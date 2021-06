Abstimmung Der Weg zur Einheitsgemeinde im Neckertal ist frei Die Stimmberechtigten von Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil sowie die Stimmenden der drei beteiligten Schulgemeinden sprechen sich klar für eine Fusion ihrer drei Gemeinden zur Einheitsgemeinde Neckertal aus. Urs M. Hemm 13.06.2021, 15.26 Uhr

Blick von Oberhelfenschwil aus über die Gemeinden Neckertal und Hemberg. Bild: Urs M. Hemm

Mit Spannung wurden die Resultate erwartet. Obwohl im Vorfeld keine Opposition laut geworden war, bergen solche emotionsgeladenen Abstimmung immer Überraschungen in sich. Nicht so an diesem Abstimmungssonntag.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aller drei politischen Gemeinden von Neckertal (Ja-Stimmen: 80 Prozent), Hemberg (75 Prozent) und Oberhelfenschwil (71 Prozent), wie auch die Stimmberechtigten der drei beteiligten Schulgemeinden Schule Oberes Neckertal (80 Prozent), Schule Neckertal (85 Prozent) und der Primarschulgemeinde Hemberg-Bächli (77 Prozent) sprachen sich mit grossen Mehrheiten für die Fusion zu einer Einheitsgemeinde Neckertal aus.

Über alle sechs Gemeinden beträgt der Ja-Stimmenanteil im Durchschnitt 79 Prozent.

Grosse Zufriedenheit beim Kernteam

Toni Hässig, Mitglied des vorbereitenden Kernteams und Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil, sagt zum Resultat: «Wir haben natürlich alle gehofft, dass die Abstimmung positiv ausfällt. Aber einen solchen Rückhalt aus der Bevölkerung hätte ich nicht erwartet. Hiermit zeigt sich, dass es sich gelohnt hat, die Bevölkerung von Anfang an mit einzubeziehen und auf ihre Anliegen und Bedenken Rücksicht zu nehmen.»

Auch hätten die Bürgerinnen und Bürger gemerkt, dass es sich bei dieser Abstimmung um eine einmalige Chance handelte, die Strukturen im Neckertal zu bereinigen und einen zukunftsweisenden Entscheid zu fällen. Toni Hässig sagt:

«In diesem Sinne möchte ich auch die gute Zusammenarbeit innerhalb des Kernteams hervorheben. Uns ging es immer darum, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.»

Wohl sei ab und zu heftig diskutiert worden. Dies aber immer im konstruktiven Sinne, um einen Weg zu finden, der für alle richtig und vertretbar sei.

Ebenso erfreut zeigt Vreni Wild, Gemeindepräsidentin von Neckertal, die bereits zum zweiten Mal eine Gemeindefusion erfolgreich abschliessen kann.

«Ich freue mich vor allem über die Klarheit des Abstimmungsresultats. Gerechnet habe ich mit einer Zustimmung um die 60 Prozent und wäre schon damit zufrieden gewesen. Dass es aber derart deutlich ausfällt, ist eine grosse Befriedigung.»

Es zeige auch, dass trotz der schwierigen Umstände, wegen Corona waren keine öffentlichen Informationsveranstaltungen möglich, die Bevölkerung gut informiert war und sie sich ein Bild über die Vorlage hatte machen können.

Auch Christian Gertsch, Gemeindepräsident von Hemberg, ist die Erleichterung über den Erfolg anzusehen. Er sagt:

«Zwar war es schnell klar, als die Resultate hereinkamen, dass die Zustimmung deutlich sein wird. Aber mit einem solchen Rückhalt aus der Bevölkerung habe ich nicht gerechnet.»

Bei einer so grossen Stimmbeteiligung sei das gute Resultat in seiner Bedeutung noch höher zu bewerten. Dass der hohe Ja-Stimmenanteil mit seiner angekündigten Kandidatur als Gemeindepräsident der neuen Gemeinde Neckertal zu tun haben könnte, kommentiere er nicht. Für ihn sei es jetzt viel mehr Ansporn, in den kommenden eineinhalb Jahren bis zum Vollzug der Fusion, als Hemberger Gemeindepräsident die Gemeinde bestmöglichst vorzubereiten und den Übergang in die neue Gemeinde so leicht wie möglich zu gestalten.

Vereinigungsprozess schreitet voran

«Mit der Zustimmung zur Einheitsgemeinde beginnt nun die dritte Phase des Gemeindevereinigungsprojekts ‹Projekt2023›», sagt Christian Gertsch, der den Konstituierungsrat präsidieren wird . Ein von den drei Politischen Gemeinden und den drei Schulgemeinden eingesetzter Konstituierungsrat übernimmt nun eine zentrale Funktion im Umsetzungsprozess.

Die Räte haben bereits ihre Delegierten in den Konstituierungsrat bestimmt. Dieser leitet das Vereinigungsverfahren und vollzieht somit den Vereinigungsbeschluss und die Inkorporation der Schulgemeinden. Insbesondere wird die Gemeindeordnung für die neue Politische Gemeinde Neckertal vorbereitet, welche einer Bürgerversammlung vorzulegen ist.

Ebenso ist die Wahl der neuen Behördenmitglieder vorzubereiten, wie auch eine weitere Bürgerversammlung mit der Vorlage des Budgets 2023 im Herbst 2022. Die ganze Projektorganisation mit fünf Teilprojekten soll darauf ausgerichtet sein, dass die vereinigte Gemeinde Neckertal am 1. Januar 2023 starten kann.