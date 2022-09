Lütisburg: Wie weiter nach den gescheiterten Fusionsplänen?

Abstimmung Lütisburg steht nach den gescheiterten Fusionsplänen weiter alleine da – wie kann es für die kleine Gemeinde weitergehen? Mit dem deutlichen Nein von Bütschwil-Ganterschwil zu den Fusionsabsichten von Lütisburg muss sich der Gemeinderat Gedanken darüber machen, ob die Brückengemeinde künftig alleine bestehen will oder in welche Richtung neue Verbindungen aufgebaut werden sollen. Urs M. Hemm 26.09.2022, 20.00 Uhr

Lütisburg steht nach der Abstimmung vom Sonntag am Scheideweg. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Abfuhr aus Bütschwil-Ganterschwil war eindeutig: 56 Prozent der Stimmbürgerinnen und -bürger wollen nur schon von einer Prüfung einer Fusion mit Lütisburg nichts wissen. Über die Gründe für diese klare Ablehnung lässt sich nur spekulieren. Der Bütschwil-Ganterschwiler Gemeindepräsident Karl Brändle vermutete am Abstimmungssonntag, dass die Bevölkerung aufgrund der aktuellen Situation der Gemeinde – finanziell und personell – schlicht keine Notwendigkeit in einer Fusion sehe.

Bis zu einem gewissen Grad hätten wohl auch Emotionen eine Rolle gespielt, da sich zum einen die Lütisburger Bevölkerung in der Vergangenheit gleich zweimal, in den Jahren 2013 und 2016, gegen eine Fusion ausgesprochen hat. Zum anderen fehlte Bütschwil-Ganterschwil die Unterstützung der Lütisburger für Projekte wie den Bau des Allwetterplatzes oder für die Sanierung des Hallenbads – Unterstützung, die für das Vertrauen zwischen den Gemeinden wichtig gewesen wäre.

Im Gegensatz zum Jahr 2016, als sich die Lütisburger Bevölkerung noch gegen eine Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil und Oberhelfenschwil aussprach, votierten am Sonntag knapp 60 Prozent für eine eingehende Prüfung einer Fusion. Eigentlich wäre dies ein klares Signal für den Lütisburger Gemeinderat, aber welche Optionen stehen diesem jetzt noch offen?

Alleingang ist möglich, aber schwierig

Nach drei gescheiterten Fusionsansinnen alleine während der vergangenen neun Jahre dürfte die Bevölkerung bald Ermüdungserscheinungen in dieser Hinsicht zeigen. Das spricht zumindest für die kommenden Jahre für einen politischen Alleingang der Gemeinde.

Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin Lütisburg. Bild: PD

Für die Lütisburger Gemeindepräsidentin Imelda Stadler ist klar, «dass es zumindest in meiner Amtszeit nicht mehr zu einem weiteren Anlauf für eine Fusion kommen wird». Zurzeit bestehe dafür auch keine Dringlichkeit. «Die Gemeinde ist finanziell gut aufgestellt und auf der Verwaltung haben wir ein gutes Team», sagt sie.

In den nächsten Jahren stehen aber in Lütisburg selbst und in der Umgebung grosse Veränderungen bevor. So werden im Neckertal die drei Gemeinden Oberhelfenschwil, Hemberg und Neckertal zu einer der grössten Gemeinden im Toggenburg fusionieren, was die neue Gemeinde Neckertal mit einer Einwohnerzahl von rund 6100 (Lütisburg: rund 1500 Einwohner) insbesondere im Bereich Verwaltung zu einem attraktiven Arbeitgeber macht.

Kleine Gemeinden hingegen werden es in Zukunft immer schwieriger haben, den Ansprüchen von Bevölkerung und Kanton zu genügen, was die Bereitstellung von Dienstleistungen und die Ausstattung und Ausbildung der Verwaltung im Bereich Informatik anbetrifft.

Angesichts dessen wird es für die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Imelda Stadler schwierig werden, sämtliches Verwaltungspersonal in einer im Verhältnis kleinen Gemeinde halten zu können, wo Absenzen und Ferienvertretungen nur schwerlich gedeckt werden können und Neuanschaffungen im Bereich Informatik finanziell nur noch schwierig zu tragen sein werden.

Kann der künftige Gemeinderat allen diesen Widrigkeiten trotzen, wäre ein Alleingang der Gemeinde Lütisburg in den kommenden Jahren personell möglich, vorausgesetzt die finanzielle Situation entwickelt sich positiv. Längerfristig – und das wäre auch im Ansinnen des Kantons, wie Alexander Gulde, Leiter des Amts für Gemeinden und Bürgerrecht, während der Fusionsverhandlungen im Neckertal stets betonte – wird auch Lütisburg um eine Fusion nicht herumkommen.

Vertrauen wieder aufbauen

Von den vier Ortsparteien äussert sich am Montag einzig Phillipp Räss, Präsident Die Mitte, zum aktuellen Abstimmungsresultat. «Die Mitte bedauert diesen Entscheid von Bütschwil-Ganterschwil sehr», sagt er. Einen künftigen Alleingang von Lütisburg sehe er gar nicht und hoffe noch immer auf eine Annäherung an Bütschwil-Ganterschwil.

Philipp Räss, Präsident Die Mitte Lütisburg. Bild: PD

«Leider hat der Lütisburger Gemeinderat in der Vergangenheit bei der Bütschwiler Bevölkerung sehr viel Vertrauen verspielt, indem er sich gegen die finanzielle Unterstützung gemeindeübegreifender Projekte ausgesprochen hat.» Nun gelte es, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Er glaube aber nicht, dass dies noch unter dem derzeitigen Gemeinderat möglich sei, weshalb er alle Hoffnungen auf den Gemeinderat der kommenden Legislatur lege.

Eine Orientierung in Richtung Kirchberg hingegen stehe für ihn ausser Frage. «Die gemeinsame Oberstufe BuGaLu verbindet uns, insbesondere unsere Jugendlichen, mit Bütschwil. Sie gehen dort zur Schule, haben dort ihre Freunde und ihr soziales Umfeld.» Mit Kirchberg hingegen bestehe keine solche enge Verbindung, sagt Philipp Räss.

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Roman Habrik, Gemeindepräsident von Kirchberg, verweist indes auf Anfrage auf das kürzlich veröffentliche Dokument «Vision 2035» der Gemeinde Kirchberg. «Kurz gesagt, will die Gemeinde Kirchberg die regionale Zusammenarbeit fördern, möchte aber die politische Eigenständigkeit bewahren», fasst Habrik zusammen. «Sollte aber eine Gemeinde mit Fusionsabsichten auf uns zukommen, werden wir das Anliegen sicher genau prüfen. Wir werden aber auf niemanden zugehen und es war in der Vergangenheit auch nie ein Thema.»

Wohin sich Lütisburg in Zukunft orientieren wird oder ob die Gemeinde den Alleingang wählt, wird wohl erst nach den Wahlen 2024 wieder auf der Traktandenliste des dannzumal neuen Gemeinderats sein. Wie sich auch immer dann entscheiden wird, beide Wege werden nicht einfach zu bewältigen sein.