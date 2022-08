Viel Stimmung an der 41. Algetshauser Chilbi

Algetshausen Nach zwei Jahren Unterbruch: Erweiterte Chilbi zieht regionales Publikum an Die Chilbi Algetshausen bringt wie kein zweiter Anlass die lebendige Dorfgemeinschaft zum Ausdruck. Nachdem der Männerchor die Chilbi 1980 wieder hatte aufleben lassen, ist sie am Wochenende nach zweijähriger Pause zum 41. Mal durchgeführt worden. Josef Bischof 21.08.2022, 11.48 Uhr

Nach zweijährigem pandemiebedingtem Unterbruch: Die Musikgesellschaft Uzwil-Henau gab am Samstag ein Konzert im Festzelt. Bild: Josef Bischof

Um die gemeinschaftlichen Belange des zu Uzwil gehörenden Dorfes mit seinen 600 Einwohnern kümmert sich der Einwohnerverein, und für die Chilbi ist ein eigenes Komitee zuständig. Präsidentin des Einwohnervereins und des Chilbi-OK ist Karin Bösch-Haltner. Sie hat Burkhard Erne abgelöst.

Karin Bösch, Präsidentin des Einwohnervereins und des Chilbi-OK. Bild: Josef Bischof

Trotz des verregneten Startabends am Freitag ist sie mit dem Chilbi-Verlauf zufrieden. «Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben sich im Vorfeld und an den Chilbitagen uneigennützig eingesetzt. Die Chilbi ist erweitert worden und hat erstmals die ganze Dorfstrasse in Anspruch genommen. Aus dem Dorf sind Jung und Alt, Gross und Klein dabei. Aber auch aus den Nachbardörfern sind viele Besucher gekommen.»

Kirchweihe als Ursprung

Das Wort Chilbi ist von Kirchweih abgeleitet. Algetshausen besitzt keine Kirche. Anlass zur Chilbi war die Kirche im Nachbardorf Henau, welche ursprünglich eine Marienkirche war. Die Algetshauser Chilbi war und ist deshalb noch immer auf das Wochenende nach dem Fest Mariä Himmelfahrt (15. August) angesetzt. Traditionell ist auch heuer am Chilbisonntag im Festzelt ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert worden, bei dem die Musikgruppe Öppedie mitwirkte.

Nachbarschaft einbezogen

Die Chilbi war vom Programm und vom Publikum her ein offener Anlass. Die musikalischen Akzente wurden durch dörferübergreifende Formationen gesetzt. Am Freitagabend sorgte die Henauer Guggenmusik für Stimmung im Festzelt. Am Samstagnachmittag unterhielt die Henauer Musikkapelle Hareros. Die Musikgesellschaft Uzwil-Henau gab ein Platzkonzert. Zum Frühschoppen am Sonntag spielten die Füürhamoniker auf. Den musikalischen Schlusspunkt setzten dann wiederum die Hareros.

Gehört jeweils auch zur Algetshauser Chilbi: Das Kinderreiten. Bild: Josef Bischof

Dass der Marktbetrieb an den Ständen und bei den Attraktionen am Samstag und Sonntag guten Zuspruch fand, war auch dem Wetter zuzuschreiben. Begehrt waren die Güggeli vom Holzofengrill des Feuerwehrzuges «Thur». Die Hüpfburg, das Karussell, die Schifflischaukel, das Bungee-Trampolin und die Kegelbahn waren gut frequentiert. Kinder konnten auf geführten Pferden reiten und sich das Gesicht bemalen lassen. In der Festwirtschaft des Einwohnervereins herrschte reges Treiben. Am Samstagabend gab es einen Show- und Tanzworkshop und anschliessend Party und Tanz.