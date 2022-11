Bruchlandung für Gemeinderat

Nachwuchswettbewerb Rock gewürzt mit einer Prise Drama: Die St.Galler Band Unlsh gewinnt den «BandXOst»

Acht Newcomerbands traten am Samstagabend in der Grabenhalle St.Gallen am Finale des BandXOst-Wettbewerbs gegeneinander an. Gewonnen hat die St.Galler Rockband Unlsh.