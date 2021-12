41. Bazenheider Chlaus-Ischelle

Weltausstellung «La Suisse n’existe pas»? Passé. So verkauft sich die Schweiz an der Weltausstellung in Dubai

Vor drei Jahrzehnten löste der helvetische Auftritt in Sevilla einen Skandal aus. Dass sich die Schweiz nun an der Weltausstellung in Dubai komplett anders präsentiert, widerspiegelt ein neues Selbstverständnis in einer veränderten Welt. Eine Besichtigung.