Wie hoch ist die Stimmbeteiligung bei ARA Thurau und Stromabgabe?

Abstimmungssonntag «Stimmbeteiligung wird eher unterdurchschnittlich sein»: Am Sonntag wird über die ARA Thurau und die Strom- und Gas-Abgabe abgestimmt In der Stadt Wil und den Gemeinden Jonschwil, Oberuzwil, Zuzwil sowie Bütschwil-Ganterschwil stehen kommunale Abstimmungen an. Wie hoch wird die jeweilige Stimmbeteiligung sein? Alain Rutishauser 24.11.2022, 14.16 Uhr

Am Standort der heutigen Uzwiler ARA soll die neue Grossanlage entstehen. Bild: Andrea Häusler

Am Sonntag stimmen Wil und die Gemeinden Jonschwil, Oberuzwil und Zuzwil über den Beitritt zum Zweckverband ARA Thurau sowie individuelle Kreditanteile an den Bau der Abwasserreinigungsanlage Thurau in Niederuzwil ab.

Bedarf besteht, weil die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Freudenau sowie die ARA Jonschwil, Uzwil und Zuzwil in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig sind. Die Gesamtkosten der ARA Thurau belaufen sich auf brutto 142,4 Millionen Franken.

In Bütschwil-Ganterschwil wird am Sonntag nicht über die ARA Thurau sondern das «Reglement Energieförderprogramm» abgestimmt. Der Gemeinde steht jährlich ein Budget von 200’000 Franken zur Verfügung, das in alternative Energiequellen investiert werden kann. Ab Januar soll eine Strom- und Gas-Abgabe dieses Geld hereinholen: Jede Kilowattstunde Energie soll die Bürgerinnen und Bürger 0,3 Rappen kosten. Dagegen war das Referendum ergriffen worden.

Stimmbeteiligung hält sich in Grenzen

Roland Hardegger, Gemeindepräsident von Zuzwil, sagt auf Anfrage, dass bis jetzt jeder vierte Stimmberechtigte an die Urne gegangen sei. Die Stimmbeteiligung liegt bisher also bei 25 Prozent. Hardegger sagt: «In der Regel treffen in den letzten Tagen die meisten Couverts ein.»

Auch in Wil ist bisher nur jeder vierte Stimmzettel eingeworfen worden. Eine Prognose, wie hoch die Stimmbeteiligung schliesslich sein wird, sei schwierig, sagt Susanne Wahrenberger, Fachperson Kommunikation bei der Stadt Wil. Sie fügt aber an:

«Aufgrund der Anzahl der bisher eingegangenen Stimmzettel gehen wir aber davon aus, dass die Stimmbeteiligung eher unterdurchschnittlich sein wird.»

In der Gemeinde Jonschwil rechnet man mit einer Stimmbeteiligung von rund 30 Prozent aus, wie Gemeinderatsschreiber Pascal Knaus auf Anfrage sagt.

Mirjam Wagner, Ratsschreiberin von Bütschwil-Ganterschwil, sagt auf Anfrage, dass eine ungefähre Stimmbeteiligung zwischen 40 und 45 Prozent erwartet werde.

Interesse an Wil West im September war höher

Zum Vergleich: An der kantonalen Abstimmung vom 25. September über den Sonderkredit für die Arealentwicklung Wil West, war die Stimmbeteiligung wie folgt:

Bütschwil-Ganterschwil: 52,01 Prozent

Jonschwil: 49,76 Prozent

Oberuzwil: 45,78 Prozent

Wil: 48,78 Prozent

Zuzwil: 52 Prozent

An der kantonalen Abstimmung vom 15. Mai über den Bau des neuen Staatsarchivs des Kantons St.Gallen war die Stimmbeteiligung hingegen ähnlich tief, wie sie kommenden Sonntag erwartet wird:

Bütschwil-Ganterschwil: 32,64 Prozent

Jonschwil: 32,35 Prozent

Oberuzwil: 33,30 Prozent

Wil: 36,11 Prozent

Zuzwil: 37,68 Prozent