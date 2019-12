Serie Adventsserie: Wenn in Heiterswil eine Tasse beim Fenster hängt, sind die Spaziergänger zu Tee, Kaffee oder Punsch willkommen An vielen Orten schmücken Adventsfenster das Ortsbild. Die Redaktion des «Toggenburger Tagblatts» besucht die kreativen Geister, die hinter diesen Fenstern stehen und bereits seit Jahren ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Notiert von Beat Lanzendorfer 07.12.2019, 05.00 Uhr

Das Fenster von Yvonne Ackermann ist am 6. Dezember enthüllt worden. Passend zum Tag ist es mit einem Samichlaus geschmückt. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer zwischen Weihnachten und Neujahr, dann, wenn auch das letzte Fenster geöffnet ist, unsere Adventsfenster in Heiterswil zu Fuss besuchen möchte, sollte eine grosse Portion Zeit einplanen. Von meinem Adventsfenster, wir wohnen im Weiler Scherrer, zum nächstgelegenen, das Susi Brunner gestaltet hat, benötigt man 15 Minuten.

Für die ganze Tour braucht es drei bis vier Stunden

Nach meiner Einschätzung dauert die ganze Tour etwa drei bis vier Stunden. Dabei sind jene drei Fenster in Wattwil und Ebnat-Kappel gar noch nicht miteinberechnet. Sie gehören Frauen, welche einst in Heiterswil wohnten und ihre Verbundenheit mit der ehemaligen Heimat mit einem Adventsfenster zum Ausdruck bringen möchten.

Der schöne Brauch wird alle zwei Jahre von der Adventsfenstergruppe Heiterswil organisiert, die sich zu grossen Teilen aus dem Bäuerinnenverein zusammensetzt.

Ich bin jetzt zum siebten Mal dabei und freue mich als begeisterte Bastlerin und Näherin immer wieder aufs Neue, wenn es mit der Gestaltung des Fensters wieder losgeht. Dekorationsmaterial ist bei mir immer genügend vorhanden.

In diesem Jahr darf ich die Nummer 6 schmücken. Klar, dass der Samichlaus dabei den meisten Raum einnimmt. In anderen Jahren bin ich häufig etwas später zum Zug gekommen, da waren meine Themen Engel, Krippen oder auch Waldtiere.

Junge Frauen übernehmen Brauch von ihren Müttern

Nähen nimmt bei mir auch während des Jahres einen grossen Stellenwert ein. Angetan hat es mir vor allem das Fellnähen – früher war ich während zwanzig Jahren Präsidentin der Fellnähgruppe Wattwil. Meistens sind es Kaninchen- oder Fuchsfelle einheimischer Produktion, die ich von Züchtern oder Jägern beziehe.

Die fertigen Produkte – Tierli, Kappen, Finken, Schleifen und vieles mehr – verkaufe ich an diversen Advents- und Weihnachtsmärkten. Bei der kantonalen Kleintierausstellung vom 13. bis 15. Dezember in der Wattwiler Markthalle darf ich zusammen mit einigen Kolleginnen sogar die Tischdekorationen gestalten.

Was macht die Adventsfenster in Heiterswil so speziell? In der Regel wird ein Fenster um 16 Uhr geöffnet. Es kann aber auch sein, dass es später wird, denn Priorität geniesst die Arbeit im Stall. Im Grunde genommen kann jede Frau selber bestimmen, wann sie ihr Fenster enthüllen möchte.

Yvonne Ackermann. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer an einem Adventsfenster vorbeispaziert und eine Tasse erblickt, darf sogar die Klingel betätigen oder einfach eintreten. Die Tasse ist das Symbol, dass man willkommen ist und gerne auf einen Kaffee, Tee oder Punsch vorbeischauen darf.

Ich bin mir sicher, dass die schöne Tradition noch lange Bestand hat, denn mittlerweile haben viele jüngere Frauen den Brauch von ihren Müttern übernommen und erfreuen mit ihren wunderbar geschmückten Adventsfenstern viele Besucher.