Bütschwil-Ganterschwil will nicht mit Lütisburg fusionieren

Abstimmung Bütschwil-Ganterschwil sagt Nein, Fusion mit Lütisburg ist vom Tisch – Gemeindepräsident Karl Brändle bedauert den Entscheid Am Sonntag fand im Toggenburg eine Grundsatzabstimmung zur Prüfung einer weiteren Gemeindefusion statt. Den gut 60 Prozent Jastimmen aus Lütisburg steht ein Anteil von 56 Prozent Neinstimmen aus Bütschwil-Ganterschwil entgegen. Damit ist das Vorhaben vom Tisch. Larissa Flammer Aktualisiert 25.09.2022, 16.52 Uhr

Der Necker und die Thur werden auch künftig die Gemeindegrenze zwischen Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil darstellen. Bild: Donato Caspari

«Lütisburg geht deshalb nicht unter.» Das sagte Gemeindepräsidentin Imelda Stadler am Sonntagnachmittag beim Abstimmungsapéro im «Rössli» Tufertschwil. Die Bevölkerung von Lütisburg hatte an der Urne der Prüfung einer Fusion mit Bütschwil-Ganterschwil zugestimmt, muss die Zukunft jedoch alleine gestalten.

Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin Lütisburg. Bild: Benjamin Manser

Denn Lütisburg erhielt von der Bevölkerung aus Bütschwil-Ganterschwil einen Korb. 56 Prozent der dortigen Stimmbevölkerung sagte bei der Grundsatzabstimmung Nein (1031 zu 810 Stimmen). In Lütisburg sagten knapp 60 Prozent Ja (359 zu 241 Stimmen). Die Stimmbeteiligung war in beiden Gemeinden hoch: In Lütisburg nahmen 58,4 Prozent der Stimmbevölkerung an der Grundsatzabstimmung teil, in Bütschwil-Ganterschwil 54,2 Prozent.

Karl Brändle bedauert Entscheid

«Das ist Demokratie: Alles ist möglich. Wir haben uns auch auf alles eingestellt», sagte Imelda Stadler. Die Gemeindepräsidentin verhehlte aber nicht, dass sie sowie der gesamte Gemeinderat und der Primarschulrat von Lütisburg sich gefreut hätten, die Vereinigung der Gemeinden einzuleiten.

Auch der Schulrat der Oberstufenschulgemeinde BuGaLu sowie der Gemeinderat von Bütschwil-Ganterschwil hatten sich für ein Ja eingesetzt. Gemeindepräsident Karl Brändle sagte:

«Ich bedaure das Nein. Umso mehr, da es erst die Grundsatzabstimmung war.»

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

Brändle vermutet, dass wohl einige Einwohnerinnen und Einwohner seiner Gemeinde emotional abgestimmt haben. «Wir hätten ja schon 2013 und 2016 gerne mit Lütisburg fusioniert.» Beide Male hatte die Bevölkerung von Lütisburg abgelehnt. Und in jüngster Vergangenheit sei die Zusammenarbeit der beiden Gemeinden bei mehreren Themen, etwa beim Hallenbad, nicht ganz einfach gewesen.

Der Gemeindepräsident hat aber auch ein gewisses Verständnis für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger seiner Gemeinde. Bütschwil-Ganterschwil stehe mittlerweile sehr gut da – auch in Hinblick auf die Zukunft. Die Bevölkerung habe wohl keine Notwendigkeit für eine Fusion gesehen.

Imelda Stalder wird nicht mehr zur Wahl antreten

Eine Notwendigkeit bestehe auch in Lütisburg nicht, wie Imelda Stadler sagte. «Wir sind in der Gemeinde gut aufgestellt, haben auf der Verwaltung ein gutes Team.» Zudem habe Lütisburg den tiefsten Steuerfuss im Toggenburg, weshalb bei einer Fusion kaum Entschuldungsbeiträge des Kantons gewinkt hätten.

Obwohl sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Lütisburg am Sonntag offen gegenüber einer Fusion gezeigt hatten, wird es in nächster Zukunft nicht zu einem weiteren Anlauf kommen. «Sicher nicht mehr in meiner Amtsdauer», sagte Imelda Stadler. Die Gemeindepräsidentin erreicht nächstes Jahr das AHV-Alter und wird bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen 2024 nicht mehr antreten, wie sie am Sonntag sagte. Die Legislatur werde sie aber voraussichtlich beenden.

«Ich arbeite gerne weiter», sagte Imelda Stadler. Sie habe kein Problem damit, das Abstimmungsergebnis zu akzeptieren. Lütisburg habe im Vorfeld immer wahrheitsgetreu kommuniziert und stehe auch dazu, sich bei einigen Themen nicht im besten Licht präsentiert zu haben.

Die Initiative kam von Lütisburg

Der Anstoss für die nun abgelehnte Gemeindevereinigung kam vom Gemeinderat sowie der Primarschulgemeinde Lütisburg. Beide Räte waren zur Überzeugung gelangt, dass eine Vereinigung mit der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil, inklusive Inkorporation der Primarschulgemeinde Lütisburg und der Oberstufenschulgemeinde BuGaLu, aus strukturellen und organisatorischen Gründen die sinnvollste und beste Lösung wäre und deshalb angestrebt werden sollte.

Der Gemeinderat Bütschwil-Ganterschwil wie auch der Oberstufenschulrat BuGaLu hatten die entsprechenden Anfragen des Gemeinderats Lütisburg positiv beantwortet.

Bereits im Jahr 2016 hatte die Stimmbevölkerung in den beiden Gemeinden die Möglichkeit, über eine vertiefte Prüfung einer Fusion abzustimmen. Damals war zusätzlich die Gemeinde Oberhelfenschwil Teil der Fusionsgedanken. 2016 sagte die Bevölkerung in Bütschwil-Ganterschwil und Oberhelfenschwil Ja zum Ansinnen. Ein hauchdünnes Nein aus Lütisburg liess die Pläne scheitern.