Abschied, Vorfreude und ein eingespieltes Team: Ruedi Näf gibt das Präsidium der «Schüür Brunnadern» ab

Der Verein Schüür Brunnadern bezweckt, Menschen mit Behinderungen in ihrem Alltag zu begleiten und sinnvolle Beschäftigungen anzubieten. Dazu wird die «Schüür» in Brunnadern als gastwirtschaftlicher Betrieb geführt, in der diese Menschen in verschiedenen Berufssparten in einem öffentlichen Betrieb arbeiten können und in die Gesellschaft integriert sind. (pd)