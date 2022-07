ABSCHIED «Politische Angriffe der übleren Art»: So blickt der Kirchberger Schulratspräsident auf sein gut siebenjähriges Wirken zurück Ende Woche ist Schluss. Orlando Simeon gibt das Amt des Kirchberger Schulratspräsidenten an Nachfolger Urs Heuberger weiter. Im Interview spricht der scheidende Schulvorsteher über anonyme Angriffe auf seine Person, die verworfene Saal-Abstimmung und die heiss diskutierte Zukunft der Primarschule Dietschwil. Interview: Simon Dudle Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 54-jährige Orlando Simeon orientiert sich beruflich noch einmal neu Bild: PD

Geht es den Kirchberger Schulen besser als bei Ihrem Amtsantritt im Jahr 2015?

Orlando Simeon: Die Schulen Kirchberg haben sich in diesen sieben Jahren stark entwickelt. Wir haben viele Themen aufgenommen und vorangetrieben. Dazu gehören die Schulraumplanung, die Einführung des Lehrplans Volksschule, die Einführung des kantonalen Sonderpädagogikkonzeptes, die Digitalisierung im Unterricht und ausserschulische Themen wie etwa der Aufbau des Familienzentrums.

Aber geht es den Schulen nun besser oder schlechter?

Das kann ich so nicht abschätzen. Was ich aber weiss: Die Schulen Kirchberg sind sehr gut aufgestellt und hervorragend unterwegs.

Als Sie ins Schulpräsidium gewählt wurden, war die Kirchberger Hallen-Thematik anzupacken. Vor Jahresfrist wurde ein neuer Mehrzwecksaal deutlich verworfen. Was war der Grund?

Die Mehrzweckhallen-Thematik an die Schulraum-Thematik anzukoppeln, ist grundsätzlich falsch. Die Schulen Kirchberg benötigen Schul- und Sportraum, keine Mehrzweckhalle. Eine Doppelnutzung wäre natürlich ideal. Diese wurde leider versenkt. Mit dem Entscheid der Bürgerversammlung vom Frühjahr 2022 aber können wir den Schulraum an der Primarschule in Kirchberg mit dem Bau eines Provisoriums sicherstellen.

Wie muss es nun weitergehen in dieser Thematik?

Auch die Schulen Kirchberg haben einen höheren Sporthallen-Bedarf. Es geht nun primär um die Frage, ob das Dorf Kirchberg eine Mehrzweckhalle braucht. Ansonsten ist die Planung einer Sporthalle im Zusammenhang mit der Schularealentwicklung Sonnenhof/Lerchenfeld voranzutreiben. Die Bedürfnisse der Schule sind klar ausgewiesen.

Vor zwei Jahren wurde ein Inserat einer anonymen Gruppe geschaltet, welche einen neuen Schulratspräsidenten suchte. Sie traten aber gar nicht zurück. Fühlten Sie sich während Ihres Wirkens als Zielscheibe?

Nein, auf keinen Fall. Es war und ist mir bewusst, dass ich als Schulratspräsident in einem öffentlichen Amt agiere. Ich habe immer gesagt: Wenn man es allen recht machen will, macht man etwas falsch. Dass es bei gewissen Entscheidungen, welche der Schulrat getroffen hat, auch andere Meinungen gibt, liegt in der Natur der Sache. Kritik, welche offen und sachlich angebracht wird, bietet einem immer die Möglichkeit, über sein Handeln nachzudenken.

«Mich persönlich interessiert es überhaupt nicht, welche Drahtzieher hinter dem Komitee standen.»

Und das Inserat der unbekannten Gruppierung?

Das hat weder mit Offenheit noch Sachlichkeit etwas zu tun. Das waren politische Angriffe der übleren Art. Angriffe, welche nicht das Bild der Bevölkerung der Gemeinde Kirchberg widerspiegeln. Mich persönlich interessiert es überhaupt nicht, welche Drahtzieher hinter dem Komitee standen. Ich investiere meine Zeit lieber in offene und sachliche Diskussionen.

Die Wiederwahl im Herbst 2020 war ein bescheidenes Ergebnis, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab. Warum?

Na ja, ein Glanzresultat war es nicht. Aber so schlecht, glaube ich, habe ich nicht abgeschnitten. Dass es Schwankungen der Stimmenzahlen bei den Wahlen gibt, ist normal. Da können ganz viele Faktoren mitbestimmend sein.

Der Rücktritt mitten in der Gemeinde-Reorganisation ist nicht ideal.

Rücktritte fallen immer in laufende Projekte. Unser politisches System ist so ausgerichtet, dass es solche personellen Veränderungen auffangen kann. Ich bin nur eine Person von vielen, welche in diesem Prozess involviert ist. Und so wichtig nehme ich mich auch wieder nicht, dass ich das Gefühl haben müsste, dass das Projekt ohne mich abstürzen würde.

Welche Führungsstruktur sollte eingeführt werden?

Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das Modell, welches der Gemeinderat und der Schulrat im August 2019 zur Abstimmung brachte, das Richtige gewesen wäre. Ob mit Schulrat oder mit Schulkommission. Aber das Volk hat anders entscheiden. Damit habe ich keinerlei Probleme. Wie es weiter geht, wird wiederum das Volk entscheiden. Selbstverständlich stehe ich hinter dem Vorschlag des Gemeinderates und des Schulrates.

Die Zukunft der Schule Dietschwil bewegt. Gibt es dereinst wieder eine volle Primarstufe?

Über seine Absichten hat der Schulrat informiert. Vorgesehen ist die Einführung der Basisstufe mit Kindergarten bis zur zweiten Primarklasse. Wie es dereinst weitergeht, ist Sache des Schulrates. Da bin ich nicht mehr dabei. Ich habe aber volles Vertrauen in den Schulrat, dass er für die Schule in Dietschwil eine gute und nachhaltige Lösung finden wird. Wie diese aussieht, hängt von der Entwicklung in Dietschwil ab.

Was wird Ihnen besonders positiv in Erinnerung bleiben?

Die vielen Begegnungen mit tollen Menschen. Ebenfalls in guter Erinnerung werden mir die vielen grossen und kleinen Projekte sein, welche ich mit allen Beteiligten zusammen umsetzen konnte. Das waren pädagogische Themen, der Aufbau der Informatik und Digitalisierung, aber auch die Weiterentwicklung des präventiven Angebotes der Schulen Kirchberg wie die Schulsozialarbeit, die Familienbegleitung, die Tagesstrukturen und in diesem Zusammenhang der Aufbau des Familienzentrums.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Auf das gesamte Personal der Schulen Kirchberg. Sie alle leisten täglich einen enormen Einsatz. Ein riesiges Dankeschön an sie alle. Sie machen die Qualität der Schulen Kirchberg aus. Wir haben sehr gute Schulen in der Gemeinde Kirchberg.

«Anstand und Respekt Mitmenschen gegenüber gehört anscheinend nicht mehr für alle zu den Tugenden unserer Gesellschaft.»

Was bleibt negativ haften?

Neben den vielen positiven Begegnungen mit den verschiedensten Mitmenschen haben ich einige davon auch von einer anderen Seite kennen gelernt. Aber ich glaube, das gehört zu einem solchen Amt. Die Erwartung, von allen fair und respektvoll behandelt zu werden, auch wenn man durchaus eine andere Meinung vertreten darf, musste ich verwerfen. Anstand und Respekt Mitmenschen gegenüber gehört anscheinend nicht mehr für alle zu den Tugenden unserer Gesellschaft.

Das tönt desillusioniert.

Es macht mich nachdenklich. Es ist eine gefährliche Entwicklung, welche unserem demokratischen Grundverständnis widerspricht. Wir müssen darauf achten, dass wir wieder ein Klima des gegenseitigen Vertrauens und Respekts herstellen können, um auch in Zukunft noch genügend fähige Bürgerinnen und Bürger für politische Ämter gewinnen zu können.

Was würden Sie anders machen, wenn nochmals Anfang 2015 wäre?

Nichts.

«Egal wie man kommuniziert, für die einen ist es immer falsch.»

Auch die Kommunikation würden sie belassen?

Die Kommunikation ist eine komplexe Angelegenheit. Sie besteht eben nicht nur aus dem Sender, sondern auch aus dem Empfänger. Sender und Empfänger geben Informationen ab und nehmen solche auf, welche jeweils entschlüsselt werden müssen. Somit ist die Entschlüsselung der Information ein wesentlicher Punkt, wie die Information beim Empfänger ankommt oder vom Absender weggeht. Egal wie man kommuniziert, für die einen ist es immer falsch.

Wie ging die Einarbeitungsphase Ihres Nachfolgers Urs Heuberger vonstatten?

Wir haben uns etliche Male getroffen, zu zweit oder auch an Sitzungen mit den Schulleitungen und dem Schulrat.

Was geben Sie ihm mit auf den Weg?

Urs Heuberger kann auf eine gut funktionierende Schulverwaltung, auf einen engagierten Schulrat und auf hochkompetente Schulleitungen zurückgreifen. Das System Schulen Kirchberg ist gut aufgestellt und funktioniert bestens. Das ist das, was ich Urs Heuberger auf seinen Weg mitgebe.

Wie es für Orlando Simeon weiter geht Der scheidende Kirchberger Schulpräsident wird ab dem 1. August an der Akademie St.Gallen als Bereichsleiter verschiedene Lehrgänge in der Erwachsenenbildung betreuen. Gleichzeitig ist er Mitglied der Schulleitung der Akademie St.Gallen. In diesen Funktionen wird er hauptsächlich strategische Entwicklungsarbeiten leiten und in diversen Projekten mitarbeiten. (sdu)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen