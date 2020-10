«Alle Zweckverbandsgemeinden müssen zustimmen» – Karl Brändle sagt, wie es nach der geplatzten Information über das Hallenbad Bütschwil weitergeht Der Zweckverband Hallenbad Bütschwil überlegt, die Bevölkerung auf elektronischem Weg über das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt zu informieren. Die Kredite werden der Bevölkerung noch vorgelegt werden. Martin Knoepfel 21.10.2020, 18.00 Uhr

Das Hallenbad Bütschwil verfügt unter anderem über ein 25-Meter-Becken für Schwimmer. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Der Zweckverband Hallenbad Bütschwil will den Hallenbad-Komplex renovieren. Zudem plant er eine Erweiterung. Um die Bevölkerung einzubeziehen, war ein Informationsabend geplant. Wegen der zweiten Welle der Coronapandemie musste der Anlass kurzfristig abgesagt werden. Verwaltungsratspräsident Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil, sagt, wie es weitergehen soll.

Weshalb wurde die Orientierung verschoben?

Karl Brändle, Verwaltungsratspräsident Zweckverband Hallenbad Bütschwil. (Bild: PD)

Karl Brändle: Wir erhielten Rückmeldungen aus den Zweckverbandsgemeinden, dass möglicherweise wegen der Coronaschutzmassnahmen und der Ansteckungsgefahr wenige Besucher an die Orientierung kommen. Der Anlass könnte dadurch nicht repräsentativ sein. Dazu kommt, dass Abmeldungen von Behördenmitgliedern eingegangen sind. Wir wollen aber bald informieren, eventuell mit elektronischen Mitteln, und ein Mitwirkungsverfahren starten. Vielleicht erreichen wir mit elektronischen Mitteln sogar mehr Menschen als mit einer Versammlung.

Reicht die Zeit jetzt noch, um die Kredite für die Sanierung und allenfalls die Erweiterung des Hallenbads Bütschwil in die Budgets 2021 aufzunehmen?

Nein, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Das wäre aber auch so gewesen, wenn man die Versammlung jetzt durchgeführt hätte. Unser Ziel war es, an der Orientierung die Bevölkerung zu informieren und auch die Stimmung in der Bevölkerung zu spüren. Wir sehen drei Varianten vor: eine reine Sanierung sowie eine minimale oder eine maximale Erweiterung, beide inklusive Sanierung.

Wie sollte das vor sich gehen?

Vorgesehen war, eine anonyme Abstimmung unter den Besuchern durchzuführen. Jeder Besucher hätte einen Stimmzettel mit zwei Fragen erhalten. Die eine Frage lautete, aus welcher Gemeinde man kommt. Die andere war, welche der drei Varianten man bevorzugt.



Stimmen letztlich die Bürgerversammlungen der einzelnen Gemeinden mit dem Budget über die Kredite ab oder braucht es Urnenabstimmungen in den einzelnen Gemeinden?



Das hängt davon ab, welche der drei Varianten umgesetzt werden soll und was die Gemeindeordnung der betreffenden Gemeinde vorschreibt. Wichtig ist noch: Bei Krediten von über 300'000 Franken müssen gemäss Zweckverbandsvereinbarung alle Zweckverbandsgemeinden zustimmen. Diese Schwelle wird hier bei jeder Variante überschritten.

Der Gemeinderat von Lütisburg war ja bisher gegen eine Erweiterung des Hallenbads Bütschwil. Ist das immer noch der Fall?

Ja, wir haben keine Signale erhalten, dass sich das geändert hätte.