Bütschwil stimmt klar gegen das neue Energieförderprogramm

Abstimmung Deutliche Niederlage für Gemeinderat: Bütschwil-Ganterschwil spricht sich klar gegen das neue Energieförderprogramm-Reglement aus Mit 1377 Nein zu nur 250 Ja-Stimmen lehnt das Stimmvolk von Bütschwil-Ganterschwil eine Abgabe auf Gas und Strom ab. Urs M. Hemm 27.11.2022, 12.30 Uhr

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 47 Prozent sagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil klar Nein zum neuen Reglement Energieförderprogramm. Die Abstimmung war nötig geworden, da das Referendum ergriffen worden war.

Die Deutlichkeit des Resultats - 1377 sprachen sich gegen, nur 250 Stimmberechtigte für das neue Reglement aus - ist überraschend. Denn unterstützt wurde das Referendum lediglich durch die SVP. Die Mitte entschied sich für Stimmfreigabe, die FDP und die SP empfahlen ihren Wählerinnen und Wählern ein Nein in die Urne zu legen.

Neue Abgabe zur Unzeit

Das Referendum gegen das Reglement zum Energieförderprogramm kam mit 812 bei nötigen 337 Unterschriften Zustande. Die Gegner argumentierten, dass die Höhe der neuen Abgabe - immerhin handle es sich um Mehrkosten von rund 70 Franken pro Jahr und Haushalt - in der heutigen Zeit, in der Strom und Gas ohnehin massiv teurer werden, unverhältnismässig sind. «Diese Abgabe kommt völlig zur Unzeit», sagt Christian Vogel, Initiant des Referendums.

Für die Befürworter hingegen ist das Reglement eine deutliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Praxis, da die Fördergelder nicht mehr über den allgemeinen Gemeindehaushalt, sondern durch eine verursachergerechte Abgabe finanziert werden.

Keine Vorteile für Mieter

Neben dem Verursacherprinzip führten die Befürworter die zwingend zweckgebundene Verwendung der Mittel aus der Abgabe als Argument in Feld. «Eine anderweitige Verwendung ist ausgeschlossen, die Einnahmen fliessen via Förderprogramm zurück an die Bevölkerung», hiess es vor der Abstimmung von der Gemeinde.

Die Gegner widersprachen und argumentierten, dass insbesondere Mieterinnen und Mieter die Abgabe zwar zu bezahlen hätten, aber nicht selbst von Fördermassnahmen profitieren könnten. Denn schliesslich würden die Vermieter eines Mehrfamilienhauses über den Bau einer Photovoltaikanlage oder die Erneuerung einer Heizung entscheiden und nicht die Mieter selbst.

Zudem: «Ob dann die Vermieter nach einer getätigten Massnahme allfällige Kosteneinsparungen, beispielsweise beim Heizen, an die Mietparteien weitergeben, ist fraglich», sagte etwa Christian Vogel.

Fraglich ist zum jetzigen Zeitpunkt auch, ob eine Abgabe auf Strom und Gas in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil noch einmal zum Thema werden wird.

