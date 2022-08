Farbiger Auftakt zu Jubiläums-Viehschau in Degersheim

Aktion «Holzkühe» Braunvieh bekommt grosse Konkurrenz – farbiger Auftakt zu Jubiläumsviehschau in Degersheim Schülerinnen und Schüler aus Degersheim und Flawil haben Kühe aus Holz für die Jubiläumsviehschau in Degersheim gestaltet. Rita Bolt 31.08.2022, 12.00 Uhr

Hinten stehend (von links): Ueli Meier, Stefan Rutz, Christoph Beeler vom Braunviehzuchtverein Degersheim-Flawil mit einigen Schülerinnen und Schülern aus dem Schulhaus Feld in Flawil. Bild: Rita Bolt

Für das Siegerfoto werden die richtige und die «hölzige» «Miss Degersheim-Flawil» nebeneinander posieren. Wer die beiden Gekrönten sein werden, ist offen. Eines kann aber jetzt schon gesagt werden: Eine Siegerkuh ist sicher braun, die andere sicher farbig. Das Braunvieh kommt von den Landwirten des Braunviehzuchtvereins Degersheim-Flawil, die farbigen Holzkühe haben Schülerinnen und Schüler aus Degersheim und Flawil gestaltet.

Glauben an den Gewinn

44 Schulklassen haben in den vergangenen Wochen getüftelt, gemalt, geklebt, dekoriert und den Holzkühen ein Outfit und einen Namen gegeben. «Es hat megaviel Spass gemacht», sagen die Viertklässler Ella Ratkovac, Luca Thürlemann und Finn Lenggenhager stellvertretend für alle. Ihre Klasse hat die Kuh mit den verschiedenfarbigen «Joghurtbecherli» beklebt. Finn sagt, dass er einiges über Kühe wisse, denn sein Vater repariere Traktoren.

Luca ist ebenfalls mit Kühen vertraut: Er hat die Spielgruppe auf einem Bauernhof besucht und Ella war schon auf einem Bauernhof mit der Schule. «Kühe trinken keine Milch, nur Wasser», sagen die drei und nicken. Ella und Finn mögen gerne ein Glas frische Milch, Luca mag lieber eine Ovi. Sie verraten, wie sie ihre Holzkuh getauft haben. Sie heisst «The Best of the Best». Und sie glauben an den Gewinn des Miss-Titels ihrer Holzkuh.

Grosse Interesse der Schulklassen

Mit der Aktion «Holzkühe» soll auch die nicht bäuerliche Bevölkerung motiviert werden, am 17. September die Viehschau in Degersheim zu besuchen. «Die Idee für diese Holzkühe hatte unser Speaker Christian Manser», sagt Ueli Meier, der bis Anfang Jahr Präsident des Braunviehzuchtvereins Degersheim-Flawil war; neuer Präsident ist Stefan Rutz. Meier ist aber noch Verantwortlicher für die Viehschau.

Ueli Meier, OK Jubiläumsviehschau Degersheim Bild: Rita Bolt

Die Idee von Manser – er ist der bekannte und lustige Speaker der Olma-Säulirennen – stiess bei den Bauern auf offene Ohren und sie haben das Schulprojekt lanciert. «Wir haben mit etwa zehn bis 15 mitmachenden Schulklassen gerechnet», erklärt Meier weiter. Das Interesse sei mit 44 teilnehmenden Kindergärten und Schulklassen überwältigend. Die 120 Zentimeter grossen Kühe bestehen aus einer Holzplatte, die von einem befreundeten Unternehmen ausgeschnitten wurden; die Landwirte haben noch vier Beine angeschraubt und sie den Schulklassen «nackt» geliefert.

Die Holzkühe werden mit einem Tiertransporter abgeholt

Vor dem Schulhaus Feld in Flawil hat am Dienstagmorgen ein Traktor mit angehängtem Tiertransporter Stopp gemacht. Ueli Meier und seine zwei OK-Kollegen Stefan Rutz und Christoph Beeler haben sich die Zeit genommen, die Holzkühe persönlich abzuholen. Diese stehen bereits beim Eingang bereit: Eine sieht aus wie ein Tiger, die andere wie ein Hippie, die nächste wie ein Pilz, eine ist mit Blumen und wieder eine andere mit Maikäfer dekoriert. Und dann ist da noch die bunte Kuh mit Namen «The Best of the Best».

Meier, Beeler und Rutz binden jeder Holzkuh wie richtigen Kühen ein Kuhhalfter um. «Die weisse Stricke wurden uns gesponsert», sagt Beeler. Die bunten Kuh-Werke mit und ohne Hörner werden dann vorsichtig in den Tiertransporter getragen und angebunden. Viele von ihnen werden bis zur Viehschau in Läden – und in den Gemeindehäusern von Flawil und Degersheim – zu bestaunen sein und für die Viehschau des Braunviehzüchtervereins werben.

460 Tiere von 23 Bauern an der Viehschau

Ueli Meier freut sich auf die Viehschau. Der Braunviehzuchtverein Degersheim-Flawil feiert am 17. September Jubiläum: 125 Jahre. Angemeldet sind 460 Tiere von 23 Bauern. «So viele Tiere habe ich in den vergangenen 30 Jahren noch nie erlebt», sagt Meier. Im vergangenen Jahr seien es 330 Tiere gewesen. Zu den 460 Tieren gesellen sich noch 44 Holzkühe. Auch sie werden prämiert. «In drei Abteilungen nach Alter der Kinder», erklärt Beeler. Die Holzkühe werden auch im Schauring gezeigt.

Gekürt wird wie bei den Lebendtieren die «Miss Degersheim-Flawil». Die Klasse mit der Siegerkuh gewinnt einen Spezialpreis. Nach der Viehschau gehen die richtigen Kühe zurück in ihre Ställe, ein Teil der Holzkühe zurück in die Schulhäuser.

Für die Kunstwerke aus dem Schulhaus Feld werden allerdings neue Besitzer gesucht. «Was wir genau mit jenen Holzkühen machen, die bei uns bleiben, wissen wir noch nicht», sagt Ueli Meier. Vielleicht werde die eine oder andere Kuh am anschliessenden öffentlichen Schauabend versteigert.

Viehschau, 17. September, Matt, Degersheim: 8.30 Uhr sennische Auffuhr; 10.12 Uhr Kälberwettbewerb; 12 Uhr Prämierung Schulprojekt; 13 Uhr Spezialpreise und Misswahl; 20 Uhr öffentlicher Schauabend.