Agrarinitiativen Warum ein Toggenburger Bauer für die Trinkwasserinitiative ist – und sich kaum traut, darüber zu reden Mit einer massiven Kampagne mobilisiert der Bauernverband gegen die beiden Agrarinitiativen, über die am 13. Juni abgestimmt wird. Ein Bauer aus dem Toggenburg erzählt, warum er trotzdem zweimal Ja stimmen wird. Und wie es ist, damit ziemlich allein dazustehen. Pablo Rohner 08.05.2021, 05.00 Uhr

«Viel Wind» habe er auf seinem Hof, sagt der Bauer. Als Befürworter der Trinkwasserinitiative will er unsichtbar bleiben. Bild: Arthur Gamsa, 5. Mai 2021.

Mark Kobel ist allein auf weiter Flur. Wer derzeit durch das Toggenburg oder sonst irgendwo durch die ländliche Schweiz fährt, kommt an unzähligen Ställen vorbei, an denen die rote Fahne mit dem grauen Sägeblatt hängt. Darauf wird aufgerufen, Nein zur Trinkwasserinitiative (TWI) und zur Pestizidfrei-Initiative zu stimmen (siehe Infobox). Der Bauernverband, der die Fahnen an seine Mitglieder verschickt, spricht von der grössten Kampagne in seiner Geschichte. Mark Kobel ist Bauer und wird am 13. Juni trotzdem zweimal Ja stimmen.

Das Auto rumpelt bei der Fahrt über die Feldstrasse. Der Hof mit 20 Hektaren Wiesland liegt abgelegen auf einem Hügel, Bergpanorama rundherum. Viel Sonne, denkt man. «Viel Wind», sagt Kobel. Er empfängt auf der Hofauffahrt, die von blühenden Obstbäumen, Sträuchern und im hohen Gras stehenden landwirtschaftlichen Geräten gesäumt wird. Schafe weiden nebenan.

Der Bauer befürchtet Nachteile

Kobel ist wortkarg und wirkt knorrig, wenn er spricht. In seinem Blick liegt etwas Verschmitztes. Seinen richtigen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, weil er Nachteile befürchtet, etwa bei den Kontrollen von Bio Suisse. Bei früheren Streitigkeiten habe er ähnliche Erfahrungen gemacht.



Der Verband will sich dazu nicht konkret äussern. Auf Anfrage schreibt Sprecher David Herrmann:

«Bio Suisse pflegt eine offene Debattenkultur und respektiert unterschiedliche Meinungen.»

Dies werde trotz der heftigen Debatte um die TWI auch in Zukunft so bleiben. Die Bauern rund um Kobels Hof haben fast alle die Zweimal-Nein-Fahne aufgehängt. Er befürchtet deshalb auch, von den Nachbarn ausgegrenzt zu werden. Damit könne er aber noch eher leben. Er gehe sowieso selten ins Dorf, habe lieber seine Ruhe. Und den Stempel des Aussenseiters habe er so oder so. Er sei kein richtiger Bauer, höre er immer wieder, denn: «Ein richtiger Bauer hat Kühe und rupft die Stauden aus.»

Bei der Ökologie «einen Gang höher schalten»

Kobel hat Schweine und Hühner und lässt die Stauden stehen. Die Schweine sind das ganze Jahr über auf der Wiese, zugefüttert bekommen sie Gras und Mais aus dem Silo und Hofabfälle eines Biobauern. Die Obstbäume tragen Zwetschgen, Birnen und Äpfel, alte Sorten mit alten Namen. Beliebte Apfelsorten wie Gala müssen bis zu 14-mal pro Jahr gespritzt werden. Kobels Glockenäpfel, Boskoop und «Zitrönler» kommen ohne Pestizide aus.

Was Kobel auf seinem Hof in einem Seitental der Thur produziert, verkauft er direkt, nur die Eier nimmt ihm zum Teil ein Grossverteiler ab. Für die Hühner muss er Futter zukaufen. Er sagt:

«Wenn man mehr für die Eier bekäme, könnte man auch das Getreide für die Legehennen selber anbauen.»

Unverständnis für die vielen Zweimal-Nein-Fahnen

Es beginnt zu regnen, Kobel bittet in den Holzunterstand. Mit den Preisen für die Eier ist man mitten im Thema. Kobel sagt, dass sich die Konsumgewohnheiten und die Landwirtschaft, die diese bedient, grundsätzlich und schnell ändern müssen. Er spricht von Schweinsköpfen und -füssen, die exportiert statt verarbeitet werden, von zu viel billigem Fleisch und Eiern, die gegessen werden, von den Pestiziden im Obst- und Gemüseanbau. Und davon, dass diese als alternativlos für ertragreiche Produktion gelten.

Dass beim Konsum und in der Landwirtschaft ein Wandel im Gang ist, räumt Kobel ein. Doch in seinen Augen vollzieht sich dieser zu langsam. Von der Annahme der TWI erhofft er sich, dass bei der Umstellung auf eine umweltverträglichere Landwirtschaft «ein Gang höher geschaltet wird».

«Man muss sich etwas einfallen lassen»

Dass jetzt so viele Bauern die Zweimal-Nein-Fahnen an ihre Scheunen hängen, versteht Kobel nicht. «Wer eine Quelle auf seinem Land hat, bekommt regelmässig eine Wasseranalyse», sagt er. Die Resultate seiner Quelle betrübten ihn jedes Mal aufs Neue. Er sagt:

«Dass es so viele Bakterien, Gitsrückstände und so viel Phosphat im Wasser hat, kommt zu einem grossen Teil vom vielen Güllen und Spritzen.»

Ein Drittel von Kobels Einnahmen machen die Direktzahlungen aus. Er bekommt Beiträge für Hecken, Feldgehölz, Obstbäume, ein paar Hektaren Magerwiesen und den Flächenbeitrag. So, wie er produziert, ohne Pestizide und importiertes Futter, wären seine Direktzahlungen auch bei der Annahme der TWI nicht gefährdet. Ist Kobel also einfach in einer bequemen Lage, um für die TWI zu sein? Er widerspricht. Er habe seinen Hof und sein Land so eingerichtet, dass er mit weniger Vieh, pestizidfrei und ohne synthetische Dünger produzieren kann. «Man muss sich etwas einfallen lassen, dann geht es.»

Erwartete Verwässerung

Es gibt viele Szenarien, was bei der Annahme der TWI alles passieren könnte (siehe Infobox). In einem davon spritzen Bauern mehr statt weniger spritzen und beackern zuvor ausgeschiedene Ökoflächen wieder, um den Wegfall der Direktzahlungen mittels Produktivitätssteigerung wettzumachen. Das dies flächendeckend eintreten würde, bezweifelt Kobel.

«Natürlich kann ich es nicht vorhersagen. Aber ich denke, es ist viel Angstmacherei dabei.»

Ohnehin ist Kobel überzeugt, dass die Forderungen der Initiative bei der Umsetzung abgeschwächt und für die Landwirtschaft verträglich gemacht würden: «Wie immer bei Initiativen in der Schweiz.»

Die Abstimmung vom 13. Juni Die «Initiative für sauberes Trinkwasser» (TWI) Die Initiative will, dass Landwirte, die nicht gänzlich auf Pestizide verzichten und ihre Tiere nicht ausschliesslich mit Futter vom eigenen Betrieb versorgen, keine Direktzahlungen mehr erhalten. Beim Futter kommunizieren die Initianten inzwischen in schwächeren Formulierungen. Es sollen Landwirte Direktzahlungen erhalten, die nur so viele Tiere halten, wie sie mit Futter aus der Schweiz ernähren können. Ebenfalls von den Direktzahlungen ausgeschlossen würden Betriebe, auf denen die Tiere vorbeugend Antibiotika erhalten oder deren Produktionsweise den «regelmässigen Einsatz von Antibiotika nötig macht». Die Argumente der Gegner Die Gegner der TWI befürchten, dass sie Errungenschaften auf dem Weg zu einer umweltverträglicheren Landwirtschaft gefährde. Zum Beispiel, dass Bauern aus dem Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) aussteigen, an den die Direktzahlungen gekoppelt sind. (siehe Text oben)

Viele Bauern sagen, sie könnten ihr Vieh nicht ohne Importfutter ernähren. Zudem seien sie auf gewisse Pestizide angewiesen, um Ertrag und Qualität zu sichern. Andere sagen, die Initiative treffe die Falschen, weil die Grossbetriebe im Flachland, die am meisten Pestizide spritzen, am wenigsten von Direktzahlungen abhängig seien. Weil die Kriterien der TWI für Importe nicht gelten, befürchten auch Biobauern eine massive Zunahme der Importe und, damit verbunden, erhöhten Preisdruck. Zudem werde das Problem der Umweltverschmutzung so einfach ausgelagert. Die «Pestizidfrei-Initiative» Diese Initiative setzt auf Verbote statt Anreize. Der Einsatz synthetischer Pestizide soll in der Schweizer Landwirtschaft und bei der Verarbeitung ihrer Produkte schlicht verboten werden. Anders als die TWI nimmt die Pestizidinitiative auch Importe in den Fokus. «Die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken von Lebensmitteln, die synthetische Pestizide enthalten oder mit Hilfe solcher hergestellt worden sind, ist verboten», heisst es im Initiativtext. Bio Suisse bemängelt, dass die Debatte zu stark «auf die widersprüchliche Position» des Verbands bei der TWI fokussiere. Zur Pestizidfrei-Initiative haben die Delegierten von Bio Suisse die Ja-Parole beschlossen. (rop)