielt eine tragende Rolle. Robert Kucera/Michael Kohler 08.05.2022, 17.00 Uhr

Ein grosser Teil der Bevölkerung ist mit der Alpwirtschaft verwurzelt. So herrscht im obersten Toggenburg kein Personalmangel und auch die Rekrutierung des Nachwuchses klappt bestens. Urs Flüeler/Key

Geht es nach zalp.ch, dem Alpwirtschaftsportal für Älplerinnen und Älpler mit integrierter Stellenbörse, so sind die Alpen im obersten Toggenburg für den kommenden Sommer gut mit Personal besetzt. Unter den registrierten Alpstellen findet sich im oberen Toggenburg nur eine Vakanz, auf der Ober Laui Sellamatt (Alt St.Johann).

Somit darf festgehalten werden, dass die Rekrutierung der gesuchten Senninnen, Zusennen, Hüterinnen und Hüter Obertoggenburg in diesem Jahr erfolgreich verlaufen ist.

Bevölkerung mit Alpwirtschaft verwurzelt

Dass es keine grossen Probleme bei der Suche von passendem Personal in einer Bergregion wie dem Obertoggenburg gibt, überrascht jedoch kaum. Das bestätigt auch Marco Bolt, Leiter der Fachstelle für Betriebs- und Alpwirtschaft am Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen LZSG in Salez: «Wir haben das Glück, dass im Toggenburg ein grosser Teil der Bevölkerung sehr mit der Alpwirtschaft verwurzelt ist.» Dieser Umstand bringe auch immer wieder junge Älplerinnen und Älpler hervor.

Offene Stellen im Frühjahr sind gemäss Bolt nur besonderen Umständen geschuldet. Zwischen Alpabfahrt und dem nächsten Sommer kann eben viel passieren. Eine veränderte Lebenssituation lässt beispielsweise drei Monate auf der Alp nicht mehr zu. Man springt trotz Zusage im Herbst ab, die Alpstelle muss dann kurzfristig auf Personalsuche gehen.

«Normalerweise ist es so, dass die meisten Alpstellen anfangs Januar besetzt sind. Viele schauen gleich nach dem Alpsommer, um das Personal für das nächste Jahr zu rekrutieren», erklärt Bolt. Dabei bleibt ein grosser Teil «seiner» Alp auch im nächsten Jahr treu.

Ausländeranteil tiefer als in der gesamten Schweiz

In der Region muss in vielen Fällen gar nicht erst aufwendig Personal gesucht werden. So gehört die Alp im Obertoggenburg zum Betrieb, die Bauern können so ihre eigene Alp betreuen. Im Werdenberg beispielsweise werde mehr Personal angestellt – und dieses wird auch im Ausland rekrutiert. Der Ausländeranteil in der Alpwirtschaft, so erklärt Marco Bolt vom LZSG in Salez, sei in der Schweiz bei 20 bis 25 Prozent. Er betont:

«Dieses Personal ist wichtig, es wird benötigt.»

Und dies nicht, weil es die billigeren Arbeitskräfte wären. «Gäbe es genug Einheimische, müsste man nicht ausländisches Personal anstellen.» Bolt kennt zahlreiche Ausländer, die seit Jahren auf derselben Alp arbeiten und ihre Sache sehr gut machen.

Ihnen wird denn auch vertraut und die Verpflichtung für die nächste Saison wird rasch festgemacht. Im Werdenberg, so schätzt Marco Bolt, beträgt der Ausländeranteil auf der Alp etwa 15 bis 20 Prozent, im Obertoggenburger sei die Rate noch etwas tiefer.

Erfahrung ist das grösste Gut

Was weiterhin am meisten gesucht wird, ist Alppersonal mit grösserer, optimalerweise mehrjähriger Erfahrung. Bolt: «Speziell erfahrene Alpkäserinnen und Alpkäser sind rar und besonders begehrt.» Die Vorteile liegen auf der Hand: «Alpbetriebe mit langjährigem, eingespieltem Personal können sich glücklich schätzen, denn die Einarbeitung in einen neuen Betrieb beansprucht viel Zeit.»

Das romantische Alpleben, so erläutert Marco Bolt, zieht zwar viele Leute an. Doch da der Umgang mit Tieren, besonders wenn sie erkranken, gelernt sein will, zählen halt auch in diesem Berufssektor Referenzen und Erfahrungswerte. «Es muss auch wirtschaftlich stimmen», hält Bolt fest. Auch wissen die erfahreneren Älplerinnen und Älpler über das zwischenmenschliche Zusammenleben auf den Alpen Bescheid – ebenfalls ein grosser Vorteil, denn laut Bolt seien Disharmonien unter dem Personal für einen Älpler mit am häufigsten ein Grund für einen Saisonabbruch.

«Teilweise müssen Älpler unfall- oder krankheitsbedingt frühzeitig abbrechen, teilweise aber auch – und das ist der häufigste Fall –, weil es im Team nicht funktioniert oder weil man sich falsche Vorstellungen gemacht hat.»

Wahlfächer sind jedes Jahr ausgebucht

Dass im Obertoggenburg viele junge Männer und Frauen den Weg der Älplerin oder des Älplers wählen, ist keine Selbstverständlichkeit. Frühe Berührungspunkte mit der Alpwirtschaft, Ferienaufenthalte oder Praktika sind dafür entscheidend. In der Landwirtschaftsschule vom LZSG Salez gibt es eine grosse Palette an Alpkursen. Wie Bolt sagt, sei das Interesse an den Wahlfächer Alpwirtschaft und Alpkäser gross und «jedes Jahr ausgebucht.»

Für den Experten ist es von grosser Bedeutung, dass dem Nachwuchs früh die Möglichkeit geboten werden müsse, ein wenig Älplerluft zu schnuppern und erste Einblicke zu erhalten. «Das fängt bereits während der Schulzeit an, wo viele Alpen während der Sommerferien Ferienkinder aufnehmen», erklärt Marco Bolt. Für ihn sind das die «Älplerinnen und Älpler von morgen». Somit steht fest: Die Faszination für das regionale Älplerleben bleibt ungebrochen.