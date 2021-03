Abwasserreinigung Die Lebensdauer der ARA Ganterschwil neigt sich ihrem Ende zu – nun werden Anschlusslösungen gesucht An der Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Bütschwil sprach sich der Verwaltungsrat für die Variante aus, die einen Anschluss der ARA Ganterschwil an die ARA Bütschwil vorsieht – noch ist aber nichts entschieden. Christof Lampart 17.03.2021, 12.00 Uhr

Der Zusammenschluss der ARA Bütschwil (Bild) mit der ARA Ganterschwil scheint nach Ansicht der Experten die beste Lösung zu sein. Bild: PD

Die ARA Ganterschwil kommt in die Jahre und muss ersetzt oder aufwendig erneuert werden. Vier mögliche Varianten stehen im Raum. Fritz Wüthrich, Kulturingenieur und Geschäftsführer beim auf den Bau von Kläranlagen spezialisierten Ingenieurbüro Kuster+Hager, St.Gallen, stellte an der Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Bütschwil die vier möglichen Varianten vor. Die Delegiertenversammlung fand am Dienstagabend in den Räumen des Zivilschutzzentrums Bütschwil statt.

Vieles wäre möglich, wenig macht Sinn

Dabei betonte Wüthrich, dass die Variante eins, die Weiterführung der einzelnen Anlagen ARA Ganterschwil, ARA Bütschwil und ARA Bazenheid, wie bisher zwar technisch möglich sei, ökonomisch jedoch wenig Sinn mache. Insbesondere die kleine ARA Ganterschwil sei «am Ende ihrer Lebensdauer angelangt», die etwaigen nötigen Investitionen mithin enorm.

Kulturingenieur Fritz Wüthrich. Bild: Christof Lampart

Die Variante zwei, «Ganterschwil zu Bazenheid», sei aus topografischer Hinsicht «kritisch und ungünstig», zumal man schwierige Flussquerungen beim Anschluss berücksichtigen müsste.

Die Variante vier, die den Anschluss des ganzen Einzugsgebiets an die ARA Bazenheid vorsieht, sei zwar hinsichtlich des reinen ARA-Betriebs «geringfügig vorteilhafter» als die anderen Varianten, doch wenn man noch Faktoren wie die Betriebskosten und den Unterhalt der Pumpwerke und der Leitungen einberechne, so komme die Variante 3, «Ganterschwil zu Bütschwil», insgesamt am günstigsten, rechnete Wüthrich vor.

Dieser Ansicht war auch Verwaltungsratspräsident Karl Brändle, welcher die Variante den Delegierten «ebenfalls zur vertieften Prüfung» empfahl.

Mit Gabriela Buscetto neu eine Frau im Verwaltungsrat

Auf die Frage eines Delegierten, ob man nicht noch «grösser denken» und Wattwil ins Gesamtprojekt einbeziehen solle, um Synergien zu schaffen und Kosten zu sparen, winkte Wüthrich ab: «Da muss man dann x-mal pumpen, bis ihr das Wasser unten habt; das kommt viel zu teuer.»

Auch das Zusammenführen des Abwassers des «ganzen Toggenburgs» nach Bütschwil sei keine realistische Lösung, denn «das hätte, im Vergleich zu heute, die fünffache Anlagekapazität zur Folge – und dafür fehlt schlicht der Platz», so Wüthrich.

Keine Überraschungen gab es bei den ordentlichen Erneuerungswahlen der Verbandsorgane für die Amtsdauer 2021/2024. Im Verwaltungsrat um Präsident Karl Brändle gab es nur eine Veränderung: Für den demissionierenden Michael Böhi, Bütschwil, rückte neu Gabriela Buscetto, Bütschwil-Ganterschwil, nach. Alle Verwaltungsratsmitglieder wurden einstimmig gewählt.