Abwasser Schwarzes Wasser, saubere Glatt: Ausbau der ARA Oberglatt zeigt Wirkung Rund zwei Jahre Bauzeit und ein Investitionsvolumen von rund 20 Millionen Franken: Am Samstag wird erweiterte ARA Oberglatt, an einem Tag der offenen Tür, der Bevölkerung gezeigt. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Alarm ruft Betriebsleiter Urs Nef an den Kontrollbildschirm. Die gleichen Daten lassen sich im Pikettdienst auch von zu Hause aus abrufen. Bild: Andrea Häusler

Trotz Niedrigwasserständen plätschert die Glatt leise blubbernd vor sich hin: Ein bisschen gegen die Strömung, aber nur punktuell. Grund dafür sind die geklärten Abwässer der ARA Oberglatt, die hier, in der nordwestlichsten Ecke der Anlage, in den Fluss geleitet werden. Was aus dem Rohr fliesst ist klar, wirkt sauber und ist es auch.

Seit die neuen Becken für die vierte Reinigungsstufe im Herbst in Betrieb genommen wurden, habe sich die Wasserqualität des Vorfluters nachweislich verbessert, sagt Urs Nef. Seit rund anderthalb Jahren hat er in der für 20 Millionen Franken ausgebauten ARA das Sagen. «Alles funktioniert, wie es soll», sagt er, räumt aber ein, dass weiterhin Nachjustierungen und Anpassungen an die lokalen Bedingungen nötig seien.

Nef, gelernter «Stromer», ist alles andere als ein Greenhorn im Metier. Während 13 Jahre war er auf der Anlage Bachwis in Herisau beschäftigt – der ersten ARA der Schweiz, in der für die weitergehende Abwasserreinigung auf Pulveraktivkohle (PAK) gesetzt wurde. Das war 2015. Bereits nach dem ersten Betriebsjahr war klar: Die Ziele zur Elimination der Mikroverunreinigungen und zur Reduktion des gelösten organischen Kohlenstoffs werden erreicht.

In Flawil ist das Ergebnis gleichermassen positiv. «Die Werte sind fantastisch», begeistert sich Patrick Osterwalder, Projektverantwortlicher der Kuster + Hager Ingenieurbüro AG, welche das Ausbauprojekt geplant und ausgeführt hatte. Und der Blick auf die Daten aus dem betriebseigenen Analyseraum liefert die Bestätigung. Rund hundert Proben werden hier wöchentlich ausgewertet.

Noch eindrücklicher ist der optische Vergleich des geklärten Wassers in den Chromstahlbecken. Nach der biologischen Reinigung, der bisher letzten Stufe vor der Einleitung in die Glatt, wirkt es gelblich. Hat es hingegen auch die vierte Reinigungsstufe durchflossen, ist es glasklar.

Frappant, der optische Unterschied zwischen dem Wasser nach der biologischen Reinigung (rechts) und dem Bild nach der vierten Reinigungsstufe (links). Bilder: Andrea Häusler

Dabei war es kurz zuvor noch pechschwarz gewesen, satt durchsetzt mit feinsten Kohlepartikeln. Das Verfahren ist relativ simpel, das System dahinter aber ausgesprochen komplex, wie der Blick in den Untergrund der Anlage zeigt. Patrick Osterwalder macht den Vergleich zur Medizin, wo Kohle dank ihrer Eigenschaft, Giftstoffe zu binden, bei Magen- und Darmerkrankungen eingesetzt wird. «Auch im Wasser bindet das zugeführte Aktivkohlepulver feinste Schadstoffe.»

Das staubfeine Pulver lagert in einem Silo mit 100 Kubikmetern Inhalt und ist in seiner Zusammensetzung exakt auf die Bedingungen in der ARA Oberglatt abgestimmt. Das hat seinen Preis: Die Kohle belastet die Betriebskosten mit monatlich rund 10’000 Franken.

Tag der offenen Tür Was Uzwil und seinen Verbandsgemeinden mit der geplanten ARA Thurau noch bevorsteht, ist in der ARA Oberglatt bereits umgesetzt. Mit Baubeginn im Jahr 2019 wurde die Anlage mit einer Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV) ergänzt. Gleichzeitig erfolgte die Erweiterung des Abschnitts Biofiltration. Dafür wurden rund 20 Millionen Franken investiert, wobei 10,6 Millionen Franken zu Lasten der drei Verbandsgemeinden Gossau, Flawil und Degersheim gehen. Den Rest übernimmt der Bund. Die neuen Anlagenteile wurden im Herbst in Betrieb genommen. Am nächsten Samstag, 10 bis 15 Uhr, wird die ARA der Bevölkerung an einem Tag der offenen Tür gezeigt. (ahi)

Die teils überdachten Becken der neuen, letzten Reinigungsstufe vor der Einleitung in die Glatt erweitern die ARA gegen Westen. Der einfache Neubau mit seinen luftdurchlässigen Fassaden aus Holzprofilen und der Fotovoltaikanlage der Technischen Betriebe Flawil auf dem Dach schafft einen harmonischen Übergang zur sensiblen Landschaft mit dem verlegten Amphibienteich. Aber nicht nur das: Er vereint die Technik mit der Natur. Patrick Osterwalder weist auf die grossen, in die Fassade integrierten Holzkästen und sagt: «Das sind Behausungen für Fledermäuse.»

Etwas weiter östlich schliessen die Becken für die Elimination von Mikroverunreinigungen kaum sichtbar an die bestehende biologische Reinigungsstufe an. Diese wurde innerhalb des Gesamtprojekts um drei zusätzliche Zellenpaare oder 3/ 4 erweitert. Gleichzeitig nutzte man die Gelegenheit, die bestehenden Becken zu sanieren. Allein dafür wurden 6,8 der 20 Millionen Franken aufgewendet. Die Kapazitätsreserven dürften nun, bei einem prognostizierten Wachstum der Verbandsgemeinden Gossau, Flawil und Degersheim von 20 Prozent, bis ins Jahr 2040 ausreichen.

Die grösste Herausforderung ist laut Urs Nef der Ausbau bei laufendem Betrieb gewesen. Dass es nie zu einem nennenswerten Zwischenfall gekommen ist, erfüllt ihn mit Dankbarkeit, aber auch etwas Stolz. Denn mit insgesamt fünf Mitarbeitenden, sagt er, sei man bereits unter normalen Bedingungen recht sportlich unterwegs.

Aus planerischer Sicht erforderte insbesondere das Ziel, die Abwässer im freien Gefälle durch die Anlage in Richtung Glatt zu führen, einiges an Denkbarkeit. Denn Pumpen zum Ausgleich der Niveaudifferenzen sind nicht nur in der Anschaffung teuer, sondern auch im Betrieb. «Es war Zentimeterarbeit», sagt Patrick Osterwalder. Doch es habe sich gelohnt: «Dank des Verzichts auf ein weiteres Pumpwerk können Energiekosten von jährlich 28’500 Franken eingespart werden.»

Urs Nef und Patrick Osterwalder von der Kuster + Hager Ingenieurbüro AG zwischen den Alt- und Neubaubecken der Biofiltration. Im Hintergrund der überdachte Bereich der neuen vierten Reinigungsstufe. Bild: Andrea Häusler

Auf der Energieeffizienz habe ohnehin ein spezielles Augenmerk gelegen, sagt er. Auch bei der Ersatzbeschaffung von Anlagenkomponenten.

85 bis 95 Prozent des Strombedarfs gewinnt die ARA Oberglatt durch die Klärschlammvergärung selber. Aus der Anlage könnte jedoch noch mehr Energie verwertet werden. Osterwalder spricht dabei die grosse Wärmemenge im Abwasser und das Potential hinsichtlich der Abwärmenutzung für den Betrieb von Heizungen an. Zwar seien derlei Innovationen bisher oft an der Wirtschaftlichkeit gescheitert, doch sei eine Trendwende aufgrund der gestiegenen Preise für fossile Energieträger nun absolut denkbar.

