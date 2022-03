Abschiedsgottesdienst «Wir müssen dem Herrgott auch für das danken, was gewesen ist»: Die Kirchen sagen dem Spital Wattwil adieu Mit einem ökumenischen Gottesdienst zu Ehren ihrer langjährigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer verabschiedeten sich die Pfarrer der Landeskirchen am Freitagabend vom Spital Wattwil. Christof Lampart 20.03.2022, 15.21 Uhr

Sie spenden einen letzten Segen fürs Spital Wattwil (von links): Rainer Pabst, Michael Pfiffner, Hans Hüppi und Niklaus Züger. Chrsitof Lampart

Hedi Wyrsch ist an diesem Abend die Erste, die sich einfindet. Moll, moll, sie sei «schon ein wenig wehmütig», gesteht die langjährige Mesmerin, aber der persönliche Abschied vom Spital sei schon längstens geschehen. Was heute noch komme, sei «einfach eine ganz schöne Geste an alle, die sich über Jahre hinweg für das Gelingen der Gottesdienste hier eingesetzt haben», erklärt Hedi Wyrsch.

Hedy Wyrsch, eh. Mesmerin am Spital Wattwil Bild: Christof Lampart

Derweil schaut sie flink und pflichtbewusst nach, ob alles da ist, wo es sein sollte: Messgewand, Blumenschmuck, die Gebetsbücher. Alles stimmt. Wie immer. Und ein Blick ins Konferenzzimmer, wo der Gottesdienst in den letzten Jahren gefeiert wurde, zeigt, dass auch alle Stühle bereits ordentlich an ihrem Platz stehen. Über 25 sind es heute, und somit deutlich mehr als bei den meisten Gottesdiensten. «Dass so viele kommen werden, das ist schön», freut sich Wyrsch.

«Wichtige Dienste fürs Spital»

Nebst vielen Helferinnen und Helfer haben sich für die Dernière auch noch ein Spital-Gast und der CEO des Spitals, René Fiechter, angekündigt. erklärt Fiechter wenige Minuten vor dem Gottesdienst. Dieser erklärt wenige Minuten vor dem Gottesdienst:

«Es ist schön, wenn ich den Menschen so zeigen kann, wie wichtig ihre Dienste fürs Spital waren.»

Die 85jährige Annemarie Jung, welche über 30 Jahre lang den Mesmerinnen-Dienst im Spital Wattwil versah, freut sich über solche Worte: «Für mich ist das hier heute ein würdiger und schöner Abschluss, denn ich sehr schätze. Wir müssen dem Herrgott auch für das danken, was gewesen ist», bekräftigt auch Jung.

Eine letzte Runde gedreht

Erlebte und gelebte Wertschätzung – dieses Wort fällt vor, während und nach dem letzten Gottesdienst häufiger. Der evangelisch-reformierte Pfarrer Rainer Pabst, der 16 Jahre lang in einem 15-Prozent-Pensum die kranken und genesenden Menschen auf den Spitalzimmern besuchte und mit ihnen über Gott und die Welt sprach, fasst seine Befindlichkeit an diesem Tag so zusammen:

«Ich durfte hier, im Spital Wattwil, eine schöne Zeit verbringen. Die Zusammenarbeit mit meinen katholischen Pfarrerkollegen war stets von einer Offenheit und von Wertschätzung geprägt, für die ich sehr dankbar bin».

Dass nach so vielen Jahren in der Stunde des Abschiedes auch eine gehörige Portion Wehmut beim Geistlichen mitschwingt, verwundert da mitnichten: «Ich habe gestern hier noch einmal meine Runde gedreht und mich von den Leuten, zum Beispiel an der Rezeption, verabschiedet. Von Menschen, die ich in all den Jahren oft gut kennengelernt und entsprechend geschätzt habe; das ging mir dann schon etwas nahe», so Pabst.

«Viel Berührendes erlebt»

Deutlich weniger lang wie Pabst waren die katholischen Seelsorger, Niklaus Züger und Hans Hüppi, im Spital Wattwil aktiv, kamen sie doch hierher, als die Schliessung des Spitals bereits beschlossen war. Nichtsdestotrotz haben auch sie die Zeit hier, die Gespräche mit den Menschen, geschätzt. Gerade die vielen intensiven Begegnungen seien ihnen «in sehr guter Erinnerung» geblieben, erklärt Züger, derweil die Gottesdienste wegen Corona in ihrer Amtszeit «ziemlich selten waren», ergänzt Hans Hüppi.

Denn als das Corona-Virus im Spital wütete, waren keine Gottesdienste mehr möglich. Und was nehmen sie von ihrer Zeit am Spital mit? «Wir durften hier viele Leute begleiten und haben viel Berührendes erlebt», erklärt Hüppi, und Züger nickt zustimmend. Und da ist sie wieder: die gefühlte Wertschätzung, die für viele den Aufenthalt und das Arbeiten im Spital so zu etwas ganz Besonderem machten.