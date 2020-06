«Absolutes Stillschweigen ist zu wahren» – Während der Sanierung des Friedhofs Unterdorf in Hemberg soll äusserst pietätvoll vorgegangen werden Bei der Sanierung des Friedhofs Unterdorf in Hemberg herrschen strikte Regeln, um die Pietät der Verstorbenen zu gewährleisten. Denn wegen der ungünstigen Beschaffenheit des Bodens – er ist sehr lehmhaltig – verwesen die Bestatteten nur schlecht. Bei den Bauarbeiten muss also mit Leichenteilen gerechnet werden. Urs M. Hemm 13.06.2020, 17.00 Uhr

Augenschein auf dem Friedhof: Cornel Schmid, Ratsschreiber Hemberg, Stephan Fässler, Fässler Freiraumplanung AG, Wil, Philipp Thoma, Bauamtsmitarbeiter, Hanspeter Schweizer, Gemeinderat sowie Heinz Wittenwiler, E. Weber AG, Wattwil (von links). Bild: Urs M. Hemm

Friedhofsarbeiten sind ohnehin schon eine heikle Angelegenheit. Handelt es sich jedoch um eine Sanierung eines alten Grabfeldes, ist besonderes Augenmerk auf die Wahrung der Pietät und des Persönlichkeitsschutzes der Verstorbenen, aber auch auf die Gefühle der Hinterbliebenen zu legen. Vor dieser diffizilen Aufgabe stehen zurzeit die Verantwortlichen der Gemeinde Hemberg. Denn, einerseits ist das östliche Grabfeld voll, andererseits verhindert die lehmhaltige Beschaffenheit des Bodens die Verwesung der Bestatteten Körper.

Um die wichtigsten Punkte zu klären, trafen sich kürzlich Gemeinderatsschreiber Cornel Schmid und der zuständige Gemeinderat Hanspeter Schweizer mit Bauamtsmitarbeiter Philipp Thoma, Heinz Wittenwiler in Begleitung zweier Mitarbeiter von der mit der Ausführung beauftragten Firma E. Weber AG aus Wattwil und mit Stephan Fässler von der Fässler Freiraumplanung AG, Wil.

Der Auftrag umfasst die komplette Sanierung des östlichen Grabfeldes des evangelisch-reformierten Friedhofs Unterdorf in Hemberg.

Kein optimaler Abbau der Bestatteten möglich

Die Gräber des entsprechenden Grabfeldes wurden bereits geräumt, das heisst, die Grabsteine und sämtlicher Grabschmuck wurden entfernt. Oberflächlich ruht das Grabfeld zwar, unter der Erdoberfläche jedoch stellt sich die Situation als schwierig heraus.

«Aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse – der Boden besteht zu einem grossen Teil aus lehmiger Erde – findet kein optimaler, natürlicher Abbau der Bestatteten statt. So kann das Grabfeld nicht für weitere Erdbestattungen genutzt werden», erläuterte Cornel Schmid den Grund für die anstehenden Sanierungsarbeiten.

Stephan Fässler von der Fässler Freiraumplanung AG bestätigte Schmids Ausführungen:

«Probegrabungen haben gezeigt, dass wir im Laufe der Arbeiten mit Sicherheit auf Knochen und nicht verweste Leichenteile stossen werden.»

«Deshalb ist es bei der Auswahl der Mitarbeitenden der Baufirma wichtig, nur solche aufzubieten, die mit einem solchen Anblick umgehen und auch die damit verbundenen Geruchsemissionen vertragen können», sagte Stephan Fässler.

Zudem müssten eine ganze Reihe von Massnahmen getroffen und strikte Verhaltensregeln eingehalten werden.

Baustelle muss ständig gesichert sein

Da der restliche Friedhof währende der ganzen Arbeiten für Besucherinnen und Besucher offen steht, muss die Sanierungsfläche mit einem zwei Meter hohen blickdichten Sichtschutz umzäunt sein. Darüber hinaus ist dieser Sichtschutz mit einem ein Meter grossen Überhang ausgestattet.

Gemäss Weisung der Gemeinde Hemberg ist das Betreten der Baustelle unter Strafandrohung bei Widerhandlung nur für Befugte gestattet. Cornel Schmid betont:

«Darum ist es wichtig, dass der Zugang zur Baustelle über Nacht oder während der Pausen, wenn sich niemand auf der Baustelle befindet, immer mit einem Vorhängeschloss gesichert ist.»

Auch innerhalb der Baustelle gelten strikte Regeln. So heisst es im «Massnahmenblatt zur Wahrung der Pietät» der Gemeinde Hemberg, dass aus Gründen der Pietät über das Geschehene innerhalb der Baugrube, besonders was unverweste Leichenteile betrifft, absolutes Stillschweigen zu bewahren ist. Ausserdem ist es ausdrücklich untersagt, Fotos zu machen. Gemäss Cornel Schmid ist jeder auf der Baustelle Beschäftigte verpflichtet, vor Arbeitsantritt eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen.

Das östliche Grabfeld auf dem Friedhof Unterdorf in Hemberg wurde über die Jahre mit zwei Lagen Erdbestattungen gefüllt. Jetzt muss es von Grund auf saniert werden. Bild: Urs M. Hemm

Neueinsegnung durch Seelsorger der Gemeinde

Der Ablauf der Arbeiten ist genau definiert. «Nach dem Abtragen der Humusschicht werden wir auf die erste Schicht mit Überresten von Verstorbenen stossen. Es ist wichtig, das Erdreich schichtenweise abzutragen und möglichst wenig umzuwälzen, um Überreste aussortieren zu können. Diese sind immer pietätvoll zu behandeln», betonte Stephan Fässler.

Das Erdreich wird nicht ganzflächig, sondern Abschnitt für Abschnitt abgetragen. So können gefundene Überreste ohne grosse Verzögerung in tieferen Erdschichten unter dem neuen Grabfeld wieder bestattet werden. Cornel Schmid fügte an:

«Vor dem Abdecken mit Aushubmaterial findet eine Einsegnung der Umbestatteten durch die evangelisch-reformierten Seelsorger der Gemeinde, Barbara oder Matthias Damaschke statt.»

Diese würden auch insbesondere den Arbeitern, aber auch den Angehörigen von umbestatteten Verstorbenen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Nach der Einsegnung wird der Graben mit einer Mischung aus Erde und Kies aufgefüllt. «Dieses Gemisch fördert das Bodenklima, stellt eine gute Durchlüftung sicher und sorgt für eine gute Drainage und somit für eine optimale Verwesung der Bestatteten», sagt Stephan Fässler. Danach folgen die weiteren Abschnitte. Zum Abschluss der Arbeiten wird das Grabfeld wieder begrünt.

Der Beginn der Arbeiten ist für den 22. Juni vorgesehen. Der Abschluss mit der Begrünung des neuen Grabfeldes ist für Juli dieses Jahres geplant.