Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang sagen Ja zu Solino Plus

Abstimmung «Solino plus» nimmt erste Hürden: Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang sagen klar Ja zum Bauprojekt. Fünf Gemeinden – Bütschwil-Ganterschwil, Mosnang, Wattwil, Lichtensteig und Lütisburg – müssen sich zum Bauprojekt in Bütschwil äussern. Zwei Gemeinden gaben am Sonntag grünes Licht, das stimmt den Verwaltungsratspräsidenten Karl Brändle zuversichtlich.

Die Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Regionales Seniorenzentrum Solino befinden über das Bauprojekt Solino Plus. Bild: PD

Die Delegierten des Zweckverbandes Regionales Seniorenzentrum Solino haben das Bauprojekt Solino plus bereits gutgeheissen. Nun müssen auch die Bürgerinnen und Bürger der fünf Verbandsgemeinden grünes Licht erteilen.

Den Anfang machen an diesem Sonntag Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang mit einer Urnenabstimmung. Eine solche war aufgrund der Ausgaben für das Bauprojekts notwendig, denn die Ausgaben bewegen. Die übrigen Verbandsgemeinden Wattwil, Lichtensteig und Lütisburg bestimmen an der Bürgerversammlung respektive an der Urne über das Vorhaben.

Deutliche Zustimmung löst Freude aus

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

39,7 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bütschwil-Ganterschwil äusserten sich an der Urne zu dieser Vorlage. 1089 schrieben ein Ja auf den Stimmzettel, 252 lehnten die Ausbaupläne ab.

Eine Mehrheit für das Bauprojekt gab es auch in der Gemeinde Mosnang. 694 Bürgerinnen und Bürger legten ein Ja in die Urne, 142 stimmten gegen das Vorhaben. Mit 39,9 Prozent lag die Stimmbeteiligung in Mosnang im ähnlichen Rahmen wie in der Standortgemeinde.

Karl Brändle, Gemeindepräsident von Bütschwil-Ganterschwil und Verwaltungsratspräsident des Zweckverbandes Regionales Seniorenzentrum Solino Bütschwil zeigte sich sehr erfreut, nachdem er von der deutlichen Zustimmung der beiden Gemeinden erfahren hat.

«Die deutlichen Resultate in Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang sind ein Vertrauensbeweis gegenüber dem Verwaltungsrat für die geleistete Vorarbeit.»

Er ist überzeugt, dass dieses deutliche Zeichen auch in den anderen Verbandsgemeinden verstanden wird und dort dem Projekt ebenfalls zugestimmt wird.

Den Bedürfnissen der Senioren Rechnung tragen

Das «Solino plus» gehört zur Strategie «Solino 2025+», mit welcher der Verwaltungsrat das Seniorenzentrum in die Zukunft führen will. Geplant ist ein Neubau mit elf 2 ½ Zimmer-Wohnungen, vierzehn Einerzimmer, einem integrierten Stützpunkt der Spitex und einen zweigeschossigen Tiefgarage. Mit einer Passelle soll der Neubau ans bestehende Solino angeschlossen werden.

Die Anzahl der Pflegebetten bleibe zwar gleich, erklärt Karl Brändle. Es werde damit aber auf die Bedürfnisse und Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner reagiert. «Mit der entsprechenden Reduktion der Zweierzimmer und der Schaffung von Wohnungen als vorgelagerte Angebote wird unser Seniorenzentrum Solino noch wesentlich attraktiver und als Vorzeigeinstitution gestärkt», ist Karl Brändle überzeugt.

Keine Beiträge von den Verbandsgemeinden

Die Kosten für den Neubau werden mit rund 9,98 Millionen Franken veranschlagt. Für diese muss das Solino selber aufkommen, aus den Verbandsgemeinden werden keine Baubeiträge bezahlt. «Diesbezüglich ist das Solino einem privaten Seniorenzentrum gleichgestellt», sagt Karl Brändle.

Wenn alle fünf Verbandsgemeinden dem Bauprojekt Solino plus zugestimmt haben, wird das Bewilligungsverfahren angegangen. Karl Brändle rechnet damit, dass der Baubeginn im Herbst dieses Jahres erfolgen kann. Somit könnte das neue Gebäude im Herbst 2024 bezogen werden.